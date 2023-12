Al Gore warnt: Das Lesen von Nicht-Mainstream-Konformen-Informationen „bedroht die Demokratie“!

Al Gore sagt, dass der Zugang der Menschen zu Informationen außerhalb der Mainstream-Medien eine Bedrohung für die „Demokratie“ darstellt und die Algorithmen der sozialen Medien „verboten werden sollten“.

Ja, wirklich.

Gore äußerte sich bei einem Auftritt auf der Klimawandel-Hysterie-Konferenz Cop28 in Dubai.

Hör genau zu. Er sagt, die Demokratie sei bedroht, weil nicht mehr alle Bürger die gleichen gedruckten Nachrichten (Propaganda) erhalten. Algorithmen (die Regierungen nicht kontrollieren können) bedrohen die Demokratie. Es ist, als ob er uns für dumm oder verrückt hält … oh

AL GORE – At COP28.



Listen carefully. He says Democracy is under threat because citizens are no longer all getting the same print news (propaganda)



Algorithms (that governments can’t control) are threatening democracy.



It’s like he thinks we are stupid or insane … oh pic.twitter.com/aQe41iOhNY