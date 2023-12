Angesichts der desolaten Lage der Ukraine sowohl auf dem Schlachtfeld als auch im eigenen Land wird Präsident Wolodymyr Zelensky wahrscheinlich bald mit einer beispiellosen Gegenreaktion seines eigenen Militärs konfrontiert werden.

Nach dem Scheitern seiner Gegenoffensive im Sommer muss der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky die Zeichen der Zeit erkennen, meint ein ehemaliger UN-Waffeninspekteur.

In einem Interview mit YouTube-Moderator Danny Haiphong gab Scott Ritter, ein ehemaliger Nachrichtenoffizier des US Marine Corps, eine klare Einschätzung der notorisch verpfuschten ukrainischen Gegenoffensive, die im Frühsommer 2023 begann.

„Die Gegenoffensive ist vorbei. Sie war eine strategische Niederlage für die Ukrainer und für den Westen insgesamt. Und ich denke, wir werden jetzt sehen, dass die Russen, nachdem sie den ukrainischen Schlag verdaut haben, langsam in die Gegenoffensive gehen und beginnen, die Ukrainer unter Druck zu setzen“, betonte Ritter. „Die Russen werden jetzt die Initiative ergreifen. Und später wird die ukrainische Linie zusammenbrechen.

Die Unfähigkeit der Ukraine, greifbare Erfolge auf dem Schlachtfeld zu erzielen, werde zu politischen Unruhen in Kiew führen, so der Experte. Schließlich werde sich Zelensky dem Zorn seiner Soldaten stellen müssen.

„Sie werden sich von seiner Inkompetenz betrogen fühlen. Vor allem, wenn klar wird, wie korrupt er ist und wie korrupt seine Regierung ist. Jeder weiß das“, betont Ritter. „Es gibt eine wachsende Unzufriedenheit. Es gibt Menschen, die ihre Renten nicht ausgezahlt bekommen. Es gibt Menschen, die wegen der Korruption nicht die medizinische Versorgung bekommen, die sie benötigen“.

Ritter wies darauf hin, dass die USA das ganze Land finanzieren, indem sie Gehälter an Beamte, Militärs und Mitarbeiter im Gesundheitswesen zahlen – während Washington die gleichen Bedürfnisse im eigenen Land völlig außer Acht lasse.

„Als Amerikaner nehme ich daran Anstoß. Wenn ihr das dort machen wollt, dann macht es zuerst hier. Lasst uns das Einwanderungsproblem lösen. Kümmern wir uns um das schmutzige Wasser in Flint, Michigan. Kümmern wir uns um das Problem der Obdachlosigkeit. Kümmern wir uns um all die Junkies auf den Straßen von San Francisco und Los Angeles. Kümmern wir uns um Amerika, bevor wir uns um die Ukraine kümmern“, schloss er.

In letzter Zeit haben die ukrainischen Medien viel über die wachsenden Spannungen zwischen Präsident Zelensky und dem ukrainischen Top-General Valery Zaluzhny berichtet. In einem Interview mit dem britischen Economist räumte der Oberbefehlshaber ein, dass sich die ukrainischen Streitkräfte in einer Sackgasse befänden. Zaluzhny geriet für diese Aussage unter Beschuss, und Zelensky beeilte sich, sie zu dementieren.