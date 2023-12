Neu durchgesickerte Daten zeigen, wie gefährlich die COVID-Impfstoffe sind

Von Midwestern Doctor

Im Laufe meines Lebens habe ich immer wieder gehört, dass die Zukunft bessere Technologien bringen wird und dass die Wissenschaft die Welt verbessern und alle unsere Probleme lösen wird. Doch immer wieder werden diese Versprechungen nicht eingelöst, und wir müssen immer wieder auf die von der Wissenschaft versprochene Zukunft warten.

In vielen Fällen wurde die Technologie jedoch tatsächlich entwickelt. Das Problem war jedoch, dass die Entwicklung der Technologie die Fähigkeit von jemandem bedrohte, Geld zu verdienen (oder Macht zu gewinnen), so dass die Technologie begraben wurde und nie das Licht der Welt erblickte. Während COVID-19 hörten wir zum Beispiel zahlreiche Versprechungen, dass eine Lösung für die Pandemie in greifbarer Nähe sei (z. B. die wundersamen Impfstoffe), doch jedes Mal, wenn eine nicht patentierbare Lösung (z. B. Ivermectin oder Hydroxychloroquin) gefunden wurde, unterdrückte der pandemisch-industrielle Komplex diese rücksichtslos, um sicherzustellen, dass seine Abzocke weitergehen konnte.

Auf dem Gebiet der Daten besteht ein ähnliches Problem. Das Mantra aus dem Silicon Valley, das allmählich auch den Rest der Kultur erfasst hat, lautet, dass „mehr Daten“ die Lösung für all unsere Probleme sind. Sobald diese Daten jedoch jemandem beim Geldverdienen in die Quere kommen, werden sie oft nicht mehr veröffentlicht.

In einem kürzlich erschienenen Artikel habe ich gezeigt, dass es zahlreiche Impfstoffkatastrophen gegeben hat, bei denen ein übereilter Impfstoff entwickelt wurde, die FDA von ihren eigenen Wissenschaftlern gewarnt wurde, dass der Impfstoff nicht sicher sei (oft aufgrund der übereilten Produktionsmethode), und dann, anstatt diese Warnungen zu beherzigen, beschloss die Regierung, den Impfstoff auf den Markt zu bringen und jede Behörde das Mantra wiederholen zu lassen, der Impfstoff sei „sicher und wirksam“. Als dann die Amerikaner geimpft wurden und sich die Daten häuften, die zeigten, dass der Impfstoff in der Tat nicht sicher war, entschied sich die Regierung stattdessen, ihre Position zu bekräftigen, indem sie darauf bestand, dass der Impfstoff sicher sei und alles tat, um diese unbequemen Daten zu vertuschen – was auch bei den COVID-19-Impfstoffen geschah.

Bei jeder der vergangenen Impfstoffkatastrophen wurden die Gefahren des Impfstoffs schließlich von den Medien aufgedeckt, und schon bald wurde der unsichere Impfstoff vom Markt genommen, und schließlich gab es ein gewisses Maß an Verantwortlichkeit (z. B. mussten die verantwortlichen Beamten zurücktreten oder die Opfer erhielten eine finanzielle Entschädigung durch die Gerichte).

Da die Impfstoffindustrie erkannte, dass dies nicht gut für ihr Geschäft war, ergriff sie ihrerseits einige Strategien, die das Blatt radikal zu ihren Gunsten wendeten:

–Bill Clinton legalisierte 1997 die Direktwerbung für Arzneimittel (etwas, das sonst nur in Neuseeland legal ist). Da die pharmazeutische Industrie den größten Teil ihrer Ausgaben für Werbung aufwendet, konnte sie dadurch zum dominierenden Werbeträger im Fernsehen werden, und innerhalb weniger Jahre waren die Fernsehsender nicht mehr bereit, Berichte zu senden, die sich kritisch mit Impfungen auseinandersetzten, selbst wenn der Vorstandsvorsitzende persönlich die Ausstrahlung des Berichts unterstützte.

Übrigens: Der letzte unsichere Impfstoff, den die amerikanischen Medien aufdeckten, war George W. Bushs „Notimpfung“ gegen Pocken im Jahr 2002 (das Programm wurde schnell eingestellt, weil es zu viele Verletzungen beim Militär gab). Nicht lange danach, im Jahr 2006, kam der unglaublich gefährliche HPV-Impfstoff auf den Markt, und trotz einer Flut von Verletzungen wollten die amerikanischen Medien ihn nicht anfassen – stattdessen wurde er 2015 von einem dänischen Sender aufgedeckt.

-Impfstoffhersteller waren von der Haftung für ihre Produkte befreit, stattdessen wurden Impfstoffverletzungen einem Bundesentschädigungsprogramm übertragen, das nur für eine begrenzte Anzahl von Verletzungen eine Entschädigung vorsah. Dies nahm der Industrie verständlicherweise die Motivation, sicherere Impfstoffe herzustellen.

-Die Impfstoffindustrie arbeitete mit der FDA zusammen, um eine Reihe von Vorschriften für „Notimpfstoffe“ zu schaffen, die sowohl auf die bestehenden Anforderungen zum Nachweis der Sicherheit oder Wirksamkeit als auch auf die Möglichkeit, die Hersteller auf dem Rechtsweg zu belangen (entweder durch direkte Klage oder durch das bundesweite Entschädigungsprogramm für Impfstoffverletzungen), verzichteten.

Anmerkung: Das „Entschädigungsprogramm“ für die COVID-Impfstoffe hat laut einem Kongressbericht vom 21.2.23 bisher niemandem, der durch diese „Notfall“-Produkte verletzt wurde, eine Entschädigung gewährt.

Das Meldesystem für unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffen

1986 verabschiedete der Kongress ein Gesetz, um das wachsende Problem der Impfstoffverletzungen anzugehen. Viele erinnern sich an dieses Gesetz, weil es den Herstellern über das Bundesentschädigungsprogramm rechtliche Immunität gewährte. Was jedoch weniger bekannt ist, ist die Tatsache, dass es den Aktivisten gelang, zwei weitere Bestimmungen in das Gesetz zu bringen.

Erstens sollte der Sekretär des Gesundheitsministeriums einen Direktor und einen nationalen Impfstoff-Beratungsausschuss ernennen, der die Bundesbehörden anleiten sollte:

Entwicklung der für die Herstellung sicherer und wirksamer Impfstoffe erforderlichen Techniken. Koordinierung und Leitung von Sicherheits- und Wirksamkeitstests für Impfstoffe. Förderung der Entwicklung von Kinderimpfstoffen, die zu weniger und weniger schwerwiegenden Nebenwirkungen führen als die Impfstoffe, die [1986] auf dem Markt waren. Verbesserungen bei der Zulassung, Herstellung, Verarbeitung, Prüfung, Kennzeichnung, Warnung, Gebrauchsanweisung, Verteilung, Lagerung, Verabreichung, Feldüberwachung, Meldung von Nebenwirkungen und Rückruf reaktogener Impfstoffpartien und -chargen sowie bei der Impfstoffforschung vorzunehmen oder zu gewährleisten, um die Risiken unerwünschter Reaktionen auf Impfstoffe zu verringern.

Hinweis: Dies ist ein seit langem bestehendes Problem bei Impfstoffen – deshalb bestanden die Aktivisten darauf, dass etwas gegen die Hot-Lot-Problematik unternommen wird (da die DPT-Hersteller nicht bereit waren, etwas mehr für die Herstellung auszugeben, damit Hot-Lots nicht an die Öffentlichkeit gelangen).

Außerdem wurde vom Minister erwartet, dass er:

Innerhalb von 2 Jahren [ab 1986] und in regelmäßigen Abständen danach erstellt der Sekretär einen Bericht, der die ergriffenen Maßnahmen [zur Herstellung sichererer Impfstoffe] beschreibt, und übermittelt ihn dem Ausschuss für Energie und Handel des Repräsentantenhauses und dem Ausschuss für Arbeit und Humanressourcen des Senats. Innerhalb von 3 Jahren [nach 1986] eine Überprüfung aller relevanten medizinischen und wissenschaftlichen Informationen [einschließlich der oben erwähnten Forschung] über den Zusammenhang zwischen der DPT- [und MMR-] Impfung und den folgenden Bedingungen abschließen…“

Hinweis: Sobald dieser Bericht fertiggestellt war, sollte der Minister ihn dem Kongress vorlegen, ihn öffentlich zugänglich machen und die Tabelle der Impfstoffverletzungen so ändern, dass diese Bedingungen auch vom nationalen Entschädigungsprogramm für Impfstoffverletzungen abgedeckt würden, und diesen Vorgang dann mindestens alle drei Jahre wiederholen.

Die Impfstoffindustrie wollte dies nicht tun, so dass diese sichereren Impfstoffe mit Ausnahme von DPT (wo sie durch äußeren Druck dazu gezwungen wurden) nie hergestellt wurden. Die Bundesbürokratie [z. B. die FDA und die CDC] wiederum umging dieses Gesetz, indem sie sich einfach dafür entschied, es nicht einzuhalten – etwas, das RFK Jr. und Aaron Siri schließlich 2014 bewiesen, als die Gesundheitsbehörde vor Gericht zugab, dass sie vieles von dem, was das Gesetz verlangt, nicht getan hatte.

Hinweis: Seit 1986 wurden der Tabelle der Impfstoffverletzungen, die abgedeckt werden, nur wenige Bedingungen hinzugefügt. Diese Verletzungen sind: schnell einsetzende chronische Arthritis, thrombozytopenische Purpura, spezifische Autoimmunerkrankungen und Masern durch den MMR-Impfstoff, Darmverschluss durch den Rotavirus-Impfstoff und Guillain-Barré-Syndrom durch den Grippeimpfstoff.

Zweitens wurde eine Meldepflicht für Impfschäden eingeführt (auch wenn dies in der Praxis in weniger als 10 % der Fälle geschieht), und zwar für diese Meldungen:

…alle nach diesem Abschnitt gemeldeten Informationen sind der Öffentlichkeit zugänglich.

Anmerkung: Eine Ausnahme wurde für personenbezogene medizinische Informationen gemacht.

Dies war die Geburtsstunde von VAERS, dem System, mit dem wir heute unerwünschte Reaktionen auf Impfstoffe melden und das unabhängige Forscher in aller Welt nutzen, um die Sicherheit verschiedener Impfstoffe zu bewerten.

Diese Bestimmung wurde eingeführt, weil die frühen Aktivisten für die Sicherheit von Impfstoffen immer wieder auf dasselbe Problem gestoßen waren, mit dem wir auch heute noch konfrontiert sind: Ärzte und Impfstoffhersteller weigerten sich, Verletzungen zu melden (um eine Haftung zu vermeiden), und die Regierung weigerte sich, Informationen weiterzugeben, die sie hatte und die belegen sollten, dass Impfstoffe unsicher waren, was wiederum als Argument dafür benutzt wurde, dass es „keine Beweise“ dafür gab, dass Impfstoffe unsicher waren.

Nachdem VAERS seine Informationsblockade durchbrochen hatte, ging die Regierung dazu über, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um das System zu untergraben, z. B:

-Ständige Angriffe auf die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit des Systems (und das Versagen des wissenschaftlichen Establishments, dasselbe zu tun).

Weigerung, das System zu reparieren, wenn Lösungen vorgeschlagen wurden (z. B. wurde 2010 ein KI-System entwickelt, das weitaus mehr Impfstoffverletzungen erkannte und zu dem Schluss kam, dass VAERS nur 1 % der auftretenden Verletzungen identifizierte – wie zu erwarten war, wurde dieses System nie angenommen).

-das Versäumnis, das für den Betrieb des Systems erforderliche Personal einzustellen. Dies wiederum wurde zu einem großen Problem, als die COVID-Impfstoffe auf den Markt kamen (als wir von 50.000 gemeldeten Verletzungen pro Jahr – die die Mitarbeiter von VAERS nicht bewältigen konnten – auf über 1,7 Millionen durch die COVID-Impfstoffe stiegen). Wie eine kürzlich durchgeführte Untersuchung einer führenden medizinischen Fachzeitschrift zeigte, hat VAERS nicht das nötige Personal erhalten, um diese Verletzungen zu bearbeiten, und ist seiner Verantwortung während der gesamten COVID-19-Studie nicht gerecht geworden.

Anmerkung: Als die COVID-Impfstoffe eine Notfallzulassung erhielten, erklärte die FDA auf einer inzwischen gelöschten Seite [hier archiviert], dass die US-Regierung „über eine gut etablierte Infrastruktur zur Überwachung der Impfstoffsicherheit nach der Zulassung verfügt, die den Anforderungen eines groß angelegten COVID-19-Impfprogramms gerecht wird„, und führte VAERS ausdrücklich als Teil dieser Infrastruktur an.

V-Safe

Da VAERS viele angebliche Unzulänglichkeiten aufwies (z. B. wusste man nicht, wie viele Personen in die Stichprobe einbezogen wurden, und man hatte keine Ahnung, ob die Meldungen legitim waren), wurde für die COVID-19-Impfstoffe ein neues System geschaffen, um effektiv zu bewerten, ob sie tatsächlich „sicher und wirksam“ waren.

Doch schon bald bemerkten die Befürworter der Impfstoffsicherheit zwei große Probleme.

Erstens war es nicht möglich, viele der Verletzungen, die nach den COVID-19-Impfstoffen häufig auftraten, in V-Safe einzugeben.

Zweitens wurde der Öffentlichkeit kein Zugang zu den Rohdaten gewährt. Stattdessen erhielten wir kuratierte Bewertungen der Daten von „vertrauenswürdigen“ Experten, die wenig überraschend zu dem Schluss kamen, dass die V-Safe-Daten zeigten, dass die COVID-Impfstoffe sicher waren.

Glücklicherweise war ICAN mit diesen Taktiken vertraut und besiegte die CDC nach 463 Tagen Arbeit vor Gericht mit einem angemessen formulierten FOIA-Antrag. Anhand dieser Daten entdeckte ICAN, dass diese „vertrauenswürdigen“ Experten gelogen hatten und V-Safe tatsächlich zahlreiche rote Fahnen bei den COVID-19-Impfstoffen zeigte (obwohl viele der V-Safe-Daten leider immer noch nicht zugänglich gemacht wurden).

Hinweis: Ein ähnliches Problem besteht in der gesamten pharmazeutischen Industrie, die immer wieder Studien durchführt, die zeigen, dass ihr Medikament oder ihr Impfstoff sehr gefährlich ist, und dann einen Weg findet, diese Gefahren im Abschlussbericht der Studie zu verbergen. Die Industrie kommt damit durch, weil weder die Regierung noch die Ärzteschaft (die beide oft Geld von der Industrie erhalten) dieses Verhalten anprangern und weil Big Pharma erfolgreich dafür geworben hat, dass ihre Studiendaten als urheberrechtlich geschützt gelten und somit der Öffentlichkeit vorenthalten werden dürfen.

Unbequeme Daten begraben

Kurz gesagt, wie ich hier und im ersten, zweiten und dritten Teil dieser Serie zu zeigen versucht habe, hat die Regierung immer wieder bewiesen, dass sie Daten begraben wird, die darauf hinweisen, dass ein Impfstoff gefährlich ist oder die Öffentlichkeit an ihren Erklärungen zweifeln lässt, dass alle Impfstoffe „sicher und wirksam“ sind. Dies zeigt, warum „mehr Daten“ nicht unsere Rettung sind, da wir nur mit einem kuratierten Bild davon gefüttert werden, das zeigt, was das Establishment uns sehen lassen will – und nicht mit einer unbequemen Wahrheit, die von uns verlangt, ein bestehendes Problem zu beheben und die Welt tatsächlich zu einem besseren Ort zu machen.

Man beachte: Der einzige Bereich, in dem Daten die Dinge „verbessert“ haben, ist das Marketing – denn in dieser Branche besteht ein finanzieller Anreiz, über genaue Daten zu verfügen, da diese zur Maximierung des Umsatzes erforderlich sind.

Da die Regierung bei COVID-19 absichtlich fast alle Daten über die Schädlichkeit der COVID-Impfstoffe zurückgehalten hat, mussten wir stattdessen die folgenden Datenquellen nutzen:

-Anekdoten (z. B. begann dieser Substack vor fast zwei Jahren, nachdem ich mich entschlossen hatte, ein Protokoll über alle Verletzungen in meinem persönlichen Umfeld zu veröffentlichen, darunter 45 tödliche oder wahrscheinlich tödliche Impfstoffverletzungen). Diese Berichte werden in der Regel reflexartig als „nicht glaubwürdig“ abgetan, aber da sie so häufig vorkommen und von so vielen gesehen werden, war es nicht möglich, die Bevölkerung in den Glauben zu versetzen, dass es sich nur um „zufällige Zufälle“ handelt (zumal der plötzliche Herztod bei jungen Menschen so eindeutig ungewöhnlich ist).

Anmerkung: Große Umfragen haben dies ebenfalls gezeigt. In einer Umfrage wurde beispielsweise festgestellt, dass fast die Hälfte der Amerikaner glaubt, unter den Nebenwirkungen des Impfstoffs zu leiden (wobei 7 % diese als „schwerwiegend“ bezeichneten), in einer anderen Umfrage wurde festgestellt, dass die Hälfte der Amerikaner glaubt, dass die Impfstoffe Menschen töten, und in einer neueren Umfrage wurde festgestellt, dass ein Viertel der Amerikaner jemanden kennt, der ihrer Meinung nach durch den Impfstoff getötet wurde.

-Daten aus klinischen Studien. Da es oft recht schwierig ist, die Wirkung eines Arzneimittels nach seiner Markteinführung eindeutig zu bestimmen (da so viele andere Variablen hinzukommen), herrscht allgemeiner Konsens darüber, dass die Risiken und der Nutzen eines Arzneimittels in der kontrollierten Umgebung einer klinischen Studie ermittelt werden müssen. Leider steht oft so viel Geld auf dem Spiel, dass die Pharmaunternehmen ihre Studien unweigerlich zu Gunsten ihres Medikaments manipulieren (weshalb wirklich unabhängige Studien durchweg ein ganz anderes Bild von jedem Medikament zeichnen). Im Fall der COVID-Impfstoffe waren nicht nur die Studien eindeutig betrügerisch, sondern es meldeten sich auch zahlreiche Informanten, die dies bezeugten. Bedauerlicherweise wurden ihre Aussagen fast vollständig ignoriert.

Hinweis: Trotz alledem waren die Daten zu den COVID-19-Impfstoffen immer noch so schlecht, dass die veröffentlichten Daten deutlich machten, dass die Impfstoffe nicht sicher waren. Das liegt vor allem daran, dass es bei einer klinischen Studie sehr schwierig ist, zu verbergen (z. B. durch eine Neueinstufung des Ereignisses), wie viele Menschen in jeder Gruppe gestorben sind. Daher betrachte ich die primäre Messgröße zur Beurteilung einer Studie anhand ihrer Auswirkungen auf die Gesamtsterblichkeit.

-Bevölkerungsweite Datensätze zeigen einen massiven Anstieg von Todesfällen und Behinderungen. Da COVID das ganze Jahr 2020 hindurch stattfand, während die Impfstoffe Anfang 2021 eingeführt wurden, lassen sich anhand dieser Datensätze die Auswirkungen der Impfstoffe häufig recht leicht erkennen.

Hinweis: Das Team von Ed Dowd hat diese Daten in hervorragender Weise zusammengestellt, die immensen Kosten für unsere Wirtschaft aufgezeigt und bewiesen, dass es statistisch gesehen unmöglich ist, dass dies zufällig geschehen sein könnte.

-Daten, die die Regierung zurückgehalten hat und die durch Gerichtsverfahren erlangt wurden. Die bereits erwähnten CDC V-Safe-Daten sind ein Beispiel dafür. Ein weiteres Beispiel sind die Dokumente, die Pfizer für seine FDA-Zulassung eingereicht hat und die ICAN ebenfalls auf gerichtlichem Wege erhalten hat.

Anmerkung: Der „von der FDA zugelassene“ Impfstoff (Comirnaty von Pfizer) wurde nie wirklich auf den Markt gebracht. Dies geschah, damit behauptet werden konnte, der COVID-19-Impfstoff sei „FDA-zugelassen“ (und somit von verschiedenen Gruppen in Auftrag gegeben werden konnte), gleichzeitig aber der gefährliche Impfstoff den umfassenden Haftungsschutz behielt, den seine Notfallzulassung bietet (daher kann man nur den EUA-, nicht aber den FDA-zugelassenen Pfizer-Impfstoff erhalten). Im Grunde genommen haben wir eine Situation, die der von Schrödingers Katze ähnelt.

-Von Whistleblowern durchgesickerte Daten. Da die Regierung niemals freiwillig Daten preisgeben wird, die sie in ein schlechtes Licht rücken, sind Daten, die nur durch Informanten in Erfahrung gebracht werden können, zwangsläufig sehr bedenklich. Ebenso wird die Regierung immer dann, wenn solche Daten angefordert werden, eine unbegrenzte Anzahl von Ausreden finden, um diese Daten nicht freizugeben (z. B. weil sie sie nicht hat oder die Freigabe der Daten die Privatsphäre der Patienten verletzen würde).

Medicare-Daten

Steve Kirsch hat sich an vorderster Front dafür eingesetzt, die Daten zu erhalten, die objektiv zeigen, wie sicher und wirksam die Impfstoffe tatsächlich sind. Seit er diese Informationen zuverlässig veröffentlicht und seine Quellen geschützt hat, haben sich zahlreiche Whistleblower an ihn gewandt und Daten weitergegeben, für deren Beschaffung sie ihren Lebensunterhalt riskiert haben.

Eines von Kirschs Grundprinzipien war, dass Daten auf Datensatzebene (Rohdaten), die den Impfstatus mit der Sterblichkeit verbinden, benötigt werden, damit die Welt beurteilen kann, ob die Impfstoffe Leben retten oder Menschen töten.

Da Medicare über eine der umfassendsten Datenquellen zur Beantwortung dieser Frage verfügt (da Medicare erfasst, wann jeder Versicherte geimpft wird und wann er stirbt), hat sich Kirsch unermüdlich um diese Daten bemüht. Ebenso wurde Medicare von der FDA auf die gleiche Weise wie VAERS zitiert – als eine Möglichkeit, die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe zu überwachen.

Hinweis: Alle folgenden Grafiken wurden von Steve Kirsch erstellt.)

Schauen wir uns zunächst einen typischen Impfstoff an:

Der Impfstoff ist zwar nicht völlig sicher (ich habe z. B. einen älteren Patienten ins Krankenhaus eingeliefert, der durch den Pneumokokken-Impfstoff einen Zeta-Potential-Kollaps erlitt), aber es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass der Pneumokokken-Impfstoff Sie umbringt, und die Chance, Ihr Leben durch eine Pneumokokken-Pneumonie zu retten, ist gering. Vielmehr sind die meisten der von ihr verursachten Probleme chronischer Natur und brauchen mehr Zeit, um sich zu zeigen.

Wenn wir uns das Diagramm ansehen, fallen uns wiederum einige Dinge auf.

Erstens ist das Sterberisiko (Mortalität) unmittelbar nach der Impfung gesunken. Dies ist auf den „Healthy Vaccine Effect“ zurückzuführen, der besagt, dass kranke Menschen, bei denen ein Sterberisiko besteht, sich seltener impfen lassen, weshalb der kurze anfängliche Rückgang in jeder Grafik ignoriert werden muss.

Hinweis: Die eine Spitze ganz am Anfang steht höchstwahrscheinlich für den kleinen Teil der Patienten, die eine schwere und sofortige Reaktion auf den Impfstoff zeigen, wie der Patient, den ich oben beschrieben habe.

Zweitens bleibt das Gesamtrisiko, nach der Impfung zu sterben, konstant und wird sogar leicht reduziert (was meiner Meinung nach darauf zurückzuführen ist, dass der Impfstoff tatsächlich das tut, was er tun soll).

Kurz gesagt, die obige Grafik ist repräsentativ für einen relativ sicheren Impfstoff.

Kommen wir nun zur Grippeschutzimpfung, einem Impfstoff, den ich für problematischer und verletzungsanfälliger halte (ich habe z. B. viel mehr Fälle von schweren Verletzungen nach der Grippeimpfung gesehen):

Wie Sie sehen können, gibt es eine deutliche Spitze (etwa 15 %) bei den Todesfällen nach der Impfung, bevor die Todesrate wieder auf den Ausgangswert zurückgeht.

Schauen wir uns nun an, was mit den COVID-19-Impfstoffen passiert:

Hier haben wir es mit einer Spitze zu tun, die sich nicht zurückbildet, sondern weiter ansteigt, bis sie 30 % über dem Ausgangswert liegt. Was ein wenig abstrakt klingt, ist eine gewaltige Sache und bietet eine prägnante Möglichkeit, die Todeswelle zu quantifizieren, die wir um uns herum beobachten.

Anmerkung: Da derselbe Trend nicht bei den Grippe- oder Pneumokokkenimpfstoffen zu beobachten ist, die im selben Zeitraum verabreicht wurden, ist es schwierig zu argumentieren, dass etwas anderes als der COVID-19-Impfstoff die Ursache sein könnte.

Betrachten wir als Nächstes die Entwicklung der Todesfälle nach einer, zwei und drei COVID-Impfungen.

Hinweis: Der Abfall am Ende der Datenreihe ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die Datenreihe unvollständig ist.

Fassen wir das alles schnell in einem Diagramm zusammen, das Steve notiert hat:

Neuseeländische Daten

Kürzlich hat ein Insider des neuseeländischen Gesundheitsministeriums Steve Daten zur Verfügung gestellt, die mit dem Alter der Person, dem Zeitpunkt der Impfung, der Anzahl der Impfungen und dem Sterbedatum (falls zutreffend) versehen sind. Dies war äußerst nützlich, um die Vorgänge zu entschlüsseln, zumal Neuseeland eine relativ kleine Bevölkerung hat (5,2 Millionen Menschen) und dafür bekannt ist, dass es relativ gut Buch führt.

Dieser Datensatz umfasste 4.193.438 Impfdatensätze (in Neuseeland wurden etwa 12 Millionen COVID-Impfungen verabreicht) und bestand aus 2.215.730 Einzelpersonen (von denen 37.285 starben). Damit wurden im Wesentlichen ein Drittel der Impfungen und etwas mehr als die Hälfte der Bevölkerung erfasst. Schauen wir uns an, was sie gefunden hat:

Diese Grafik zeigt erneut, dass der COVID-Impfstoff das Sterberisiko drastisch erhöht (Mortalitätsrisiko oder „MR“), und dass diese Wirkung leider noch Monate danach anhält.

Außerdem steigt das Risiko, je mehr Impfungen man erhält.

Dies ist wichtig, weil es sowohl mit dem übereinstimmt, was wir während der gesamten Impfkampagne gesehen haben (die Toxizität des Impfstoffs nimmt mit jeder weiteren Dosis zu), als auch mit den allgemeinen Gesetzen der Toxikologie (mehr Dosen eines Toxins führen mit größerer Wahrscheinlichkeit zum Tod).

Das nächste Diagramm ist meines Erachtens eines der traurigsten:

Im Laufe meiner medizinischen Laufbahn habe ich einige Geschichten gehört, die ich nie bestätigen konnte (z. B. von einer Krankenschwester, die vor Jahren in einer Einrichtung gearbeitet hatte), wonach es nach einer Grippeimpfkampagne zu einer beträchtlichen Anzahl von Todesfällen in einem Pflegeheim kam. Die beste Erklärung, die mir für diese Vorfälle einfiel, war, dass ältere Menschen in der Regel ein schlechteres physiologisches Zetapotenzial haben (aufgrund der nachlassenden Nierenfunktion) und daher viel weniger in der Lage sind, die zusätzliche Beeinträchtigung des Zetapotenzials zu tolerieren, die entweder eine Infektion (z. B. die Grippe) oder ein Impfstoff verursachen kann.

Obwohl ich dies für ein Problem hielt, waren die von mir beobachteten Auswirkungen jedoch weniger offenkundig (z. B. der fortschreitende kognitive Verfall nach der Impfung) als vielmehr offenkundig und lebensbedrohlich (z. B. kam es zwar vor, aber ich habe in der Zeit vor der COVID-Impfung nur sehr selten jemanden wegen einer Impfverletzung ins Krankenhaus eingeliefert).

Anmerkung: Dr. Suzanne Humphries, eine Nephrologin, die viel wichtige Arbeit geleistet hat, um die Gefahren von Impfstoffen aufzudecken, sagte, dass ihre Arbeit auf diesem Gebiet mit der Beobachtung begann, dass die Grippeimpfung häufig eine Nierenverletzung auslöste, die einen Krankenhausaufenthalt erforderte, oder diese bei einem Patienten, der bereits wegen einer solchen Verletzung im Krankenhaus war, verschlimmerte.

Als die COVID-19-Impfstoffe auf den Markt kamen, war eine der häufigsten Geschichten, die ich hörte, ein älterer Patient, der nach der Impfung einen raschen kognitiven Verfall erlitt und kurz darauf starb. In jedem Fall war sich der Angehörige zwar sicher, dass der Tod durch den Impfstoff verursacht wurde, doch wurde er als „Alzheimer“ oder „Alter“ abgetan. Ich wiederum bin der Meinung, dass ein Großteil dieser Fälle darauf zurückzuführen ist, dass diese Impfstoffe viel toxischer sind als typische Impfstoffe (z. B. haben sie eine viel stärkere Wirkung auf das physiologische Zeta-Potenzial).

Diese Welle von Verletzungen war besonders bedrückend zu beobachten, denn selbst wenn es in einem Pflegeheim nach der Impfung zu einer großen Häufung von Todesfällen kam, schien niemand das Problem anerkennen und die Impfungen überdenken zu wollen. Stattdessen wurden die Bewohner oft bald wieder geimpft.

Anmerkung: Zusätzlich zu den zahlreichen Beispielen, in denen dies dokumentiert wurde, weiß ich von einem Mitarbeiter, der dies in seiner Einrichtung aus erster Hand miterlebte, aber keine Möglichkeit hatte, das, was er sah, zu melden.

Bemerkenswerterweise ist in der Medizin eines der zentralen Dogmen bei der Pflege älterer Menschen, dass sie „verletzliche“ Patienten sind, die geschützt werden müssen, da sie oft nicht in der Lage sind, für sich selbst einzutreten. Dem stimme ich zwar voll und ganz zu (es gibt viele traurige Fälle, in denen ältere Menschen ausgenutzt werden, weil sie sich nicht selbst schützen können), aber dieses Dogma wird bei Impfstoffen außer Kraft gesetzt, weil die Überzeugung weit verbreitet ist, dass sie „100 % sicher und wirksam“ sind. Im Gegenzug ist die Medizin der Meinung, dass ältere Menschen so oft wie möglich geimpft werden sollten, unabhängig davon, ob sie sich dabei verletzen oder wie unklar ihre Zustimmung zur Impfung war.

Hinweis: Eines der wichtigsten Dinge, die man bei diesen Daten beachten sollte, ist, dass die Todesfälle nur die Spitze des Eisbergs sind und dass es für jeden Todesfall eine wesentlich größere Anzahl von chronischen und schwächenden Verletzungen gibt (z. B. fand Dowd’s Team heraus, dass es 10-20 Mal so viele Behinderungen wie Todesfälle gab).

Replizieren der Daten

Viele der ärztlichen Autoren, die meiner Meinung nach die Verbrechen der Pharmaindustrie am besten illustriert haben, hatten ein gemeinsames Mantra – die Daten für die Medikamente, die wir konsumieren, müssen veröffentlicht werden. Doch immer wieder geschieht dies nicht, und diese Autoren sind wiederum in der Lage, den katastrophalen Schaden aufzuzeigen, der entsteht, wenn die Daten geheim gehalten werden.

Kirsh hingegen hat sich zum Ziel gesetzt, alle von ihm gesammelten Daten der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, damit jeder auf sie zugreifen und seine Behauptungen überprüfen kann (die hier abgerufen werden können).

Hinweis: Datensätze aus einer Vielzahl von Quellen sind in den Wasabi-Ordnern zu finden. Bei den Tabellenkalkulationen, die die Daten aus Neuseeland enthalten, wurde jede Spalte nach dem Zufallsprinzip ausgewählt, damit die Statistiken des Datensatzes erhalten bleiben, nicht aber die persönlichen Daten.

Vor der Veröffentlichung habe ich versucht, die Ergebnisse von Kirsch zu wiederholen und zu sehen, was ich sonst noch im Datensatz finden kann. Da viele Diagramme erstellt wurden, die einen Anstieg der Sterblichkeit nach der Einführung des Impfstoffs zeigen, beschloss ich zu prüfen, wie die Todesfälle bei den Geimpften im Vergleich zu den Gesamttodesfällen in der Bevölkerung aussehen würden. Um diese Tabelle zu erstellen, habe ich neben den Daten von Kirsch auch den Google-Datensatz verwendet, der angibt, wie viele Menschen mindestens eine Dosis erhalten hatten, sowie die monatlichen Sterberaten Neuseelands (z. B. diese).

Hinweis: Wenn Sie die von Steve zur Verfügung gestellten Zufallsdaten zur Erstellung dieses Diagramms verwenden, wird das Blatt, das Sie erstellen, sehr ähnlich sein, sich aber leicht von diesem unterscheiden. Außerdem ist die Spitze der Todesfälle ausgeprägter, wenn Sie dieses Diagramm stattdessen mit älteren Menschen erstellen würden.

All diese Daten (und andere wie zahllose VAERS-Analysen) haben gezeigt, dass die COVID-Impfstoffe Millionen von Menschen getötet haben und dass die meisten dieser Todesfälle erst Monate nach der Impfung eintreten und vor allem ältere Menschen betreffen.

Wenn Sie sich mit Datenanalyse auskennen, würde ich Ihnen dringend raten, sich die Daten ebenfalls anzuschauen, sowohl um sich selbst davon zu überzeugen, dass die Impfstoffe tatsächlich schädlich sind, als auch um zu sehen, was Sie sonst noch in dem Datensatz finden können.

Neuseelands Datenanalyst geht an die Öffentlichkeit

Am 28. November beschloss der leitende Datenanalytiker Neuseelands (und die Quelle der oben genannten Daten), an die Öffentlichkeit zu gehen und offenzulegen, was er im Zusammenhang mit der Einführung der Impfung in einzigartiger Weise beobachten konnte. Insbesondere stellte er fest, dass es unmittelbar nach der Einführung der Impfstoffe zu einem massiven Anstieg der Todesfälle kam. Darüber hinaus teilte er mit, dass in einigen Fällen heiße Chargen verabreicht wurden, die zwischen 4,5 und 21,3 % der Empfänger töteten, und dass einige Impfärzte bei den Geimpften eine Sterblichkeitsrate von 10 bis 24 % feststellten, die sie aber aus irgendeinem Grund nicht ansprachen. Sein gesamter Vortrag ist in dem nachstehenden Video zu sehen und hilft dabei, in Worte zu fassen, wie es ist, mit der Verantwortung belastet zu sein, die er hatte (während alle anderen schwiegen).

Direkt zum Video:

Schlussfolgerung

Seit ich zum ersten Mal gesehen habe, wie übertrieben die Bemühungen um den Verkauf der COVID-Impfstoffe waren, bin ich davon überzeugt, dass Marketing und Vertrieb alles vorhersagen würden, was mit ihnen geschehen würde. Genauer gesagt, jedes Mal, wenn ein Markt gedeckelt war, wurden die Regeln geändert, so dass ein neuer Markt erschlossen werden konnte. Zur Veranschaulichung:

-Anfänglich wurden die Impfstoffe nach dem Knappheitsmodell verkauft, um so viele Menschen wie möglich zu erreichen, die sie erhalten sollten.

-Sobald das Knappheitsmodell nicht mehr funktionierte, wurden sie traditionell an die Bevölkerung vermarktet.

-Sobald dieser Markt erschöpft war, wurden Bestechungsgelder (z. B. in Form von Geschenkgutscheinen) verteilt, um mehr Menschen zur Impfung zu bewegen.

Anmerkung: Viele dieser Bestechungsgelder waren so lächerlich (z. B. Drogen, Donuts und Sex), dass vielen klar wurde, dass mit den Impfstoffen etwas nicht stimmen konnte.

-Sobald dieser Markt gedeckelt war, wurden sanfte Auflagen (z. B. zu reisen oder in eine Bar oder ein Konzert zu gehen) eingeführt.

-Sobald dieser Markt gedeckelt war, wurden harte Auflagen eingeführt (z. B. Verlust des Arbeitsplatzes oder Rauswurf aus dem Bildungsprogramm).

-Sobald dieser Markt gedeckelt war, wurde damit begonnen, Kindern den Impfstoff aufzudrängen.

-Als dieser Markt gedeckelt war, entschied man, dass der Impfstoff keinen vollständigen Schutz bietet und Auffrischungsimpfungen erforderlich sind.

-Nachdem dieser Markt gedeckelt war, beschloss man, dass mehr Auffrischungsimpfungen erforderlich waren und dass der Impfstoff schließlich zu einer jährlichen Impfung werden sollte.

Als ich diese vorhersehbare Kette von Ereignissen beobachtete, sagte ich auch vielen Leuten, dass, sobald klar war, dass die Impfstoffe nicht mehr verkauft werden konnten, sie beginnen würden, die Verletzungen als real anzuerkennen (z. B. veröffentlichte Yale kürzlich eine Arbeit über das „Post Vaccination Syndrome“, die wahrscheinlich in der gesamten medizinischen Gemeinschaft verbreitet werden wird). Dies würde natürlich geschehen, damit sie sich auf den Verkauf von eigenen pharmazeutischen Medikamenten konzentrieren könnten, die zur Behandlung der Impfschäden eingesetzt werden könnten.

Anmerkung: Ich vermute, dass diese neue Welle von Therapeutika auch monoklonale Antikörper gegen das ursprüngliche Spike-Protein (das Biden vom Markt genommen hat) und Komplementfaktor-B-Inhibitoren, neue Antikoagulanzien und die bestehende (aber teure) intravenöse Immunglobulintherapie umfassen wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt sind wir alle der Meinung, dass die Gesundheitsbehörden sich des aktuellen Desasters voll bewusst sind und alles tun, um es zu vertuschen. Im Gegenzug erwarten wir, dass ein paar Leute vor den Bus geworfen werden, um die Industrie zu schützen, damit die Geschäfte im Wesentlichen wie gewohnt weiterlaufen können. Ich glaube, dass die Dinge jetzt kurz vor einem Wendepunkt stehen, denn:

-die Mehrheit der Bevölkerung weiß, dass die Impfstoffe weder sicher noch wirksam sind.

-immer mehr Beweise (und Indizien) für die Schädlichkeit der Impfstoffe auftauchen.

-Es besteht kein finanzieller Anreiz mehr, dies zu vertuschen, und es gibt auch keine Mittel mehr, um die Markteinführung der Impfstoffe voranzutreiben (da niemand sie kaufen wird). Vielmehr besteht der Anreiz nun darin, sich auf die noch profitablere Behandlung von Krankheiten zu konzentrieren.

Um an diesen Punkt zu gelangen, haben viele engagierte Aktivisten viel Arbeit geleistet, und ich möchte Steve aufrichtig für die Arbeit danken, die er in das Zusammentragen dieser Daten investiert hat. Nachdem er mich darüber informiert hatte, was er zusammenstellte, erkannte ich die Bedeutung dessen und verbrachte daher die letzten zwei Wochen damit, diese Serie zusammenzustellen, die diese Lecks in einen Kontext stellen kann. Ich hoffe, dass sie für jeden von Ihnen hilfreich war und dem unermesslichen menschlichen Leid, das in den abstrakten Daten in diesem Artikel enthalten ist, ein menschliches Gesicht verleiht.