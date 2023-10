Alarmierend: US-Abgeordneter Massie deckt ‚essbare mRNA-Impfstoffe‘ in Salat & Spinat auf!

SCHRECKLICH: Abgeordneter Thomas Massie entlarvt „transgene essbare Impfstoffe“, die essbare Pflanzen wie Salat und Spinat in mRNA-Impfstofffabriken verwandeln

In einer schockierenden Enthüllung hat der US-Kongressabgeordnete Thomas Massie (R-KY) kürzlich ein zutiefst beunruhigendes Problem aufgedeckt, das jeden amerikanischen Bürger alarmieren sollte. Die US-Regierung finanziert derzeit die Forschung an „transgenen essbaren Impfstoffen“ – ein Begriff, der wie aus einem dystopischen Science-Fiction-Roman klingt. Und doch ist es Realität und geschieht direkt vor unserer Nase.

The Gateway Pundit berichtete im Jahr 2021, dass Wissenschaftler an der University of California, Riverside, damit experimentieren, essbare Pflanzen wie Salat und Spinat in mRNA-Impfstofffabriken zu verwandeln.

Laut Pressemitteilung der University of California zielt das Projekt darauf ab, essbare Pflanzen mit Hilfe der mRNA-Technologie in Impfstofffabriken zu verwandeln, ähnlich wie dies bei COVID-19-Impfstoffen der Fall ist.

Das Forschungsprojekt wird von der National Science Foundation mit 500.000 Dollar gefördert und verfolgt drei Hauptziele:

Erfolgreiche Einbringung von DNA, die die mRNA-Impfstoffe enthält, in Pflanzenzellen, wo sie sich vermehren kann.

Nachweis, dass Pflanzen genügend mRNA produzieren können, um einer herkömmlichen Impfung Konkurrenz zu machen.

Bestimmung der richtigen Dosierung des Impfstoffs.

Juan Pablo Giraldo, außerordentlicher Professor an der UCR, leitet die Forschungsarbeiten. Er stellt sich eine Zukunft vor, in der Menschen diese transgenen Pflanzen in ihren Gärten anbauen und Landwirte ganze Felder mit ihnen bestellen.

„Im Idealfall würde eine einzige Pflanze genug mRNA produzieren, um eine einzige Person zu impfen“, sagt Juan Pablo Giraldo.

„Wir testen diesen Ansatz mit Spinat und Kopfsalat, und unser langfristiges Ziel ist es, dass die Menschen sie in ihren eigenen Gärten anbauen“, sagt Giraldo. „Die Bauern könnten schließlich ganze Felder damit bestellen.“

Entscheidend für die Einführung der geimpften Lebensmittel ist die effektive Übertragung des genetischen Materials in die Chloroplasten der Pflanzen, kleine Organe in den Pflanzenzellen, die Sonnenlicht in Energie umwandeln, die die Pflanze nutzen kann.

„Chloroplasten sind winzige, solarbetriebene Fabriken, die Zucker und andere Moleküle produzieren, die das Wachstum der Pflanze ermöglichen“, erklärt Giraldo. „Sie sind auch eine ungenutzte Quelle für die Produktion erwünschter Moleküle“.

Bei der Forschung wird das Erbgut der Pflanzen verändert, was unvorhergesehene Folgen haben kann. Die genetische Veränderung von essbaren Pflanzen mit experimentellen Impfstoffen für den menschlichen Verzehr sei die Erfüllung eines Traums, erklärte der außerordentliche Professor.

„Einer der Gründe, warum ich mich mit Nanotechnologie beschäftigt habe, war die Möglichkeit, sie auf Pflanzen anzuwenden und neue technologische Lösungen zu entwickeln. Nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für hochwertige Produkte wie Medikamente“, sagt er.

Am Mittwoch begann der Abgeordnete Massie seine Rede mit den Worten: „Herr Vorsitzender, ich erhebe mich, um meinen Änderungsantrag zu unterstützen, der besagt, dass keine durch dieses Gesetz bereitgestellten Mittel zur Finanzierung eines Zuschusses für einen transgenen essbaren Impfstoff verwendet werden dürfen“.

Er fuhr fort und erklärte, dass dies keine weit hergeholte Idee sei: „Klingt der Begriff transgener essbarer Impfstoff weit hergeholt“? Nun, das ist er nicht. Wir finanzieren ihn.

„Ich glaube nicht, dass das amerikanische Volk das finanzieren sollte. Und ich glaube und hoffe, dass wir aus den Erfahrungen von COVID mit SARS-CoV-2 gelernt haben, dass einige unserer wissenschaftlichen Projekte nicht die besten Ideen sind“, fährt Massie fort.

„Was kann bei dieser Forschung schon schief gehen? Nun, wir haben es vor ein paar Jahren herausgefunden, als ein Biotech-Unternehmen mit einem Impfstoff in Mais experimentierte, um Schweine vor Durchfall zu schützen. Und was passierte? Nun, im nächsten Jahr, in dem der Mais angebaut wurde, kam der Mais vom Vorjahr hoch und vermischte sich mit den Sojabohnen, die dort angebaut wurden. Er hat 500 Scheffel Sojabohnen verunreinigt, die dann mit 500.000 Scheffel Sojabohnen vermischt wurden. Die mussten alle zurückgerufen und vernichtet werden. Zum Glück haben sie es aufgefangen.

„Wollen wir, dass Menschen Impfstoffe essen, die in Mais gezüchtet wurden, um Schweine vor Durchfall zu schützen? Ich glaube nicht, dass wir das wollen. Aber es ist fast passiert, und es könnte passieren. Es gab einen anderen Fall, bei dem Pollen eine andere Maisernte kontaminierten und 155 Hektar Mais verbrannt werden mussten. Welche Fälle gibt es, wo wir das nicht entdecken? Ich halte es für gefährlich, mit unseren Lebensmitteln Gott zu spielen“, so der Abgeordnete Massie.

Er warnte vor der Gefahr, mit unseren Lebensmitteln Gott zu spielen und betonte, dass es nicht nur darum gehe, die Preise niedrig zu halten, sondern auch die Sicherheit und Integrität der Lebensmittel, die wir konsumieren, zu gewährleisten.

„Ich glaube, wir benötigen eine sichere Lebensmittelversorgung. Und das ist Lebensmittelsicherheit. Letztlich müssen die Menschen in diesem Land wissen, was in ihren Lebensmitteln ist. Und wenn wir anfangen, die DNA unserer Lebensmittel mit DNA von anderen Tieren oder Viren zu kontaminieren, dann könnte sich der Pollen ausbreiten und wir wissen nicht, was passieren kann. Und ich hoffe, dass wir aus dem Labor in Wuhan gelernt haben, dass manchmal Dinge entkommen, die nicht so laufen, wie sie geplant waren, und deshalb halte ich es für eine schlechte Idee, dass das USDA die Forschung an transgenen Impfstoffen für essbare Pflanzen finanziert“, sagte Massie.

Scientists, funded with your tax dollars, are trying to turn edible plants like lettuce and spinach into mRNA vaccine factories. It's dangerous to play God with our food. The House just passed my amendment to prohibit USDA funding of this research. pic.twitter.com/XEyWGGZm5q — Thomas Massie (@RepThomasMassie) September 27, 2023

Nach Angaben des Abgeordneten wurde sein Änderungsantrag zum Verbot der USDA-Finanzierung dieser Forschung vom Repräsentantenhaus angenommen.

Der Defender berichtet:

Der von Thomas Massie (R-Ky.) eingebrachte Zusatz zum „Farm Bill“ (H.R. 4368) würde das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) und die US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) daran hindern, Impfstoffe im Haushaltsjahr 2024 zu finanzieren. Die Abstimmung über die gesamte Gesetzesvorlage im Repräsentantenhaus steht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch aus.

In einem Interview mit The Defender sagte Massie, er habe den Änderungsantrag eingebracht, nachdem er von einem kürzlich in Kalifornien durchgeführten und von der National Science Foundation mit 500.000 Dollar geförderten Projekt erfahren habe, bei dem Salat gezüchtet und versucht werde, den Salat dazu zu bringen, mRNA-Impfstoffe zu produzieren, die von Menschen verzehrt werden sollten. Massie sagte, er sei besorgt, dass „Pflanzen einander bestäuben und Pollen von diesen veränderten Pflanzen, die Lebensmittel produzieren, vom Wind auf andere Felder getragen werden und diese kontaminieren könnten. Und wir könnten wirklich einen großen Teil unserer Nahrungsmittelversorgung mit unbekannten Dosen von Impfstoffen kontaminieren, die unbekannte Dosen freisetzen“.