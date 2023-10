Papst setzt auf Globalismus: 21 Kardinäle als progressive Schachfiguren!

Der Globalist Papst Franziskus, hat nicht mehr viel Zeit auf Erden. Doch bevor er von uns geht, möchte er sichergehen, dass er eine katholische Kirche hinterlässt, die seiner „besonderen“ Vision dieser tausendjährigen Institution entspricht.

Zu diesem Zweck hat er das Kardinalskollegium mit gleichgesinnten Klerikern besetzt“ und das Gremium, das den nächsten Inhaber des Stuhls des Heiligen Petrus wählen soll, nach seinen theologischen Vorstellungen umgestaltet.

Im Dezember wird Franziskus 87 Jahre alt. Er ist auf einen Rollstuhl und einen Krückstock angewiesen, hat mehrere Operationen hinter sich, aber immer noch einen vollen Terminkalender.

Nun hat Papst Franziskus sein Erbe weiter gefestigt, indem er 21 Prälaten in den hohen Rang eines Kardinals erhob und den Anteil der von ihm gewählten Kardinäle erhöhte.

Reuters berichtete:

In einer Zeremonie auf dem Petersplatz, die als Konsistorium bekannt ist, „schuf“ Franziskus 21 neue Kardinäle, die „Kirchenfürsten“ mit dem roten Hut, die seine engsten Berater im Vatikan und in der Welt sind.

Es gibt nun 137 Kardinäle, von denen etwa 73 Prozent von Franziskus ausgewählt wurden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Papst seine Vision einer progressiveren und integrativeren Kirche teilt, ist aber keine Garantie dafür.

Achtzehn der 21 Kardinäle sind jünger als 80 Jahre und damit laut Kirchenrecht berechtigt, nach dem Tod oder Rücktritt von Franziskus an einem geheimen Konklave zur Wahl des nächsten Papstes teilzunehmen. Sie werden als Kardinalwähler bezeichnet. Den drei über 80-Jährigen wurde diese Ehre aufgrund ihres langjährigen Dienstes für die Kirche zuteil.

Die neu ernannten Kardinäle kommen aus den USA, Frankreich, Italien, Argentinien, der Schweiz, Südafrika, Spanien, Kolumbien, Südsudan, Hongkong, Polen, Malaysia, Tansania, Venezuela und Portugal.

Vielfalt ist notwendig, sie ist unverzichtbar‘, sagte Franziskus in seiner Predigt bei der Messe, bei der jeder neue Kardinal seinen Amtsring und den roten dreischaligen Hut, die sogenannte Biretta, erhielt.

Am 4. Oktober eröffnet Franziskus im Vatikan eine einmonatige große Versammlung, die sogenannte Synode, die über die Zukunft der Kirche entscheiden soll.

In einer zweijährigen Vorbereitung auf die Synode wurden Katholiken in aller Welt nach ihrer Vision für die Zukunft der Kirche befragt.

Die Befragung sollte „die Machtdynamik der Kirche verändern“ und „den katholischen Laien eine größere Stimme geben“.

Doch die konservativen Kritiker von Franziskus sagen, der Prozess sei eine Zeitverschwendung und – schlimmer noch – könnte die hierarchische Struktur der Kirche aushöhlen und langfristig die traditionelle Lehre verwässern.

Die New York Post berichtete:

In seinen Anweisungen an die neuen Kardinäle sagte Papst Franziskus, dass ihre Vielfalt und geografische Verschiedenheit der Kirche dienen würde, wie Musiker in einem Orchester, die manchmal Solo und manchmal als Teil eines Ensembles spielen.

Vielfalt ist notwendig, sie ist unentbehrlich. Aber jeder Klang muss zum gemeinsamen Projekt beitragen“, sagte er. „Deshalb ist gegenseitiges Zuhören unerlässlich: Jeder Musiker muss auf den anderen hören.

Jeder neue Kardinal legte einen Eid ab, dem Papst zu gehorchen, Christus treu zu bleiben und der Kirche zu dienen. Der Pontifex erinnerte sie daran, dass sie die rote Farbe als Zeichen dafür tragen, dass sie ‚bis zum Blutvergießen‘ stark sein müssen, um den Glauben zu verbreiten.

Die Zeremonie war sehr umstritten, da Victor Manuel Fernandez, der zum neuen Leiter des vatikanischen Lehrstuhls ernannt wurde, in vielen Kreisen verhasst ist und seine Wahl mit Empörung aufgenommen wurde.

Der Mann, der als ‚Theologe des Papstes‘ bekannt ist, hat Fehler im Umgang mit einem Fall aus dem Jahr 2019 zugegeben, bei dem es um einen Priester ging, der in seiner Zeit als Bischof in Argentinien Minderjährige sexuell missbraucht haben soll.