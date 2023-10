Neue Daten zeigen: Mehr als 277.000 »geimpfte« COVID-19-Fälle werden 2021 von den CDC verheimlicht

Mehr als 277.000 COVID-19-Fälle bei Personen, die COVID-19-Impfstoffe erhalten haben, wurden den US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) im Jahr 2021 gemeldet, aber der Öffentlichkeit vorenthalten, wie neu erworbene Akten zeigen.

Etwa 144.349 Fälle von teilweise geimpften Personen wurden den CDC von 32 Jurisdiktionen über einen Zeitraum von drei Monaten im Jahr 2021 gemeldet, wie aus einigen der Akten hervorgeht, die The Epoch Times durch den Freedom of Information Act erhalten hat.

Teilweise geimpft wurde von der CDC als eine Person definiert, die mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten hat. Als vollständig geimpft wurden Personen definiert, die mindestens 14 Tage nach Abschluss einer Primärserie geimpft wurden.

Die Primärserien von Moderna und Pfizer bestanden aus zwei Dosen, die von Johnson & Johnson aus einer Dosis.

Die Fälle wurden im April, Mai und Juni 2021 in Kalifornien, Maryland, New York, Texas und 28 weiteren Staaten registriert und an die CDC gemeldet.

Die CDC hat die Zahlen nie öffentlich gemacht.

Diese Daten über teilweise geimpfte Personen wurden nicht veröffentlicht, sondern gesammelt, um sicherzustellen, dass sie in den Zahlen über Impfdurchbrüche angemessen berücksichtigt werden, wie es auf der CDC-Website als beste Praxis beschrieben wird, erklärten Mitarbeiter des CDC National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases in einem Brief an die Epoch Times.

Auf einer Website, die staatliche und lokale Beamte bei der Analyse von COVID-19-Mustern nach Impfstatus berät, empfiehlt das CDC, Personen, die nur eine Dosis von Moderna oder Pfizer erhalten haben, auszuschließen oder separat zu analysieren.

Der Ausschluss wird empfohlen, „weil nur Personen, die alle empfohlenen Dosen der Primärserie erhalten haben und die erforderliche Zeit hatten, um eine schützende immunologische Reaktion nach der Impfung zu entwickeln (14 Tage gemäß Definition), den vollen Nutzen aus der COVID-19-Impfung ziehen sollten“, so die CDC. „Im Allgemeinen dauert die immunologische Reaktion auf eine Erstimpfung 2-4 Wochen. Teilgeimpfte Personen sind nur teilweise geschützt“.

Berichterstattung gestoppt

Die CDC hat die Berichterstattung über Infektionen nach der Impfung bei vollständig geimpften Personen oder Durchbruchfällen im Mai 2021 eingestellt, nachdem sie bekannt gegeben hatte, dass bis zum 30. April 2021 mehr als 10.262 Durchbruchinfektionen aus 46 Jurisdiktionen an die Agentur gemeldet wurden.

Die CDC berichtete, dass 995 der Fälle zu einer Krankenhauseinweisung führten und 160 tödlich verliefen.

Die CDC teilte mit, dass sie dazu übergegangen sei, nur Fälle von Durchbruchinfektionen zu melden, die zu einem Krankenhausaufenthalt oder zum Tod führten, „um die Qualität der gesammelten Daten über die Fälle mit der größten klinischen und gesundheitspolitischen Bedeutung zu maximieren“.

Es ist nicht bekannt, wie viele Infektionen bei teilweise geimpften Personen zu Krankenhausaufenthalten oder Todesfällen geführt haben, die von den CDC nicht gemeldet wurden.

Geänderte Definition

Ursprünglich definierte die CDC einen Durchbruchsfall als eine Person, die sieben oder mehr Tage nach Abschluss einer Primärserie positiv getestet wurde, änderte jedoch die Definition dahin gehend, dass sie mindestens 14 Tage nach Abschluss einer Primärserie positiv getestet wurde, nachdem sie eine E-Mail über ein „Impfversagen“ erhalten hatte, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der Epoch Times vorliegen.

Die CDC hat die Definition des Zeitraums für eine Durchbruchsinfektion aufgrund der neuesten Daten geändert, die zeigen, dass der Zeitraum von 14 Tagen für eine effektive Antikörperreaktion auf Impfstoffe erforderlich ist, erklärte ein CDC-Sprecher kürzlich in einer E-Mail an The Epoch Times.

Das National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Diseases (Nationales Zentrum für neu auftretende und zoonotische Infektionskrankheiten) der CDC erklärte in dem neuen Schreiben fälschlicherweise, dass es die Definition nie geändert habe.

Seit Beginn der COVID-19-Impfstoffüberwachung (Januar 2021) ist die Definition einer Durchbruchsinfektion gleich geblieben, behauptete das Zentrum.

Die CDC hat bisher keine Korrektur vorgelegt. Während der COVID-19-Pandemie hat das CDC weitere falsche Behauptungen aufgestellt, von denen einige bisher nicht korrigiert wurden.

Die CDC gab auch an, dass einige der Zahlen der teilweise geimpften Personen auf einer ihrer Webseiten veröffentlicht wurden, aber eine Überprüfung der archivierten Versionen dieser Seite ergab, dass dies nicht der Fall war. Auf der Seite, die inzwischen entfernt wurde, hieß es, die Fälle unter den Teilgeimpften seien ausgeschlossen worden.

Andere Fälle verschwiegen

Laut Humetrix, einem Auftragnehmer, der die Daten analysierte, traten bis September 2021 weitere 133.000 Fälle von Nachimpfungen unter Medicare-Empfängern auf. Teilgeimpfte Personen wurden in der Fallzahl nicht berücksichtigt.

Humetrix stellte die Daten den CDC im August 2021 zur Verfügung, wie aus weiteren Dokumenten hervorgeht, die im Rahmen des Freedom of Information Act (Informationsfreiheitsgesetz) beschafft wurden.

Die CDC besprach sich nach Erhalt der Daten mit dem Advisory Committee on Immunization Practices, dem Beratungsgremium der CDC für Impfstoffe, und dem Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, das die U.S. Food and Drug Administration berät, legte die Daten jedoch keinem der beiden Gremien vor.

Die Sitzungen führten zur Zulassung des Pfizer-Impfstoffs und zur Zulassung eines Pfizer-Verstärkers. Die CDC empfahl daraufhin beide Impfstoffe für große Teile der US-Bevölkerung.

Zur Zurückhaltung der Humetrix-Daten wollte sich die CDC nicht äußern.