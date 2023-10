Auf dem Weltwirtschaftsforum wird eine drohende Wasserkrise angedeutet

Professorin Mariana Mazzacuto beklagte beim letzten Treffen des Weltwirtschaftsforums, dass „wir“ es versäumt hätten, die ganze Welt zu impfen.

Außerdem sei „Klimawandel“ ein „abstraktes Konzept“. „Einige Leute verstehen es sehr gut, einige verstehen es ein wenig und einige verstehen es überhaupt nicht.“ Aber eine Wasserkrise würde ihrer Meinung nach alle auf den gleichen Stand bringen.

World Economic Forum "agenda contributor", Mariana Mazzucato: Our attempt to vaccinate the entire planet failed, "climate change" is "too abstract" for people to understand, but the coming water crisis is something that everyone will get on board with.



