Rund 10.000 ukrainische Soldaten haben sich über eine spezielle Funkfrequenz den Russen ergeben. Das berichtete eine Quelle der Nachrichtenagentur Tass.

Demnach werden die Kriegsgefangenen mit Nahrung und medizinischer Versorgung versorgt. Die Funkfrequenz kann überall im Einsatzgebiet der militärischen Sonderoperation genutzt werden.

Die Quelle fügte hinzu, dass die Zahl der kapitulierenden Soldaten in letzter Zeit zugenommen habe. Dies hänge mit prorussischen Aktivisten zusammen, die entsprechende Informationen in den von der ukrainischen Armee kontrollierten Städten verbreiteten.

Nach Angaben der Vereinigung der Veteranen der militärischen Spezialoperationen haben sich „ganze Gruppen“ ukrainischer Soldaten in der Nähe des Dorfes Rabotino ergeben, indem sie die Frequenz nutzten.

Wenn Soldaten die Frequenz benutzen, können sie vom russischen Militär geortet und gefangen genommen werden. So müssen sie nicht ihr Leben in einem Minenfeld nahe der russischen Linien riskieren.

„Die westlichen Medien wollen nicht, dass man das sieht“, sagt Clayton Morris von Redacted. „Sie werden es weder in der BBC noch in der New York Times sehen.