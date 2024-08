Die Bioverteilung des Pfizer COVID-19 mRNA-Impfstoffs im menschlichen Körper wurde nachgewiesen, und diese Informationen waren den neuseeländischen Zulassungsbehörden bereits vor der Genehmigung des Impfstoffs bekannt. Trotz dieses Wissens wurde die Öffentlichkeit weiterhin darüber informiert, dass das mRNA-Produkt im Muskelgewebe des Arms verbleibe.

Wichtige Punkte:

Verteilung des Impfstoffs im Körper

Innerhalb von 15 Minuten nach der Injektion verteilen sich die Lipid-Nanopartikel (LNPs), die die mRNA tragen, im gesamten Blutkreislauf.

Die Konzentration der LNPs im Blut nimmt nach 8 Stunden ab, während sie in verschiedenen Organen weiter ansteigt.

Die höchsten Konzentrationen von LNPs wurden in der Leber, der Milz und den Nebennieren gemessen.

Besonders beunruhigend ist die Tatsache, dass die Studie nach 48 Stunden abgebrochen wurde, obwohl die Konzentrationen in vielen Organen weiter anstiegen, insbesondere in den Eierstöcken, wo sich die Akkumulation zwischen 24 und 48 Stunden mehr als verdoppelte.

Widersprüchliche offizielle Informationen:

Obwohl die Behörden darüber informiert waren, dass sich die LNPs im gesamten Körper verteilen, wurde der Öffentlichkeit mitgeteilt, dass das mRNA-Produkt im Oberarmmuskel verbleibt.

Diese falsche Information wurde verwendet, um die Besorgnis der Bevölkerung zu zerstreuen.

Das PFIZER-COVID-MRNA-Produkt wandert in all diese Körpersysteme…und die NZ-Arzneimittelaufsichtsbehörden wussten das, bevor sie das Produkt genehmigten….



Unser neues NZ OIA bestätigt, dass die NZ-Arzneimittelbehörden diese Informationen erhielten, BEVOR sie die Pfizer mRNA Covid-Injektion in NZ genehmigten.



Kombination mit der Tabellenanalyse:

Die Analyse der Tabelle zeigt detailliert, wie sich die Lipidkonzentrationen in verschiedenen Organen und Geweben über die Zeit nach der Injektion entwickeln. Die höchsten Anreicherungen wurden in Leber, Milz und Eierstöcken beobachtet, was besonders besorgniserregend ist, da die Studie beendet wurde, als die Anreicherung in vielen Organen noch zunahm. Diese Informationen, die den Behörden bereits vor der Zulassung des Impfstoffs vorlagen, werfen ernsthafte Fragen zur Sicherheit des Impfstoffs und zu den langfristigen Auswirkungen der Spike-Protein-Produktion in fast allen Organen des Körpers auf.

Diese Studie sollte ein massives Warnsignal für die Sicherheit des Impfstoffs darstellt, insbesondere da die langfristigen Auswirkungen der mRNA-Produktion in verschiedenen Organen noch unbekannt sind.