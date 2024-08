Wem gehört Amerika? Oligarchen kaufen den amerikanischen Traum

“Die Politiker sind nur dazu da, Ihnen vorzugaukeln, dass Sie eine Wahl haben. Aber das haben Sie nicht. Sie haben keine Wahl. Sie haben Besitzer. Sie besitzen Sie. Ihnen gehört alles. Ihnen gehört das ganze wichtige Land. Sie besitzen und kontrollieren die Konzerne. Sie haben schon lange den Senat, den Kongress, die Landesregierungen und die Rathäuser gekauft und bezahlt. Sie haben die Richter in der Tasche und besitzen alle großen Medienunternehmen, sodass sie praktisch alle Nachrichten und Informationen kontrollieren, die Sie hören. Sie geben jedes Jahr Milliarden von Dollar für Lobbyarbeit aus, um zu bekommen, was sie wollen. Und wir wissen, was sie wollen: mehr für sich selbst und weniger für alle anderen. Man nennt es den amerikanischen Traum, weil man schlafen muss, um ihn zu glauben.” George Carlin

Wem gehört Amerika? Der Regierung? Den Politikern? Den Konzernen? Den ausländischen Investoren? Dem amerikanischen Volk?

Während der “tiefe Staat” die Nation gespalten hält und sie durch eine Präsidentschaftswahl ablenkt, deren Ausgang von vornherein feststeht (der Würgegriff des Polizeistaats an der Macht wird die Fortsetzung endloser Kriege und unkontrollierter Ausgaben garantieren, während die Grundrechte der Bürger und die Rechtsstaatlichkeit missachtet werden), wird Amerika buchstäblich unter uns gekauft und verkauft.

Betrachten wir die Fakten.

Jedes Jahr verlieren wir mehr und mehr Land an Konzerne und ausländische Interessen. Der ausländische Besitz von Agrarland in den USA ist seit 2010 um 66 Prozent gestiegen. Berichten zufolge besaßen ausländische Investoren im Jahr 2021 rund 40 Millionen Hektar Agrarland in den USA – mehr als die gesamte Fläche des Bundesstaates Iowa. Im Jahr 2022 war diese Zahl auf 43,4 Millionen Hektar gestiegen. Die Geschwindigkeit, mit der US-Agrarland von ausländischen Interessen aufgekauft wird, stieg zwischen 2015 und 2021 um 2,2 Millionen Hektar pro Jahr. Im Jahr 2022 wird sich die landwirtschaftliche Nutzfläche in den USA, die sich im Besitz ausländischer Unternehmen befindet, um mehr als 8 % (3,4 Millionen Hektar) erhöht haben.

Obwohl China mit 153.781 Hektar (weniger als der Bundesstaat Rhode Island) nur einen kleinen Teil des US-Landes in ausländischem Besitz besitzt, kaufen chinesische Unternehmen und Investoren auch große Lebensmittelunternehmen, Gewerbe- und Wohnimmobilien und andere Unternehmen. RetailWire erklärt: “Viele Marken, die von amerikanischen Pionieren gegründet wurden, wehen heute unter internationaler Flagge. Diese Revolution ist eine direkte Folge der Globalisierung. Die wachsende Liste ehemals bekannter amerikanischer Marken, die an ausländische Unternehmen verkauft wurden, umfasst unter anderem U.S. Steel (jetzt in japanischem Besitz); General Electric (in chinesischem Besitz); Budweiser (Belgien); Burger King (Kanada); 7-Eleven (Japan); Jeep, Chrysler und Dodge (Niederlande); und IBM (China).

Wir verschulden uns immer mehr, sowohl als Nation als auch als Bevölkerung. Im Grunde finanziert die US-Regierung ihre Existenz mit einer Kreditkarte und gibt Geld aus, das sie nicht hat, für Programme, die sie sich nicht leisten kann. Der größte Teil dieser Schulden wurde in den vergangenen zwei Jahrzehnten angehäuft, vorwiegend durch die Haushaltsmanöver von vier Präsidenten, zehn Kongresssitzungen und zwei Kriegen. Die Staatsverschuldung (der Betrag, den sich die Bundesregierung im Laufe der Jahre geliehen hat und zurückzahlen muss) beläuft sich auf über 34 Billionen Dollar und wird bis 2033 um weitere 19 Billionen Dollar ansteigen. 29% der US-Staatsschulden werden von Ausländern gehalten. Davon, so die Peter G. Peterson Foundation, “werden 52 Prozent von privaten ausländischen Investoren gehalten, während ausländische Regierungen die restlichen 48 Prozent besitzen”.

Die Vierte Gewalt wurde von Medienkonglomeraten übernommen, für die Profit wichtiger ist als Prinzipien. Unabhängige Nachrichtenagenturen, die als Bollwerk gegen die Regierungspropaganda dienen sollten, wurden durch die weltweite Übernahme von Zeitungen, Fernsehen und Radio durch Unternehmen verdrängt. Das Ergebnis ist, dass eine Handvoll Unternehmen den Großteil der Medienindustrie kontrolliert und damit auch die Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen. Mit Facebook und Google, die sich selbst zu Schiedsrichtern der Desinformation ernannt haben, stehen wir vor einer neuen Stufe der Zensur durch Unternehmen, die in der Vergangenheit mit der Regierung zusammengearbeitet haben, um die Bürgerinnen und Bürger willenlos, mundtot und im Dunkeln zu halten.

Am kritischsten ist jedoch, dass die US-Regierung, die vor langer Zeit an den Meistbietenden verkauft wurde, kaum mehr als eine Briefkastenfirma geworden ist, eine Fassade für Unternehmensinteressen. Nirgendwo wird dies deutlicher als bei dem inszenierten Spektakel der Präsidentschaftswahlen. Die Kongressabgeordneten werden lange vor ihrer Wahl darauf getrimmt, nach der Pfeife ihrer reichen Gönner zu tanzen, sodass sie zwei Drittel ihrer Amtszeit damit verbringen, Spenden zu sammeln. Reuters berichtet: “Das bedeutet auch, dass die Gesetzgeber oft mehr Zeit damit verbringen, sich die Anliegen der Wohlhabenden anzuhören als alle anderen”.

In der Oligarchie, die den amerikanischen Polizeistaat ausmacht, spielt es keine Rolle, wer ins Weiße Haus einzieht, denn sie alle arbeiten für denselben Boss: einen global gewordenen Konzernstaat.

So viel zum amerikanischen Traum.

“Wir, das Volk”, sind die neue, dauerhafte Unterschicht Amerikas geworden.

Wir werden gezwungen, Geld für endlose Kriege auszugeben, die uns ausbluten lassen; Geld für Überwachungssysteme, die unsere Bewegungen verfolgen; Geld, um unsere bereits militarisierte Polizei weiter zu militarisieren; Geld, um der Regierung zu erlauben, unsere Häuser und Bankkonten zu durchsuchen; Geld, um Schulen zu finanzieren, in denen unsere Kinder nichts über Freiheit, aber alles darüber lernen, wie man sich unterordnet; und so weiter und so fort.

Das ist keine Art zu leben.

Es ist verlockend zu sagen, dass wir wenig dagegen machen können, aber das ist nicht ganz richtig.

Es gibt einige Dinge, die wir tun können (Transparenz fordern, Vetternwirtschaft und Bestechung ablehnen, auf fairen Preisen und ehrlichen Buchhaltungsmethoden bestehen, anreizgesteuerte Regierungsprogramme stoppen, die Profite über Menschen stellen), aber es wird erfordern, dass “wir, das Volk” aufhören, Politik zu spielen und uns gegen die Politiker und Unternehmensinteressen zusammenschließen, die unsere Regierung und Wirtschaft in einen faschistischen Spielplatz verwandelt haben.

Leider haben wir uns so sehr in die Identitätspolitik verstrickt, die uns auf der Grundlage unserer politischen Neigungen etikettiert, dass wir das eine Etikett, das uns vereint, aus den Augen verloren haben: Wir sind alle Amerikaner.

Die Mächtigen wollen, dass wir eine “Wir gegen die”-Mentalität annehmen, die uns ohnmächtig und gespalten macht. Aber wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und seinem fiktionalen Gegenstück The Erik Blair Diaries deutlich mache, ist das einzige “Wir gegen die”, das zählt, “Wir, das Volk” gegen den Tiefen Staat.