Israels “Gemeinsame Werte” mit dem Westen sind Tyrannei, Krieg und Völkermord

Israel ist ein mörderisches, tyrannisches, psychopathisches Regime. Das westliche Imperium ist es auch. Wenn der Westen also von “gemeinsamen Werten” mit Israel spricht, lügt er nicht wirklich.

Caitlin Johnstone

❖

Der britische Journalist Richard Medhurst wurde am Donnerstag verhaftet und als Terrorverdächtiger behandelt, weil er seine politische Meinung gemäß Paragraf 12 des britischen Terrorismusgesetzes geäußert hatte.

Wie Consortium News erklärt, kann nach diesem Gesetz strafrechtlich verfolgt werden, wer “zur Unterstützung einer verbotenen Organisation aufruft” oder “eine Meinung oder Überzeugung äußert, die eine verbotene Organisation unterstützt”, also jede Gruppe, die die britische Regierung als terroristisch einstuft.

Jedes dieser Elemente stellt einen schrecklichen Angriff auf die Presse- und Meinungsfreiheit dar.

Ich wurde am Flughafen Heathrow unter dem Terrorism Act, Sec 12 wegen meiner Berichterstattung verhaftet.



6 Polizeibeamte warteten auf mich am Eingang des Flugzeugs.



Ich wurde fast 24 Stunden lang festgehalten und verhört.



Ich glaube, ich bin der erste Journalist, der unter diesem Gesetz verhaftet wurde… pic.twitter.com/pbf6q5dXIf — Richard Medhurst (@richimedhurst) August 19, 2024

❖

Axios-Schlagzeile: “Hamas lehnt neuen US-Vorschlag für Geiseln und Waffenstillstand im Gazastreifen ab”.

Sieben Absätze weiter unten: “Hamas kritisiert insbesondere, dass der Vorschlag keinen dauerhaften Waffenstillstand vorsieht”.

Die Hamas “lehnt” also einen “Waffenstillstand” ab, weil es sich nicht um einen Waffenstillstand handelt – jedenfalls nicht in einem Sinne, der für Menschen, die ein Ende des Tötens wollen, von Bedeutung ist.

Monatelang haben Israel und seine westlichen Spinmeister die Tatsache ausgenutzt, dass ein “Waffenstillstand” eine vorübergehende Unterbrechung des Völkermords bedeuten kann, um der Hamas die Ablehnung eines Friedensabkommens in die Schuhe zu schieben, während sie in Wirklichkeit nur ein dauerhaftes Ende des Tötens will.

Kein normaler Mensch fordert eine vorübergehende Unterbrechung des israelischen Völkermords; das ist buchstäblich nie gemeint, wenn jemand einen Waffenstillstand fordert. Aber diese pedantischen Wortspiele werden benutzt, um die Realität zu verschleiern, dass Israel und seine westlichen Unterstützer wollen, dass der Völkermord weitergeht.

❖

Es ist zum Verrücktwerden, wie die Biden-Administration zehn Monate damit verbracht hat, zu sagen: “Menschenskind, wir tun alles, was wir können, um die Kämpfe in Gaza zu beenden, Menschenskind, Diplomatie ist schwierig.” DABEI HAT SIE DIESEN VÖLKERMORD IM ALLEINGANG MÖGLICH GEMACHT. Alles, was sie tun müssten, wäre, die Lieferungen einzustellen.

❖

❖

Israel hat zehn Monate lang bewiesen, dass seine größten Kritiker zu 100 Prozent Recht haben und dass alles, was Israels Unterstützer gesagt haben, um diese Kritiker zu verunglimpfen, zu 100 Prozent eine Verleumdungskampagne war. Und trotzdem werden sie versuchen, Sie einen Antisemiten zu nennen, weil Sie Israel kritisieren.

❖

Nichts von dem, was ich hier sage, soll als Aufforderung verstanden werden, in einer bestimmten Weise oder gar nicht zu wählen. Das tue ich hier nie und nimmer. Was ich tue, ist, die US-Wahlen zu nutzen, um die Widersprüche und Missstände des Imperiums aufzuzeigen und die Vergeblichkeit von Wahlpolitik, um sie zu bekämpfen.

Wählen Sie oder wählen Sie nicht, wie Sie wollen. Wen auch immer Sie wählen, Sie werden Tyrannei, Krieg und Völkermord bekommen.

Wer Harris wählt, bekommt Tyrannei, Krieg und Völkermord.

Wer Trump wählt, bekommt Tyrannei, Krieg und Völkermord.

Wer Kennedy wählt, bekommt Tyrannei, Krieg und Völkermord.

Sie möchten Tyrannei, Krieg und Völkermord nicht? Dann wählen Sie jemanden wie Jill Stein oder Cornel West, die gegen Tyrannei, Krieg und Völkermord sind. Aber zweifeln Sie nicht daran, dass das System so manipuliert ist, dass das nicht funktionieren kann und Sie einen Präsidenten bekommen, der für Tyrannei, Krieg und Völkermord ist.

Tyrannei, Krieg und Völkermord ist alles, was ihr zu wählen habt, also wählt, was immer ihr wollt in eurer Scheinwahl. Kandidiert dieses Jahr der Typ mit dem Stiefel auf dem Kopf? Wählt ihn, wenn ihr wollt. Mir ist es egal.

Es gibt keine Antworten in der Wahlpolitik. Das bedeutet nicht, dass es keine Antworten gibt, es bedeutet nur, dass man nicht in einer freien Gesellschaft lebt, in der die Macht von den Wählern zur Rechenschaft gezogen wird. Es gibt Wege, dieses Problem anzugehen, ohne zu wählen, aber das wird nie eine Option sein, solange die Menschen sich auf die falschen Plastikschlüssel verlassen, die ihnen gegeben wurden, um aus ihrem Gefängnis zu entkommen.

❖

Die USA sind das tyrannischste Regime auf dem Planeten und erhalten sich ihre Macht, indem sie eine bewusstseinskontrollierte Dystopie schaffen, in der die Öffentlichkeit durch Propaganda einer Gehirnwäsche unterzogen wird und ihre Politiker Angst davor haben, dass die Nation dem “Kommunismus” oder “Faschismus” verfallen könnte, wenn sie die falsche Stimme abgeben.

Habe ich erwähnt, dass ich die US-Politik hasse?

Habe ich erwähnt, dass ich die US-Politik hasse? pic.twitter.com/VnHALfWBIM — Caitlin Johnstone (@caitoz) August 19, 2024

❖

Die Zeit der Präsidentschaftswahlen macht die Amerikaner immer etwas verrückter als sonst. All die emotionalen Investitionen, mit denen sie von der Mainstream-Presse und ihren sozialen Echokammern über dieses verlogene Spektakel gefüttert werden, steigen ihnen zu Kopf und springen praktisch aus dem Bildschirm, wenn ich online mit ihnen interagiere.

Ich beschäftige mich nicht wirklich mit diesem Zeug, also spreche ich einfach weiter über das Imperium, wie auch immer es sich von Tag zu Tag in der narrativen Matrix manifestiert, aber meine Antworten sind in diesen wenigen Monaten vor dem November alle vier Jahre immer mit so viel mehr glühendem Vitriol beladen – oft von Leuten, die sonst auf meiner Seite der Dinge stehen.

Das ist immer etwas überraschend und schockierend.