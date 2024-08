Unabhängiger Journalist in Großbritannien unter Terrorismus-Gesetz verhaftet

Der unabhängige Journalist Richard Medhurst wurde am Donnerstag im Vereinigten Königreich unter dem Terrorism Act 2000 verhaftet, wie aus einem Video hervorgeht, das er am Montag auf X veröffentlichte.

“Als ich am Donnerstag auf dem Londoner Flughafen Heathrow landete, wurde ich sofort von sechs Polizisten aus dem Flugzeug eskortiert, die am Eingang auf mich warteten. Sie verhafteten mich unter Abschnitt 12 des Terrorism Act 2000 und beschuldigten mich, eine Meinung oder Überzeugung geäußert zu haben, die eine verbotene Organisation unterstützt”, ohne jedoch zu erklären, was das bedeutet”, sagt Medhurst in dem Video.

Abschnitt 12 des Terrorism Act 2000 enthält eine Klausel, die 2019 hinzugefügt wurde und besagt, dass es illegal ist, “eine Meinung oder Überzeugung zu äußern, die eine verbotene Organisation unterstützt”, wenn “dadurch leichtfertig in Kauf genommen wird, dass eine Person, an die sich die Äußerung richtet, ermutigt wird, eine verbotene Organisation zu unterstützen”.

Medhurst hat sich in seiner Berichterstattung stark auf den Krieg zwischen Israel und Gaza konzentriert und sich gegen die Finanzierung der Ukraine ausgesprochen. Er postete auch über die Tat, für die er verhaftet wurde.

“Das faschistische ‘Terrorismusgesetz’ wird benutzt, um Aktivisten ohne Anklage oder Gerichtsverfahren festzuhalten, weil sie versucht haben, den wirklichen Terrorismus und Völkermord der IDF zu stoppen”, schrieb Medhurst am Tag seiner Verhaftung. Medhurst bezog sich auf palästinensische Aktivisten, die in jüngster Zeit unter dem Terrorismusgesetz inhaftiert wurden.

Ich wurde am Flughafen Heathrow unter dem Terrorism Act, Sec 12 wegen meiner Berichterstattung verhaftet.



6 Polizeibeamte warteten auf mich am Eingang des Flugzeugs.



Ich wurde fast 24 Stunden lang festgehalten und verhört.



Ich glaube, ich bin der erste Journalist, der unter diesem Gesetz verhaftet wurde… pic.twitter.com/pbf6q5dXIf — Richard Medhurst (@richimedhurst) August 19, 2024

Medhurst berichtet, dass er in Handschellen auf eine Polizeistation gebracht wurde, wo er durchsucht und seine elektronischen Geräte beschlagnahmt wurden.

“Ich kam in Einzelhaft, in eine kalte Zelle, in der es nach Urin roch. Es gab kaum Licht und das Bett, wenn man es überhaupt ein Bett nennen kann, war eine kleine Betonpritsche mit einer papierdünnen Matratze. Die Zelle hatte keine Fenster, keine Heizung und kein Toilettenpapier. Ich wurde 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche mit Audio- und Videomaterial aufgenommen, auch wenn ich auf die Toilette ging. Ich musste mein Essen mit einem Stück Pappe zu mir nehmen, das man in der Mitte falten musste, um es zu schöpfen”, beschrieb Medhurst die Bedingungen seiner Gefangenschaft.

Anschließend wurde er fast 24 Stunden lang festgehalten, ohne Kontakt zu seiner Familie aufnehmen zu dürfen, und seine Versuche, mit einem Anwalt (einem britischen Rechtsbeistand) zu sprechen, wurden behindert und möglicherweise überwacht.

“Die Polizei sagte, ich hätte das Recht, jemanden darüber zu informieren, dass ich eingesperrt war. Also sagte ich: ‘Okay, ich möchte meine Familie anrufen’, und dann sagten sie: ‘Nun, Ihre Anrufe werden aufgrund der Art der mutmaßlichen Straftat zurückgehalten’, und ich versuchte zu fragen: ‘Was ist der Sinn eines Rechts, wenn es einfach willkürlich entzogen werden kann? Und einer von ihnen sagte etwas in der Art: ‘Nun, es ist kein absolutes Recht, man kann darauf verzichten'”, beschreibt Medhurst.

“Viele Stunden lang wusste niemand auf der Welt, was mit mir geschehen war und wo ich mich befand. Nur die Polizei konnte einen Anwalt für mich anrufen. Ich musste stundenlang bei vier oder fünf verschiedenen Wachen nachfragen, bis ich endlich einen Anruf erhielt. Einige Anrufe meines Anwalts kamen nicht durch oder wurden nicht beantwortet. Einer der Anrufe – so sagte man meinem Anwalt – würde abgehört werden, und man weigerte sich einfach, ihn anzunehmen. Als dies geschah, bat ich darum, mit meinem Anwalt sprechen zu dürfen, aber das wurde mir nicht gestattet.

“Insgesamt verbrachte ich fast 24 Stunden in Haft. Zu keiner Zeit durfte ich mit einem Familienmitglied oder einem Freund sprechen. Nachdem ich 15 Stunden gewartet hatte, wurde ich schließlich von zwei Polizeibeamten verhört”, sagte Medhurst. Die Befragung dauerte 60 bis 90 Minuten.

Medhurst betonte, er weise alle Anschuldigungen der Polizei zurück und erinnerte daran, dass seine Eltern für ihre Arbeit als UN-Friedenssoldaten den Friedensnobelpreis erhalten hätten und er Terrorismus “kategorisch und unmissverständlich” verurteile.

“Menschen wie ich, die ihre Stimme erheben und über die Situation in Palästina berichten, werden zur Zielscheibe. Ich hatte mein Ticket nach London noch am selben Tag gebucht, und trotzdem wurde ein ganzes Team von Polizisten mobilisiert, um mich zu verhaften und zu verhören. Deshalb hatte ich den Eindruck, dass es sich um eine geplante und koordinierte Festnahme handelte.

Viele Menschen sind in Großbritannien wegen ihrer journalistischen Tätigkeit verhaftet worden, manchmal auf der Grundlage des Terrorismusgesetzes, manchmal nicht. Ich denke an Julian Assange, Craig Murray, Kit Klarenberg, David Miranda, Vanessa Beeley. Aber soweit ich weiß, bin ich der einzige Journalist, der unter Paragraf 12 des Terrorismusgesetzes verhaftet und bis zu 24 Stunden festgehalten wurde.

Medhurst sagte, er fühle sich nun “mundtot” gemacht und wisse nicht, ob er wegen des Verbrechens, für das er verhaftet wurde, angeklagt werde oder ob er in einigen Monaten ins Gefängnis komme, was seine Arbeit erschwere. “Ich weiß einfach nicht, ob und wie ich in den nächsten Monaten überhaupt arbeiten kann.

Der ehemalige UN-Waffeninspekteur und geopolitische Analyst Scott Ritter, dessen Haus Anfang des Monats vom FBI wegen angeblicher Verstöße gegen das Gesetz zur Registrierung ausländischer Agenten durchsucht wurde, bezeichnete die Verhaftung als “politische Verfolgung”, die darauf abziele, “Medhursts wichtige Arbeit als Journalist zu behindern”.

“Die Presse- und Meinungsfreiheit wird wirklich angegriffen. Der Staat greift hart durch und eskaliert, um die Menschen daran zu hindern, sich gegen die Mittäterschaft unserer Regierung am Völkermord auszusprechen. Bitte unterstützen Sie nicht nur mich, sondern auch die anderen, die immer noch im Gefängnis sitzen”, schloss Medhurst.

Die britischen Behörden haben die Verhaftung Medhursts nicht kommentiert. Seine Website zeigt derzeit eine Fehlerseite an, aber es ist nicht klar, ob Medhurst sie freiwillig oder auf Anweisung der britischen Behörden entfernt hat oder ob die Website von den Providern abgeschaltet wurde. Sputnik hat Medhurst um Aufklärung gebeten und wird diese Seite aktualisieren, sobald eine Antwort vorliegt.