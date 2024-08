Zeichen der Besorgnis? Pentagon beobachtet “vertiefte” Zusammenarbeit zwischen Russland und Iran

Es wird erwartet, dass Teheran am Rande des BRICS-Gipfels im Oktober in der russischen Stadt Kasan ein umfassendes Kooperationsabkommen mit Moskau unterzeichnen wird.

Das US-Verteidigungsministerium habe “eine Vertiefung der Zusammenarbeit und der Beziehungen zwischen Russland und dem Iran festgestellt”, sagte die stellvertretende Pentagon-Sprecherin Sabrina Singh zu Reportern und kommentierte damit den jüngsten Besuch des russischen Sicherheitsratssekretärs Sergej Schoigu in der Islamischen Republik.

“Ich kann nicht darüber spekulieren, was dieser Besuch bringen wird, aber wir haben solche Besuche von Staatsoberhäuptern in den letzten zwei Jahren gesehen”, fügte sie hinzu und spielte damit offensichtlich auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den ehemaligen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi an.

Schoigu hatte den Iran Anfang des Monats besucht, um globale und regionale Sicherheitsfragen sowie Fragen des bilateralen Handels und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu erörtern.

Der iranische Präsident Masoud Pezeshkian betonte seinerseits kürzlich, dass Russland dem Iran “in schwierigen Zeiten” stets zur Seite gestanden habe und dass Teheran “diese Freundschaft sehr schätze”.

Pezeshkian betonte, dass Russland ein strategischer Verbündeter Irans sei und dass seine Regierung die Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau weiter ausbauen werde, insbesondere im Rahmen der BRICS, der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (der Iran angehört) und der Eurasischen Wirtschaftsunion.

Zuvor hatten russische und iranische Kriegsschiffe im Rahmen des Maritimen Sicherheitsgürtels 2024 in der Nähe des Golfs von Oman gemeinsame Operationen durchgeführt.