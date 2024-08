Neue Studien entkräften die jüngste „Wendepunkt“-Klimapanik, die Unterstützung für Net Zero fördern soll.

Von Chris Morrison

Letztes Jahr waren die öffentlichen Printmedien voll von Net Zero inspiriertem Unsinn, der behauptete, dass der Golfstrom bis 2025 versiegen könnte. Klassische grüne Panikmache, natürlich inspiriert durch den Hollywood-Blockbuster „The Day After Tomorrow“ von 2004 mit seiner erschütternden Darstellung von wetterbedingten Naturkatastrophen. Das Umkippen der atlantischen meridionalen Umwälzzirkulation (AMOC) könnte den Nordatlantik in eine neue Eiszeit stürzen und verheerende Auswirkungen auf das Wetter auf der ganzen Welt haben, so eine neue Studie. Der Autor der Studie, Peter Ditlevsen von der Universität Kopenhagen, sagte dem ständig alarmierten Guardian: „Ich denke, wir sollten sehr besorgt sein“. Doch diese Panikmache ging zu weit, und selbst einige Wissenschaftler äußerten letztes Jahr Zweifel daran. Jetzt wurde eine neue Studie veröffentlicht, in der darauf hingewiesen wird, dass die Befürchtungen über den Zusammenbruch des Golfstroms auf unzuverlässigen Klimamodellen beruhen und dass jeder Zusammenbruch von jetzt bis unendlich auftreten könnte.

Mit anderen Worten: Niemand weiß es, nicht zuletzt, weil die Unsicherheiten zu groß sind, „um Kippzeiten wichtiger Komponenten des Erdsystems aus historischen Daten vorherzusagen“. Suchen Sie sich Ihre Daten aus und die AMOC kollabiert morgen oder übermorgen. Die neue Studie ist insofern wichtig, als sie einen großen Teil des Klima-„Kipppunkt“-Alarms entkräftet, mit dem die Menschheit dazu gebracht werden soll, die irrsinnigen Anforderungen von Net Zero zu erfüllen.

Die Studie befasst sich hauptsächlich mit der AMOC und dem Golfstrom, bezieht sich aber auch auf den Amazonas-Regenwald und die Eisschilde der Antarktis und Grönlands. Es wird sehr schwierig sein, die Studie zu widerlegen oder zurückzuziehen, da die vier Autoren mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung in Verbindung stehen, einem renommierten Wissenschaftsbetrieb für grüne Aktivisten. Letztes Jahr, als die AMOC-Angst in den Mainstream-Medien grassierte, sagte der Potsdamer Professor Stefan Rahmstorf, die Ditlevsen-Studie sei ein weiterer Beweis dafür, dass der Zusammenbruch der AMOC „viel näher ist, als wir dachten“. Wir können nicht einmal ausschließen, dass der Kipppunkt in den nächsten ein oder zwei Jahrzehnten überschritten wird, fügte er hinzu.

Die Autoren warnen davor, dass sich aus Modellen und mechanistischen Methoden sowie aus historischen Daten „Unsicherheiten“ ergeben. Diese müssen alle berücksichtigt und gründlich propagiert werden, „bevor man versucht, einen zukünftigen Kippzeitpunkt für ein mögliches Erdsystem abzuschätzen“. Im Klartext bedeutet dies, dass man den „Müll, der reinkommt“ überprüfen muss, bevor man die BBC und den Guardian über den „Müll, der rauskommt“ informiert. Das große Problem liegt in den „mehreren Ebenen der Unsicherheit“, die mit der Extrapolation von historischen Daten verbunden sind. Unter Bezugnahme auf das Ditlevsen-Papier, das im vergangenen Jahr so viel Aufsehen erregt hat, weisen die Autoren nach, dass die Unsicherheiten, vor allem in Bezug auf die Daten zur Meeresoberflächentemperatur, zu groß waren, um einen Kipppunkt für die AMOC vorherzusagen.

Kipp-Punkte des Klimas haben sich in letzter Zeit als das beliebteste Schreckgespenst für Öko-Extremisten erwiesen. Im Jahr 2022 präsentierte der oberste Umweltaktivist der BBC, Justin Rowlatt, eine Serie von fünf Radiosendungen, in denen er „herausfand“, wie die globale Erwärmung irreversible Veränderungen auf unserem Planeten auslösen könnte. Es erübrigt sich zu sagen, dass das Wort „möglicherweise“ eine Menge Gewicht hat. Kipp-Punkte sorgen für maximale Beunruhigung bei minimalem Bedarf an harten Beweisen. So fragte Rowlatt beispielsweise, ob „die Veränderungen in der Antarktis die Küstenstädte in den nächsten Jahrhunderten überfluten werden“? Natürlich wird nicht erwähnt, dass sich der gesamte antarktische Kontinent zumindest in den letzten 70 Jahren kaum erwärmt hat. Rowlatt „entdeckt“ auch, wie die globale Erwärmung in der Arktis irreversible Veränderungen auf unserem Planeten auslösen „könnte“. Auch hier wird nicht erwähnt, dass sich das arktische Meereis in den letzten zehn Jahren zyklisch leicht erholt hat. Oder dass die Arktis vor ein paar tausend Jahren noch viel wärmer war. Rowlatt schließt mit der heiteren Frage, ob die menschliche Gesellschaft selbst „an der Schwelle zu ihrem eigenen Kipppunkt stehen könnte“?

König Charles soll ein konstitutioneller Monarch sein, der über der politischen Förderung und Entscheidungsfindung in Großbritannien steht. Aber dieser Erbmonarch ist ein langjähriger Umweltschützer und freut sich auf den Tag, an dem die Welt von der Nutzung von Kohlenwasserstoffen befreit ist – wobei sein eigener massiver Fußabdruck zweifellos eine notwendige Ausnahme darstellt. Auf der letztjährigen COP-Tagung in Dubai flog er im Privatjet, um seine Öko-Krone zu tragen und den politischen Kampf für Net Zero aufzunehmen. Die Welt sei bei der Bewältigung des Klimawandels „furchtbar vom Weg abgekommen“, was auch immer das heißen mag, und er warnte, dass „wir sehen, dass Kipppunkte erreicht werden“. Da er ein Leben lang Respekt genossen hat und sich nicht erklären musste, hat er sich nicht erklärt. Er lieferte keine Beweise für seine umstrittenen politischen Botschaften.

Vor fast 40 Jahren taten sich extreme Umweltschützer mit hartgesottenen linken Kollektivisten zusammen, um die Mutter aller existentiellen Ängste um natürliche zyklische Temperaturschwankungen zu schüren. Die Vorstellung, dass der Mensch das globale Klima über Kohlenwasserstoffe beeinflusst, ist für diejenigen, die eine globale soziale und wirtschaftliche Kontrolle anstreben, ein Geschenk des Himmels. Kohlenwasserstoffe sind ein wesentlicher Bestandteil des modernen industriellen Lebens – es wäre einfacher, die Waren und Prozesse aufzuzählen, in denen sie nicht vorkommen. Diejenigen, die ihre Verwendung kontrollieren, und diejenigen, die deutlich schlechtere Ersatzstoffe vorschreiben können, können jeden Aspekt des menschlichen Lebens bestimmen, von der Ernährung bis zur persönlichen Bewegung, den Lebensbedingungen und der Energie. In den letzten 40 Jahren wurde der wissenschaftliche Prozess verleumdet und etwas, das als „die Wissenschaft“ bezeichnet wird, für „erledigt“ erklärt. Wie der bekannte Atmosphärenforscher Richard Lindzen sagt: „Das Klimanarrativ ist absurd, aber Billionen von Dollar sagen, dass es nicht absurd ist.“ Es wurden alle möglichen gefälschten Wetterstatistiken erstellt, Spinner behaupten, extreme Wetterereignisse auf langfristige Klimaveränderungen „zurückzuführen“, und von Computermodellen wird irgendwie angenommen, dass sie vernünftige Vorhersagen liefern, obwohl sich fast alle ihre Vorhersagen als falsch erwiesen haben.

Das schiere Grauen von Net Zero wird von Tag zu Tag deutlicher. Der Verzicht auf Kohlenwasserstoffe wird Millionen, wenn nicht Hunderte von Millionen Menschen auf der ganzen Welt in den Tod reißen. Die Geschichte lehrt uns: Wenn es eng wird, beginnen die Menschen zu kämpfen. Starke Länder kommen den schwächeren zuvor, und nichts wird eine Wirtschaft mehr schwächen als eine Energiepolitik, die von einem verrückten Miliband in Großbritannien oder einem Präsidenten Giggles in den USA bestimmt wird. Nicht zuletzt deshalb, weil die meisten der beweislosen Schreckensmeldungen zu lächerlich sind, als dass ein intelligenter Mensch noch an sie glauben könnte.

Um es mit den Worten eines berühmten britischen Premierministers auszudrücken: Sie können Trinkgeld geben, wenn Sie wollen, wir sind nicht für Trinkgeld.