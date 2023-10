Alarmierende Verunreinigung des COVID-Impfstoffs schockiert Wissenschaftler

Die Geschichte auf einen Blick

Anfang April 2023 berichtete der Mikrobiologe Kevin McKernan, dass in den bivalenten COVID-Auffrischungsimpfungen von Pfizer und Moderna eine massive DNA-Kontamination festgestellt wurde. Die höchste festgestellte DNA-Kontamination lag bei 30 %, d. h. fast ein Drittel des Inhalts der Spritze bestand aus Plasmid-DNA, deren Vorhandensein die Wahrscheinlichkeit von DNA-Integration und Krebs drastisch erhöht

In einem In-vitro-Experiment wurde festgestellt, dass die modifizierte RNA in der Pfizer-Impfung in der Lage ist, in menschliche Leberzellen einzudringen und sich innerhalb von nur sechs Stunden nach der Exposition in DNA umzuschreiben

Die Lipid-Nanopartikel, in denen die mRNA- und DNA-Verunreinigungen eingeschlossen sind, erleichtern das Eindringen der DNA in die Zelle. Sobald sie sich im Zytoplasma befinden, können die DNA-Stücke zufällig in den Zellkern gelangen

Mäuse, denen die COVID-mRNA-Spritze injiziert wurde, gaben ihre erworbenen Immuneigenschaften – sowohl gute als auch schlechte – an ihre Nachkommen weiter, was nicht nur darauf hindeutet, dass die mRNA in den Zellkern gelangen kann, sondern auch, dass sie dauerhaft in die chromosomale DNA integriert werden und intergenerative Auswirkungen haben kann

Es wurde auch festgestellt, dass der bivalente Impfstoff von Pfizer den Promotor des Simian-Virus 40 (SV40) enthält, einen onkogenen Teil der Virus-DNA, von dem bekannt ist, dass er eine sehr aggressive Genexpression bewirkt. Das Vorhandensein des SV40-Promotors in Kombination mit anderen Teilen der DNA erhöht das Krebsrisiko

Der SV40-Promotor ist eine Sequenz, die in der Gentherapie verwendet wird, um DNA in den Zellkern einzuschleusen. Wenn die Spritzen das menschliche Genom nicht verändern sollen, warum enthalten sie dann DNA-Stücke und einen SV40-Promotor, der diese DNA in den Zellkern treiben kann?

Anfang April 2023 veröffentlichte der Mikrobiologe Kevin McKernan – ein ehemaliger Forscher und Teamleiter des MIT-Humangenomprojekts – einen Preprint, der eine massive DNA-Kontamination in den bivalenten COVID-Auffrischungsimpfungen von Pfizer und Moderna aufzeigt. Wie in der Zusammenfassung erklärt:

„Es wurden mehrere Methoden angewandt, um die Nukleinsäurezusammensetzung von vier abgelaufenen Fläschchen der bivalenten mRNA-Impfstoffe von Moderna und Pfizer zu bewerten. Von jedem Hersteller wurden zwei Fläschchen untersucht … Mehrere Assays belegen eine DNA-Kontamination, die die Anforderungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) von 330ng/mg und der FDA von 10ng/Dosis übersteigt …“

Die höchste festgestellte DNA-Kontamination betrug 30 %, d. h. fast ein Drittel des Inhalts bestimmter Fläschchen bestand aus Plasmid-DNA, deren Vorhandensein die Wahrscheinlichkeit einer genomischen Integration und von Krebs dramatisch erhöht.

Im Klartext bedeutet dies, dass die Impfungen möglicherweise Ihre DNA verändern könnten, was von Impfstoffherstellern, Gesundheitsbehörden und Faktenprüfern vehement bestritten und als „unmöglich“ abgetan wurde. Doch nun stehen wir wieder einmal vor unbequemen Fakten, die uns ins Gesicht starren.

Aufsichtsbehörden waren sich des Problems bewusst

In einem Substack-Artikel vom 20. Mai 2023 wies McKernan darauf hin, dass die Zulassungsbehörden sich dieses Problems schon früh bewusst waren, da Pfizer der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) Dokumente vorlegte, aus denen hervorging, dass die beprobten Chargen ein breites Spektrum an doppelsträngiger DNA (dsDNA) enthielten.

Der Grenzwert der EMA für dsDNA liegt bei 330 Nanogramm pro Milligramm (ng/mg), und die Daten von Pfizer zeigen, dass die beprobten Chargen zwischen 1 ng/mg und 815 ng/mg DNA enthielten. McKernan zufolge könnte der Grenzwert der EMA sogar zu hoch sein, da „niedrigere Grenzwerte gelten sollten, wenn die DNA in transfektionsfähige Lipid-Nanopartikel verpackt ist“, wie es in den Aufnahmen der Fall ist.

In einem vernünftigen regulatorischen Umfeld hätte diese Art der Verunreinigung angesichts der bekannten und vermuteten Gefahren von dsDNA-Kontaminanten einen massiven Rückruf zur Folge gehabt. Doch es wurde nichts unternommen.

Seit der Veröffentlichung des Artikels von McKernan haben andere das Vorhandensein von dsDNA-Kontaminanten in den COVID-Impfungen bestätigt. Um es klar zu sagen: DNA sollte in einem kommerziellen Produkt, das nach guter Herstellungspraxis hergestellt wurde, nicht vorhanden sein.

Offensichtlich haben Pfizer und Moderna ihr kommerzielles Verfahren nicht perfektioniert oder haben Abkürzungen genommen, die sie nicht hätten nehmen sollen. Infolgedessen wurden zahllosen Millionen Menschen unnötigerweise riskante COVID-Impfungen verabreicht.

DNA-Kontamination bestätigt

Der Professor der Universität von South Carolina, Phillip Buckhaults, hat inzwischen das Vorhandensein von dsDNA in den COVID-Aufnahmen bestätigt. Am 13. September 2023 sagte er dazu vor dem Ad-hoc-Ausschuss für medizinische Angelegenheiten des Senats von South Carolina über das Ministerium für Gesundheit und Umweltkontrolle (DHEC) aus.

Buckhaults ist Molekularbiologe und Krebsgenetiker mit umfassender Erfahrung im Bereich der DNA-Sequenzierung und machte sich zunächst daran, McKernans Behauptungen zu widerlegen. Zu seinem Entsetzen replizierte er stattdessen McKernans Ergebnisse.

In seiner Aussage erläuterte er, wie sich diese DNA-Verunreinigungen in Ihr Genom integrieren und die Funktion anderer Gene entweder langfristig oder dauerhaft stören können und über Generationen an Ihre Nachkommen weitergegeben werden können.

Er erklärte den Senatoren, er sei „beunruhigt darüber, dass diese DNA in dem Impfstoff enthalten ist“, da „eine sehr reale Gefahr“ bestehe, dass sich die dsDNA in das Genom einer Person integriere und zu einem „festen Bestandteil der Zelle“ werde, was zu Autoimmunproblemen und Krebs führen könne.

Buckhaults vermutet, dass hohe Mengen an DNA-Verunreinigungen auch für einige der schwerwiegenderen Nebenwirkungen der Impfungen, wie etwa tödliche Herzstillstände, verantwortlich sein könnten. In den beiden von ihm analysierten Chargen fand er zwischen 5 Nanogramm und 20 ng Plasmid-DNA – mit einer Länge von einem bis 200 Basenpaaren – pro 300 Mikroliter-Dosis, und er weist darauf hin, dass eine Vielzahl winziger Fragmente weitaus riskanter ist als ein einziges großes Stück DNA.

Das Risiko der Genomintegration durch dsDNA ist seit Jahrzehnten bekannt, so dass die Personen, die beschlossen haben, diese Kontamination zuzulassen, nicht behaupten können, sie hätten nicht gewusst, dass die öffentliche Gesundheit gefährdet ist.

Buckhaults betonte, dass wir DNA aus verschiedenen Geweben derjenigen, die die COVID-Impfung erhalten haben – mindestens einige hundert Personen – sammeln und analysieren müssen, um festzustellen, ob eine genomische Integration stattfindet und welche Veränderungen dabei auftreten.

Er erläuterte auch, wie die DNA-Kontamination überhaupt zustande kam. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die bei den klinischen Versuchen verwendeten Produkte und die kommerziellen Produkte nicht auf die gleiche Weise hergestellt wurden. Bei dem kommerziellen Produkt wurde die modifizierte RNA mit einer Mischung aus DNA-Plasmid und E. coli gezüchtet, und die DNA wurde nicht ordnungsgemäß herausgefiltert – ein deutliches Zeichen für schlechte Herstellungsprozesse.

COVID-Spritzen können auf verschiedene Weise Krebs verursachen

Das Vorhandensein von DNA ist nicht der einzige Weg, auf dem die mRNA der COVID-Spritze Krebs verursachen kann. mRNA kann unter den richtigen Umständen auch in DNA umgeschrieben werden. In einem 2022 veröffentlichten In-vitro-Experiment wurde beispielsweise nachgewiesen, dass die modifizierte RNA im Pfizer-Impfstoff in der Lage ist, in menschliche Leberzellen einzudringen und innerhalb von nur sechs Stunden nach der Exposition eine reverse Transkription in DNA vorzunehmen. Wie in dieser von Fachleuten begutachteten Studie berichtet:

„… eine kürzlich durchgeführte Studie hat gezeigt, dass SARS-CoV-2-RNA umgekehrt transkribiert und in das Genom menschlicher Zellen integriert werden kann. In dieser Studie untersuchten wir die Wirkung von BNT162b2 auf die menschliche Leberzelllinie Huh7 in vitro. Huh7-Zellen wurden BNT162b2 ausgesetzt, und die aus den Zellen extrahierte RNA wurde einer quantitativen PCR unterzogen. Wir wiesen hohe BNT162b2-Konzentrationen in Huh7-Zellen und Veränderungen in der Genexpression von LINE-1 (Long Interspersed Nuclear Element-1), einer endogenen reversen Transkriptase, nach. Die Immunhistochemie mit einem Antikörper, der an das RNA-bindende Protein (ORFp1) des offenen Leserahmens-1 von LINE-1 auf Huh7-Zellen bindet, die mit BNT162b2 behandelt wurden, zeigte eine erhöhte Verteilung von LINE-1 im Zellkern… Unsere Ergebnisse deuten auf eine schnelle Aufnahme von BNT162b2 in die menschliche Leberzelllinie Huh7 hin, was zu Veränderungen in der Expression und Verteilung von LINE-1 führt. Wir zeigen auch, dass BNT162b2 mRNA nach BNT162b2-Exposition innerhalb von 6 Stunden intrazellulär in DNA umgeschrieben wird.“

COVID-Impfstoff-mRNA kann in den Zellkern gelangen

Laut einer Studie aus dem Jahr 2022 translozieren sowohl das SARS-CoV-2-Spike-Protein als auch die Spike-Protein-mRNA in den Zellkern infizierter menschlicher Zellen. Den Autoren zufolge „offenbart die Kerntranslokation sowohl der S-mRNA als auch des S-Proteins ein neues pathogenes Merkmal von SARS-CoV-2“.

Wenn die Spike-mRNA des natürlichen Virus (und ich verwende diesen Begriff sehr großzügig, da SARS-CoV-2 höchstwahrscheinlich vom Menschen hergestellt wurde) in menschliche Zellen eindringen kann, könnte die mRNA in den COVID-Spritzen dasselbe tun? Wahrscheinlich schon.

Wie Buckhaults anmerkt, erleichtern die Lipid-Nanopartikel, in denen die mRNA- und DNA-Fragmente eingeschlossen sind, das Eindringen der DNA in die Zelle – und zwar genau innerhalb der Zellmembran. Aber wenn sie erst einmal im Zytoplasma sind, gelangen die DNA-Stücke zufällig in den Zellkern“. Das sagte er der Enthüllungsjournalistin Maryanne Demasi:

„Wir machen das im Labor ständig. Wir nehmen Stücke nackter DNA, geben sie in Lipofectamin, eine Lösung, die genetisches Material in die Zellen einbringt, und wie durch ein Wunder integrieren sich einige der Stücke in die zelluläre DNA und verändern die Zellen dauerhaft. Ich mache das schon seit meiner Studienzeit und weiß daher, dass so etwas passiert. Die Frage ist nur, wie häufig dies in einer geimpften Bevölkerung vorkommt. … WENN eine Genomveränderung stattfindet, ist es nur eine Frage der Zeit, bis eines dieser Fragmente auf ein Tumorsuppressorgen trifft und in einer einzelnen Stammzelle die Entstehung von Krebs auslöst. Außerdem gibt es Berichte über Herzmuskelentzündungen. Ich frage mich, ob es möglich ist, dass diese kleinen DNA-Stücke tatsächlich Teile des Spike-Proteins kodieren … Es gibt eine Menge offener Leserahmen in diesen DNA-Stücken, die für Peptide kodieren, die nicht in den Menschen gehören und Neoantigene sind. Meine Sorge ist, dass einige dieser DNA-Stücke langlebige Stammzellen transformieren könnten, vielleicht im Herzmuskel, im Herzbeutel, in der Leber oder in den Lymphknoten … und dass dieses Gewebe nun eine langlebige Expression eines Neo-Antigens bildet, das eine langfristige autoimmunitätsartige Reaktion wie Myokarditis verursachen könnte. Das sind also die beiden Dinge, die mir sofort in den Sinn kommen – die geringe Möglichkeit von Krebserkrankungen bei Menschen in den nächsten fünf Jahren oder die Möglichkeit von Autoimmunität durch die Produktion dieser Peptide.“

Die Behauptung, dass die mRNA in den COVID-Aufnahmen – die auf der mRNA des Spike-Proteins in SARS-CoV-2 basiert, aber nicht mit dieser identisch ist – nicht in den Kern menschlicher Zellen gelangen und daher nicht in das menschliche Genom integriert werden kann, ist also schlichtweg falsch. Die Wissenschaft sagt uns, dass die Genomintegration auf verschiedene Weise erfolgen kann.

COVID Spritze kann intergenerationale Auswirkungen haben

In einer weiteren Studie aus dem Jahr 2022 wurde festgestellt, dass Mäuse, denen die COVID-mRNA injiziert wurde, ihre erworbenen immunologischen Eigenschaften – sowohl die guten als auch die schlechten – an ihre Nachkommen weitergeben, was nicht nur darauf hindeutet, dass die mRNA in den Zellkern gelangen kann, sondern auch, dass sie dauerhaft in die chromosomale DNA integriert werden und Auswirkungen auf die Generationen haben kann. Wie in dieser Studie berichtet:

„Hunderte von Millionen von SARS-CoV-2 mRNA-LNP-Impfstoffdosen wurden bereits an Menschen verabreicht. Allerdings fehlt uns ein umfassendes Verständnis der Immunwirkungen dieser Plattform. Der mRNA-LNP-basierte [mRNA-Lipid-Nanopartikel-basierte] SARS-CoV-2-Impfstoff ist hochgradig entzündlich, und seine synthetische ionisierbare Lipidkomponente, die für die Induktion der Entzündung verantwortlich ist, hat eine lange In-vivo-Halbwertszeit. Da eine chronische Entzündung zu einer Erschöpfung des Immunsystems und zu einem Ausbleiben der Reaktion führen kann, haben wir versucht, die Auswirkungen einer Vorexposition gegenüber dem mRNA-LNP auf die adaptive Immunantwort und die angeborene Immunfitness zu bestimmen. Wir fanden heraus, dass die Präexposition gegenüber mRNA-LNP oder LNP allein zu einer langfristigen Hemmung der adaptiven Immunantwort führte … Andererseits berichten wir, dass nach einer Vorexposition gegenüber mRNA-LNPs die Resistenz von Mäusen gegen heterologe Infektionen mit Influenzaviren zunahm, während die Resistenz gegen Candida albicans abnahm … Interessanterweise können Mäuse, die der mRNA-LNP-Plattform vorexponiert wurden, die erworbenen Immuneigenschaften an ihre Nachkommen weitergeben … Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die mRNA-LNP-Impfstoffplattform langfristig unerwartete immunologische Veränderungen hervorruft, die sowohl die adaptive Immunantwort als auch den heterologen Schutz vor Infektionen beeinflussen. Unsere Studien machen deutlich, dass weitere Forschung notwendig ist, um die tatsächlichen Auswirkungen dieser Plattform auf die menschliche Gesundheit zu ermitteln.“

FDA reagiert auf Bedenken bezüglich der DNA-Kontamination

McKernan legte seine Ergebnisse der FDA im Juni 2023 vor. Nachdem Buckhaults das Vorhandensein von dsDNA in den Impfstoffen von Pfizer und Moderna bestätigt hatte, fragte Demasi die FDA, „ob sie eine Untersuchung zur Frage der DNA-Kontamination eingeleitet habe und ob sie ihre Leitlinien für die Industrie zu DNA-Rückständen in Impfstoffen überprüfen werde“.

Sie fragte auch, ob die Behörde „Pfizer und Moderna angewiesen habe, weitere Tests durchzuführen, um das Nichtvorhandensein oder Vorhandensein von Genomveränderungen nachzuweisen, und ob sie neue Warnungen an die Öffentlichkeit über die potenziellen Risiken herausgeben werde, jetzt, da die DNA-Kontamination in den Impfstoffen nachgewiesen und reproduziert worden sei“. Dies war die Antwort der FDA:

„Die mRNA-COVID-19-Impfstoffe, die in den Vereinigten Staaten zugelassen oder genehmigt sind, werden nicht als Gentherapie definiert. Die FDA ist von der Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe überzeugt. Die Nutzen-Risiko-Bewertung der Behörde und die laufende Sicherheitsüberwachung zeigen, dass die Vorteile ihrer Verwendung ihre Risiken überwiegen.“

Mit anderen Worten: Die FDA hat in dieser Angelegenheit keine Maßnahmen ergriffen und hat auch nicht die Absicht, dies zu tun.

Krebsförderer auch in Pfizers bivalentem Impfstoff gefunden

Zusätzlich zu den DNA-Fragmenten, die leichter in das menschliche Genom integriert werden können, und der Möglichkeit der reversen Transkription von mRNA in chromosomale DNA, entdeckte McKernans Team auch den Promotor des Affenvirus 40 (SV40) in den Spritzen, der seit langem im Verdacht steht, Krebs beim Menschen zu verursachen.

„Der SV40-Promotor ist eine Sequenz, die in der Gentherapie verwendet wird, um DNA in den Zellkern einzuschleusen. Wenn die Spritzen das menschliche Genom nicht verändern sollen, warum enthält es dann DNA-Bestandteile und einen SV40-Promotor, der diese DNA in den Zellkern einschleusen kann?“

Der SV40-Promotor ist ein onkogener Teil eines Virus, von dem bekannt ist, dass er eine sehr aggressive Genexpression für Krebs bewirkt. In Kombination mit DNA-Stücken erhöht das Vorhandensein des SV40-Promotors das Krebsrisiko. Außerdem ist der SV40-Promotor laut McKernan eine Sequenz, die in der Gentherapie verwendet wird, um DNA in den Zellkern einzuschleusen!

Wenn die Spritzen das menschliche Genom nicht verändern sollen, warum enthalten sie dann DNA-Bestandteile und einen SV40-Promotor, der diese DNA in den Zellkern einschleusen kann?

In Anbetracht dieser Tatsachen liegt der Verdacht nahe, dass die „Turbokrebsfälle“, von denen Onkologen jetzt berichten, tatsächlich eine Nebenwirkung der COVID-Impfungen sein könnten. „Turbokrebs“ ist ein erfundener Begriff, um Krebsarten zu beschreiben, die mit solch beispiellosen Raten wachsen, dass die Patienten oft sterben, bevor ein Behandlungsplan umgesetzt werden kann.

Wiederholte Verabreichung kann Krebs und Autoimmunprobleme begünstigen

Es gibt also drei Möglichkeiten, wie einige der Impfungen zu Krebs beitragen oder ihn direkt verursachen können. Eine vierte Möglichkeit, wie die Impfungen Krebs auslösen können, ist einfach die wiederholte Verabreichung. Dies geht aus einem Artikel hervor, der im Mai 2023 in der Zeitschrift Vaccines:

„Bis heute sind 72,3 % der Gesamtbevölkerung mindestens einmal mit einem COVID-19-Impfstoff geimpft worden … [Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass … sie keine sterilisierende Immunität erzeugen, so dass es zu häufigen Neuinfektionen kommen kann. Darüber hinaus wurden in jüngsten Untersuchungen ungewöhnlich hohe IgG4-Werte bei Personen festgestellt, denen zwei oder mehr Injektionen der mRNA-Impfstoffe verabreicht worden waren … Alles deutet darauf hin, dass der gemeldete Anstieg der IgG4-Spiegel, der nach wiederholter Impfung mit den mRNA-Impfstoffen festgestellt wurde, einen Immuntoleranzmechanismus gegenüber dem Spike-Protein darstellt, der eine ungehinderte SARS-CoV2-Infektion und -Replikation durch Unterdrückung der natürlichen antiviralen Reaktionen fördern könnte. Eine erhöhte IgG4-Synthese aufgrund wiederholter mRNA-Impfungen mit hohen Antigenkonzentrationen kann auch Autoimmunerkrankungen verursachen und das Krebswachstum und die autoimmune Myokarditis bei empfänglichen Personen fördern.“

SV40-Promotor-Kontamination bestätigt

Auch Buckhaults hat das Vorhandensein des SV40-Promotors in der Plasmid-DNA bestätigt, ebenso wie Yusuke Murakami, Professor an der Universität Tokio. In einem Interview erklärte Murakami:

„Die Impfstoffsequenz von Pfizer enthält einen Teil der SV40-Sequenz … Diese Sequenz wird als Promotor bezeichnet. Grob gesagt, bewirkt der Promotor eine verstärkte Expression des Gens. Das Problem ist, dass die Sequenz in einem bekannten krebserregenden Virus enthalten ist. Es stellt sich die Frage, warum eine solche Sequenz, die von einem Krebsvirus stammt, im Impfstoff von Pfizer enthalten ist. Für eine solche krebserregende Virussequenz im Impfstoff sollte es absolut keinen Bedarf geben. Diese Sequenz ist für die Herstellung des mRNA-Impfstoffs völlig unnötig. Es ist ein Problem, dass eine solche Sequenz fest in dem Impfstoff enthalten ist … Wenn eine solche Sequenz in der DNA vorhanden ist, kann die DNA leicht in den Zellkern wandern. Das bedeutet also, dass die DNA leicht in das Genom eindringen kann. Das ist ein so alarmierendes Problem. Es ist wichtig, die Sequenz zu entfernen. Pfizer hat den Impfstoff jedoch hergestellt, ohne die Sequenz zu entfernen. Das ist ungeheuerlich böswillig.“

Überzählige Todesfälle im Jahr 2023

Wenn die COVID-Pandemie echt wäre, hätten wir die höchsten Sterblichkeitsraten im Jahr 2020 gesehen, als der problematischste Virusstamm im Umlauf war. Aber das ist nicht der Fall. Stattdessen stiegen die Übersterblichkeitsraten erst mit der Einführung der experimentellen COVID-Impfungen an – und zwei Jahre später steigen die Raten immer noch an.

Im obigen Video überprüft John Campbell, Ph.D., ein pensionierter Krankenpfleger und Ausbilder, die neuesten Sterblichkeitsstatistiken der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Er vergleicht die OECD-Daten auch mit denen von Our World in Data, und die beiden Datensätze stimmen überein – die Übersterblichkeit lag auch 2023 weit über dem Normalwert, und es gibt keine Pandemie, die dafür verantwortlich gemacht werden könnte.

Im Vereinigten Königreich gab es in den Wochen 1 bis 30 (1. Januar bis 30. Juli 2023) 36’316 überzählige Todesfälle. Ein aufschlussreicher Trend ist, dass die Sterbefälle in Privathaushalten und „anderen Einrichtungen“ über dem Fünfjahresdurchschnitt liegen, während die Sterbefälle in Krankenhäusern und Pflegeheimen jeweils unter dem Durchschnitt liegen.

Was bedeutet das? Es bedeutet, dass mehr Menschen als üblich unerwartet sterben, und zwar zu Hause und an anderen Orten als im Krankenhaus. Es deutet auch darauf hin, dass die Sterberate bei jüngeren Menschen höher ist. Die höhere Sterberate ist nicht darauf zurückzuführen, dass mehr ältere Menschen in Pflegeheimen sterben.

In den USA gab es in den ersten 30 Wochen des Jahres 2023 147’828,8 mehr Todesfälle als erwartet. Weitere interessante Daten zeigen, dass in Minnesota die übermäßige Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Blutkrankheiten im Jahr 2020 begann, dann aber im Jahr 2022 sprunghaft anstieg und sich gegenüber 2020 fast verdoppelte.

Der ursprüngliche Wuhan-Stamm von SARS-CoV-2 wurde mit Blutkrankheiten in Verbindung gebracht, aber dieser Stamm war bis 2022 zu einer leichten Erkältung mutiert. Was wir jedoch 2022 hatten, waren die COVID-Impfungen, die ebenfalls mit Blutkrankheiten in Verbindung gebracht werden.

Wurden Sie geimpft? Handeln Sie, um Ihre Gesundheit zu schützen

Wenn Sie bereits eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und sich nun Sorgen um Ihre Gesundheit machen, was können Sie tun? Nun, in erster Linie sollten Sie nie wieder eine COVID-Auffrischungsimpfung, eine weitere mRNA-Gentherapie-Impfung oder einen regulären Impfstoff nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihr System beenden.

Wenn Sie Symptome entwickelt haben, die Sie vor der Impfung nicht hatten, würde ich Sie ermutigen, fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Gegenwärtig scheint die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) eines der besten Behandlungsprotokolle für Verletzungen nach der Impfung zu haben. Es heißt I-RECOVER und kann unter covid19criticalcare.com heruntergeladen werden.

Dr. Pierre Kory, der das FLCCC mitbegründet hat, ist dazu übergegangen, mehr oder weniger ausschließlich Impfgeschädigte zu behandeln. Weitere Informationen finden Sie unter DrPierreKory.com. Dr. Peter McCullough erforscht ebenfalls Behandlungen nach der Impfung, die Sie unter PeterMcCulloughMD.com finden können.

Der Weltgesundheitsrat hat auch Listen von Mitteln veröffentlicht, die helfen können, das Spike-Protein zu hemmen, zu neutralisieren und zu eliminieren, das nach Meinung der meisten Experten der Hauptverursacher ist. Ich habe diese in meinem Artikel aus dem Jahr 2021, „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„, vorgestellt.

