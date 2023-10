Dr. Byram Bridle zur Nobelpreis-Entscheidung: »Ein Werkzeug zur Förderung von Propaganda«.

Am Montag verlieh die Nobelversammlung am Karolinska Institutet den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2023 an Katalin Karikó und Drew Weissman. Sie wurden „für ihre Entdeckungen bezüglich der Nukleosid-Basen-Modifikationen, die die Entwicklung wirksamer mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 ermöglichten“, ausgezeichnet.

Die Pressemitteilung besagte: „Die Entdeckungen der beiden Nobelpreisträger waren entscheidend für die Entwicklung wirksamer mRNA-Impfstoffe gegen Covid-19 während der Pandemie, die Anfang 2020 begann. Durch ihre bahnbrechenden Erkenntnisse, die unser Verständnis davon, wie mRNA mit unserem Immunsystem interagiert, grundlegend verändert haben, trugen die Preisträger zur beispiellosen Geschwindigkeit der Impfstoffentwicklung während einer der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit in der modernen Zeit bei.“

Tatsächlich wurden diese beiden Wissenschaftler für die Erfindung der mRNA-Injektion mit Spike-Protein belohnt, die das menschliche Immunsystem beeinflusst und in vielen Fällen auslöscht.

In einer verdeckten Anerkennung erklärte das preisverleihende Komitee, dass sie hoffen, ihre Auszeichnung werde dazu beitragen, die Impfskepsis zu bekämpfen.

Wenn dieser Nobelpreis keine Propaganda für einen falschen „Impfstoff“ ist, was ist er dann?

Als ob das Establishment seine Propaganda verdoppeln würde, verlieh die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften gestern den Nobelpreis für Chemie an diejenigen, die „für die Entdeckung und Synthese von Quantenpunkten“ verantwortlich sind.

In einem Artikel letzten Monat sprach Dr. Ana Maria Mihalcea über die Beziehung zwischen dem, was anscheinend künstlich intelligente Mikroroboter oder möglicherweise selbst zusammengesetzte Quantenpunkte zu sein scheinen. Sie hat „diese farbverändernden Kugeln“ im Blut von geimpften und ungeimpften Menschen gefunden. „Diese künstlich intelligenten Technologien gehören nicht ins menschliche Blut“, sagte sie.

Dr. Bryam Bridle wurde wegen des Nobelpreises an Karikó und Weissman von Menschen kontaktiert, die schon lange den Glauben an den Nobelpreis verloren haben. „Ich muss zugeben, dass ich in Bezug auf die Medizingeschichte etwas naiv bin. Aus Fairness gab es vor diesem einige große Fehler. Dazu gehören der Nobelpreis, der 1949 an António Egas Moniz für die Entwicklung von Frontallappen-Lobotomien und an Barack Obama für ‚Frieden‘ verliehen wurde“, schrieb er.

Im Folgenden sind Dr. Bridles Kommentare zum Karikó/Weissman Nobel Propaganda Preis.

Und der Nobelpreis geht an…

Von Dr. Byram Bridle

Es wurde gerade bekannt gegeben, dass der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin 2023 gemeinsam an Dr. Katalin Karikó und Drew Weissman verliehen wurde. Die Anerkennung erfolgte „für ihre Entdeckungen bezüglich Nukleosid-Basen-Modifikationen, die die Entwicklung von wirksamen mRNA-Impfstoffen gegen Covid-19 ermöglichten“.

Dies ist aus mindestens drei Gründen tragisch:

Die modifizierten RNA-Injektionen haben sich nicht nur als unwirksam erwiesen, ständig anwachsende Daten legen nahe, dass sie Menschen, die sie erhalten haben, möglicherweise für Covid-19 anfällig gemacht haben. Die Nukleosid-Modifikationen, für die der Preis verliehen wurde, sind dafür verantwortlich, dass die modifizierten RNAs aus diesen Injektionen viele Wochen und sogar Monate nach der Injektion im Körper gefunden werden. Uns wurde öffentlich garantiert, dass diese modifizierten RNAs nicht länger als etwa 36-48 Stunden im Körper gefunden würden, da dies länger gefährlich sein könnte. Um Himmels willen, diese modifizierten RNAs werden sogar ungewollt auf gestillte Babys übertragen, da sie in der Muttermilch ausgeschieden werden. Also, eine gefährliche Modifikation, die letztlich dazu geführt hat, dass alle, die die öffentliche Gesundheitserzählung vorantreiben, als Lügner entlarvt wurden, ist eines Preises würdig?!? Dr. Robert Malone ist nachweislich (über Patente und Publikationen) ein ursprünglicher Erfinder der Grundlagentechnologie, die zur Herstellung der Covid-19-Injektionen verwendet wird. Es ist seltsam, dass die Feinabstimmung der Technologie auf eine schädliche Weise gegenüber der Grundlagentechnologie selbst anerkannt wurde. Es scheint, dass Dr. Malone aus politischen Gründen übersehen wurde, was bei einer Auszeichnung für wissenschaftliche Forschung niemals eine Rolle spielen sollte. Dr. Malone hält die aktuellen modifizierten RNA-Injektionen weder für wirksam noch besonders sicher. Daher würde sein Name nicht gut zu einer Preisverleihung passen, die besagt, dass die Covid-19-Injektionen „wirksam“ sind. Ich stellte fest, dass das Auswahlkomitee den Begriff „sicher“ aus dem Mantra gestrichen hat, mit dem die Injektionen beschrieben wurden.

Eine der verrücktesten Dinge an dieser Ankündigung ist das folgende Bild, das präsentiert wurde, um „Methoden zur Impfstoffproduktion vor der Covid-19-Pandemie“ zu verdeutlichen…

…wenn überhaupt, erinnert mich diese Darstellung daran, wie viel besser die traditionellen Technologien im Vergleich zu modifizierten RNA-Injektionen waren. Bei traditionelleren Impfstoffen, wie sie empfohlen wurden, bevor eine Person in ein exotisches Urlaubsziel reist, in dem ein einzigartiger Krankheitserreger heimisch ist:

Eine Person wäre vor der Krankheit geschützt.

Eine Person könnte den Erreger nicht auf andere übertragen.

Die Person wäre nicht darauf angewiesen, dass sich alle um sie herum impfen lassen, um persönlich geschützt zu sein.

Eine medizinische Fachkraft würde den Impfstoff verabreichen und der Person dann eine gute Reise wünschen; sie würde der Person nicht raten, sich von der „Gefahrenzone“/dem Urlaubsziel fernzuhalten.

Derselbe Arzt hätte keine Bedenken, dass die Person zurückkehrt, da er darauf vertraut, dass der Erreger der exotischen Krankheit nicht mitgebracht wird.

Der Impfstoff hätte vor seiner öffentlichen Verwendung mindestens ein Jahrzehnt klinischer Tests durchlaufen, so dass sein Sicherheitsprofil (auch langfristig) besser definiert wäre als bei einer Technologie, die nach einem Jahr eingeführt wird.

Eine einzige Injektion (maximal zwei) könnte einen lebenslangen Schutz (gegen Krankheit und Übertragung) bieten.

Also, ich muss etwas übersehen. Wenn ich es wäre und ich das Gefühl hätte, eine Auszeichnung für eine Impfstofftechnologie vergeben zu müssen, und ich würde die Leistung von modifizierten RNA-Injektionen im Vergleich zu traditionellen Technologien vergleichen, dann gäbe es keinen Wettbewerb. Die traditionellen Technologien würden klar gewinnen.

Der Tag, an dem der Nobelpreis für eine medizinische Technologie verliehen wird, die dramatisch unterdurchschnittlich abgeschnitten hat und möglicherweise nach hinten losgegangen ist und die immer noch nicht vollständige und ordnungsgemäße klinische Tests durchlaufen hat, ist der Tag, an dem ich all meinen Respekt für den einst so noblen Preis verliere.

Leider ist dieser Tag gekommen. Der Nobelpreis wurde auf ein bloßes Werkzeug zur Förderung von Propaganda herabgestuft.

*

Über den Autor

Byram Bridle ist promovierter Immunologe und außerordentlicher Professor für Virusimmunologie am Institut für Pathobiologie der Universität Guelph in Kanada. Er ist weder Arzt noch Tierarzt. Er ist ein Wissenschaftler, der an Tieren forscht.

Er ist vorwiegend dafür bekannt, dass er sich zur biologischen Verteilung und Toxizität des Covid-Spike-Proteins geäußert und sich gegen viele der Covid-Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ausgesprochen hat. Dafür wird er vom Establishment bestraft. Wie er am Anfang seines Artikels schreibt: „Es sind zwei Jahre, zwei Monate und neun Tage (oder 801 Tage insgesamt) vergangen, seit die Verwaltung meines Arbeitgebers, der Universität von Guelph, mir den Zugang zu meinem Büro und meinem Labor verweigert hat“.

Dr. Bridle veröffentlicht Artikel auf seiner Substack-Seite „Covid Chronicles“, die Sie HIER abonnieren und verfolgen können.