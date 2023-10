Dr. McCullough im EU-Parlament: WHO ist ein Teil eines globalen biopharmazeutischen Syndikats

Große amerikanische Medienorganisationen berichteten nicht über zwei notwendige Präsentationen, die am 13. September 2023 im Europäischen Parlament während einer Sondersitzung zur Untersuchung der Reaktion der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf die COVID-19-Pandemie gehalten wurden. Beide Präsentationen werden unten zusammengefasst, zusammen mit Links zu den Präsentationen, die allen Amerikanern, die sich um die Gesundheit und Sicherheit ihrer Lieben und Mitbürger sorgen, dringend zur vollständigen Ansicht empfohlen werden.

Die beiden Präsentationen sind wichtig, weil die internationalen Gesundheitsvorschriften und -politiken der WHO bald das Handeln amerikanischer Gesundheitsdienstleister und Krankenhäuser bestimmen könnten, falls die WHO eine weitere Pandemie oder einen Gesundheitsnotstand erklärt. Unter anderem behauptet dieser Artikel, dass amerikanisches medizinisches Personal und Einrichtungen niemals den Anordnungen nicht gewählter und nicht zur Rechenschaft gezogener ausländischer WHO-Beamter oder einer anderen ausländischen Organisation unterliegen sollten.

Präsentation von Dr. Peter McCullough.

In seiner Präsentation forderte Dr. McCullough das Europäische Parlament auf, die COVID-Impfungen zu stoppen und die WHO zu verlassen. Er beschrieb die WHO als Teil eines komplexen und komplizierten biopharmazeutischen Syndikats, das sich im Laufe der Zeit gebildet hat und derzeit einen massiven Machtzuwachs plant, um einen Großteil der Erde zu entvölkern und das, was als „Great Reset“ bezeichnet wurde, einzuläuten — eine Weltregierung. Dr. McCullough erklärte: „Diese Gruppierung von Nichtregierungsorganisationen mit staatlichen Gesundheitsbehörden agiert als Einheit. Sie sind sorgfältig koordiniert, und die Auswirkungen waren negativ.“

Dr. McCullough erklärte, dass fast 30 Prozent derjenigen, die eine COVID-Impfung erhalten haben, keine Nebenwirkungen hatten – nicht einmal einen schmerzenden Arm. Ebenso erklärte er, dass knapp 70 Prozent „einige mäßige Nebenwirkungen, einige Probleme zu haben scheinen, aber sie scheinen wirklich keine schwerwiegenden Ereignisse zu haben.“ Bei 4,2 Prozent derjenigen, die die Impfung bekamen (und das Pech hatten, eine Hochrisikopartie zu erhalten), erklärte McCullough, „geht es durch die Decke: Myokarditis, Herzstillstand, Blutgerinnsel, hämorrhagischer Schlaganfall, Behinderungen, plötzlicher Tod zu Hause im Bett.“ (Ein Bericht verknüpft die COVID-Impfungen auch mit tödlichen, sich schnell ausbreitenden „Turbo-Krebsen“ bei einigen Menschen mehrere Monate oder länger, nachdem sie ursprünglich eine Impfung erhalten hatten.)

Dr. McCullough erklärte, dass „alles, was wir über die Impfstoffe seit ihrer Einführung erfahren haben, entsetzlich ist. Es war die schlechteste Idee überhaupt, den genetischen Code durch eine Injektion zu installieren und die ungezügelte Produktion eines potenziell tödlichen Proteins im menschlichen Körper über eine unkontrollierte Dauer zuzulassen. Der mRNA-Impfstoff ist der Code für den potenziell tödlichen Spike-Protein-Teil des Virus.“

Zum Abschluss seiner Präsentation entlarvte Dr. McCullough das falsche Narrativ, dass COVID-19 weiterhin Krankheiten verursacht und erklärte stattdessen, dass die mRNA-Impfungen enorme Krankheitswellen verursachen. Er forderte diejenigen, die „diesen Wahnsinn stoppen“ können, dringend dazu auf.

Der klare Weg nach vorn ist, dass niemand eine weitere Impfung erhält – niemand. Die COVID-19-Impfstoffe und all ihre Nachkommen und zukünftigen Booster sind nicht sicher für den menschlichen Gebrauch. Ich appelliere an Sie als Regierungsorgan, Europäische Arzneimittel-Agentur, allen Druck und alle Dringlichkeit auszuüben, um die COVID-19-Impfstoffe vom Markt zu nehmen.

In den Vereinigten Staaten wird es wohl Gebiet für Gebiet gehen, wahrscheinlich Staat für Staat, die sie vom Markt nehmen werden, wenn die Bundesregierung dies nicht tut. Es wird passieren. Es wird überall auf der Welt passieren.

Die WHO steht hinter diesen Impfstoffen. Sie sind für die Europäische Union mehr ein Problem als eine Hilfe. Und ich glaube, dass die Europäische Union, die Vereinigten Staaten und alle wichtigen Interessengruppen sich tatsächlich vollständig aus der WHO zurückziehen sollten und die WHO ihren eigenen Bestrebungen überlassen sollten, ohne jegliche Rechtsprechung, jegliche Herrschaft, über das, was wir im Gesundheitswesen tun.

Die WHO wird nie die Kontrolle darüber haben, was ich als Praktizierender mit Patienten in meiner Praxis mache.

Präsentation von Dr. David Martin.

In seiner Präsentation behauptete Dr. Martin, dass WHO-Beamte sowie ihre Unterstützer und Spender Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Bio-Terrorismus begangen haben. Er erklärte, wie die Entwicklung und Einführung des COVID-19-Virus ein krimineller Akt war, der von einem globalen kriminellen Kartell durchgeführt wurde, zu dem verschiedene WHO-Beamte, hochrangige Beamte der amerikanischen Regierung und Beamte in anderen Regierungen und Organisationen weltweit gehören.

Dr. Martin erklärte, dass die Beweise für ein weltweites kriminelles Kartell, das für die Entwicklung und Einführung des COVID-19-Virus verantwortlich ist, überwältigend und eindeutig sind. Er forderte die völlige Zerstörung der WHO und entlarvte das COVID-19-Virus als Bio-Waffe.

Dr. Martin sagte: „Bis wir dies als kriminelle Verschwörung von kriminellen Racketeers behandeln, die zu globalem Terrorismus zum Zwecke der Profitmacherei und des Mordes führt, bis wir diese Unterhaltung führen, führen wir die falsche Unterhaltung. Wir hatten keine Pandemie. Wir hatten einen Völkermord.“

Amerikaner, die sich um die Gesundheit, Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Lieben, Freunde und Mitbürger sorgen, sollten sich unbedingt die oben genannten Präsentationen von Drs. McCullough und Martin in voller Länge ansehen. Die Präsentationen dieser hoch angesehenen Fachleute und die von ihnen präsentierten unterstützenden Daten sollten alle Amerikaner ernsthaft dazu veranlassen, weitere COVID-Impfungen in Frage zu stellen, sowie die fortgesetzte Unterstützung der WHO durch Amerika ernsthaft zu hinterfragen. Schließlich sollten Menschen anstelle von potenziell toxischen COVID-Impfungen in Erwägung ziehen, hochwirksame medikamentöse Therapien wie Ivermectin und/oder Hydroxychloroquin zu verwenden, um einen Angriff des COVID-Virus und seiner Derivate abzuwehren.