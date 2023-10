Amerikas Jenga-Strategie gegen Russland geht nach hinten los

von Larry Johnson

Ich war heute im Auto unterwegs und hörte Alexander Mercouris zu (https://www.youtube.com/watch?v=5FZPhJKaZ1g). Da erkannte ich plötzlich, dass die Vereinigten Staaten und die NATO gegen Russland eine Jenga-Strategie verfolgt haben. Eine ganze Reihe von Führern im NATO-Club stehen fest hinter dem Glauben, dass Russland, wenn man nur genug Druck gegen dieses Land ausübt, seine Wirtschaft, sein Militär und seine Gesellschaft wie ein Jenga-Turm einstürzen wird. Es gibt nur ein winziges Problem– diese Strategie ist gescheitert; das Gegenteil ist passiert.

Anstatt schwächer und zerbrechlicher zu werden, ist Russland stärker und von den USA und Europa weniger abhängig geworden. Die Wirtschaft schnurrt vor sich hin. Die russische Verteidigungsindustrie hat sich im modernen Russland zu ungeahnten Höhen aufgeschwungen. Zum Beispiel produziert Russland mehr als zwei Millionen 152mm-Granaten pro Jahr. Die russische Armee erfüllt die Rekrutierungsquoten und liefert voll ausgebildete Soldaten. Russland produziert eine erstaunlich hohe Anzahl an Hyperschall-Raketen und Drohnen, die das Schlachtfeld zugunsten Russlands verändert haben.

Vergleichen Sie das mit den Vereinigten Staaten. Der US-Wirtschaft geht’s nicht so gut. Die US-Gerichtsstatistik über Insolvenzen berichtet für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene Fiskaljahr 15.724 Insolvenzen. Das sind 23% mehr als im vergangenen Jahr. Wie steht’s mit der Verteidigungsindustrie? Nun, sie macht einen Haufen Kohle, aber sie liefert sehr wenig. Der Ukraine gehen die 155mm-Granaten aus und die USA stellen im Jahr nur 340.000 her. Diese Menge reicht nicht aus, um den täglichen Bedarf der Ukraine zu decken. Das gleiche gilt für die Rekrutierungen – die Armee, die Navy, die Air Force und die Marines verfehlen ihre jährlichen Ziele. Und obwohl hunderte Milliarden für Waffensysteme ausgegeben werden, haben die USA noch immer keine Hyperschall-Raketen entwickelt und stationiert.

Die Vereinigten Staaten stehen vor zahlreichen, selbst verschuldeten Katastrophen. Der Zustrom illegaler Einwanderer flutet jene von den Demokraten geführten Städte, die sich selbst zu Refugien für Einwanderer erklärt hatten. Der New Yorker Gouverneur und der New Yorks Bürgermeister beschweren sich nun hitzig, dass sie von den undokumentierten Migranten überwältigt werden. Amerikas große Städte – New York, Chicago, Philadelphia, Washington DC, Los Angeles und San Francisco werden mit Morden, Diebstählen und Überfällen zerstört. Bilder aus Philadelphia ist kein Einzelfall. Den gleichen Horror kann man in anderen großen US-Städten sehen.

Also ja, die Vereinigten Staaten spielen Jenga, aber der Turm, der umfällt, ist nicht Russland. Es ist Amerika, das vor dieser Katastrophe steht. Ich wünschte, ich würde übertreiben, aber der soziale Zusammenhalt in Amerika zerfällt gerade und die parteiliche Spaltung ist ein wachsender und unüberbrückbarer Abgrund.

Ich will Ihnen einige Warnzeichen präsentieren. Sehen Sie sich diese Nachrichten von heute an:

„Russland verkündete am 21. September, dass aufgrund von inländischer Knappheit mit Ausnahme von vier ehemaligen Sowjetstaaten alle Benzin- und Dieselexporte zeitweise verboten sind, ein Schritt, der den globalen Handel beeinträchtigen wird, der bereits an die westlichen Sanktionen gegen russische Treibstoffexporte angepasst werden musste.

Russland hat am 25. September einige der Restriktionen erleichtert und sagt, es würde den Export von Schwerölen für einige Schiffe und Diesel mit hohem Schwefelgehalt erlauben.“

Westliche Analysten sind weiterhin aufgrund ihres tief sitzenden Glaubens, Russland sei eine bröselnde Tankstelle, blind und schreiben die Knappheit diesem Umstand zu:

„…eine Kombination von Faktoren, darunter Wartungsarbeiten an Ölraffinerien, Engpässe auf Schienenstrecken und die Schwäche des Rubels, was den Treibstoff-Export antreibt.“

Kann sein. Aber ich möchte Ihnen eine alternative Erklärung vorschlagen. Russland geht mit seinem Vorrat an Diesel sparsam um und hält ihn für eine Offensive, die Kiew und Odessa einnehmen wird. Weit hergeholt? Jüngste Äußerungen des Sprechers des russischen Parlaments, Vyacheslav Volodin, die von Außenminister Lawrow wiederholt wurden, beinhalten eine unheilvolle Botschaft für den Westen – Russland ist nicht an einer Verhandlungslösung mit der Ukraine interessiert.

„Die Ukraine muss zu Moskaus Bedingungen kapitulieren oder das Land wird ‚aufhören zu existieren‘.“

Das sind keine isolierten, leicht dahingesagten Äußerungen. Russland sendet eine klare Botschaft. Werden die USA zuhören oder weiterhin russisches Jenga spielen?