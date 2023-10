Gates-Stiftung sucht Hilfe für digitales ID- und Bezahlsystem

Gates will Geld für umstrittene Technologie sammeln.

„Finanzielle Inklusion“ scheint das Schlagwort zu sein, mit dem die Befürworter von digitalen Ausweisen, Zahlungen und Datenaustausch für etwas werben, das objektiv höchst umstritten ist.

Und wo könnte man so etwas besser „testen“ als bei denjenigen, die aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht viel zu sagen haben – wie eine Reihe afrikanischer Länder.

Aber man sollte nicht erwarten, dass die Hintermänner, Giganten wie Mastercard oder die (Bill) Gates Foundation, das jemals so deutlich sagen werden. Schließlich steckt hinter den Milliarden, wenn nicht Billionen Dollar, die sie bisher angehäuft haben, doch eine echte Sorge um andere Menschen, um Gerechtigkeit, Gleichheit und Freundlichkeit, oder?

Offensichtlich nicht.

Aber was tun sie jetzt?

Sie nennen sich „Stakeholder“ – aber selbsternannt, und ihr Ziel ist es – abgesehen davon, dass sie angeblich den „globalen Süden“ in Schach halten wollen – sicherzustellen, dass digitale öffentliche Infrastrukturprojekte, „einschließlich digitaler IDs“, (zunächst) in Entwicklungsländern so weit wie möglich vorangetrieben werden.

Sowohl Mastercard als auch die Gates Foundation erklären uns, dass dies Teil ihres selbstlosen globalen Kampfes gegen Armut und andere Übel der Menschheit sei.

Ihre Geschichte der letzten Jahre/Jahrzehnte spricht jedoch eine andere Sprache.

Gerade jetzt hat Mastercard, der beste Freund des kleinen Mannes, etwas entwickelt, das sich „Community Pass“ nennt. „Farm Pass“ – anscheinend ein „Teilprojekt“ – ist ein weiterer Begriff, der im Umlauf ist.

Berichten zufolge handelt es sich dabei um eine Plattform für digitale Ausweise, die sich an Einzelpersonen wie Geschäftsinhaber und Landwirte richtet.

Und wer hätte es gedacht, es ist ein Projekt, das sich auf afrikanische Länder konzentriert.

An Ehrgeiz mangelt es natürlich nicht: Bis 2027 will Mastercard 15 Millionen Menschen in Afrika registrieren. Und auch der asiatisch-pazifische Raum soll sich nicht auf den Lorbeeren der Unabhängigkeit oder Selbstbestimmung ausruhen. Auch hier hat Mastercard ein Ziel vor Augen: Die gleiche Anzahl Menschen zur gleichen Zeit ist das erklärte Ziel.

In Afrika – Uganda, Kenia, Tansania, Mauretanien – sollen 2,5 Millionen Menschen an Bord sein, und Ghana und Äthiopien könnten leicht die nächsten sein, während der globale Zahlungsriese die finanzielle Verzweiflung dieser Bauern testet.

Angeblich, um umfassende digitale IDs für die ganze Welt zu testen.

Sind Sie begeistert? Michael Wiegand, Direktor für Finanzdienstleistungen für die Armen bei der Bill & Melinda Gates Foundation, ist begeistert.

„Es ist Zeit für einen neuen Ansatz zur finanziellen Inklusion, der über grundlegende Bankdienstleistungen hinausgeht (…) Einer der aufregendsten Fortschritte in der globalen Entwicklung ist die Ausweitung von Finanzdienstleistungen“.

Hier komme die „Digital Public Infrastructure (DPI)“ ins Spiel, so Wiegand.

„Dieses Konzept (…) bildet die Grundlage für inklusive Finanzsysteme. Die grundlegende DPI basiert auf drei zentralen, interoperablen Komponenten: digitale Identität (ID), Zahlungsverkehr und Datenaustausch. In der Praxis bedeutet dies, dass Länder und Menschen in der Lage sind, Identitäten digital zu verifizieren, Geld sicher und sofort zu senden und zu empfangen und Informationen sicher auszutauschen.“