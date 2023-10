Papst Franziskus fordert in seinem neuen Dokument „Laudate Deum“ eine verpflichtende globale Klimaschutzpolitik

Papst Franziskus hat in seinem neuen Dokument „Laudate Deum“ internationale Gremien dazu aufgerufen, „verbindliche“ Maßnahmen zur Bewältigung der „Klimakrise“ durchzusetzen. Das ist das zweite Mal, dass er sich zum Thema „Klimawandel“ äußert. Er verurteilt „vom Menschen verursachte Klimaveränderungen“ und fordert weltweit „verbindliche“ Maßnahmen, um das Problem anzugehen.

Es müsse „bindende Formen des Energiewandels geben, die drei Bedingungen erfüllen: Sie müssen effizient, verbindlich und leicht überwachbar sein“, schrieb Papst Franziskus. Er betonte seine Hoffnungen für die bevorstehende COP28-Klimakonferenz und bezeichnete sie als potenziell „historisches Ereignis“.

In dem am 4. Oktober veröffentlichten Text, dem letzten Tag der vom Vatikan beobachteten Schöpfungszeit, warnt der Papst eindringlich vor den Gefahren des „Klimawandels“ und kritisiert diejenigen, die Maßnahmen zur Verringerung der „vom Menschen verursachten Klimaveränderungen“ ablehnen.

„Wir reagieren nicht genug, da die Welt, die uns aufnimmt, zerfällt und vielleicht einem Wendepunkt nahekommt“, sagte Papst Franziskus zu Beginn seines zweiten ökologischen Textes – der Apostolischen Ermahnung Laudate Deum. Dieser folgt seiner Enzyklika Laudato Si‘ aus dem Jahr 2015.

Der Text ist an „alle Menschen guten Willens“ gerichtet und als „zur Klimakrise“ untertitelt. Darin macht der Papst zahlreiche eindringliche Aussagen zum Klima und schreibt, dass „es nachweisbar ist, dass einige vom Menschen verursachte Klimaveränderungen die Wahrscheinlichkeit von häufigeren und intensiveren extremen Ereignissen deutlich erhöhen“.

Der Einfluss des Menschen auf das Klima

„Es ist nicht mehr möglich, den menschlichen – ‚anthropischen‘ – Ursprung des Klimawandels anzuzweifeln“, schrieb das Kirchenoberhaupt. Er zitierte den Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) und stellte fest, dass „wir bestätigt haben, dass die Temperatur in den vergangenen fünfzig Jahren in einem beispiellosen Tempo gestiegen ist, schneller als zu einem Zeitpunkt in den letzten zweitausend Jahren“.

Er behauptete, dass der menschliche Einfluss auf den Planeten unbestreitbar sei und betonte: „Es ist nicht möglich, den Zusammenhang zwischen diesen globalen Klimaphänomenen und dem beschleunigten Anstieg der Treibhausgasemissionen, insbesondere seit Mitte des 20. Jahrhunderts, zu übersehen.“

Klimakonferenzen

In „Laudate Deum“ wird auf die unterschiedliche Wirksamkeit der internationalen Klimakonferenzen „Conference of Parties“, bekannt als „COP“, eingegangen. Einige davon werden für ihre „wichtigen Schritte“ bei der Umsetzung von Klimapolitiken gelobt, während andere als „Fehlschlag“ kritisiert werden.

Besonders hervorgehoben wird das COP-Treffen von 2015 in Paris, das zur Verkündung des Pariser Klimaabkommens von 2015 führte. Dieses Treffen „war ein weiterer bedeutender Moment, weil es zu einer Vereinbarung führte, die alle einbezog“, schrieb Franziskus. „Es kann als Neuanfang angesehen werden, angesichts des Versäumnisses, die in der vorherigen Phase gesetzten Ziele zu erreichen.“

2022 trat der Vatikan offiziell dem Pariser Klimaabkommen von 2015 bei, ein in vielerlei Hinsicht beispielloser Schritt. Papst Franziskus verteidigte diesen Schritt und sagte, der Heilige Stuhl habe seine „schweren Verantwortlichkeiten“ in Bezug auf die „Bewahrung der Schöpfung“ großzügig wahrgenommen. Er schlug vor, dass ein „Bund zwischen den Menschen und der Umwelt“ das Abkommen, das die Abtreibung befürwortet, untermauern sollte.

Das Pariser COP-Treffen kritisierte Franziskus jedoch dafür, dass es bei der Durchsetzung nicht streng genug sei: „Es sieht keine echten Sanktionen vor und es gibt keine wirksamen Instrumente, um die Einhaltung sicherzustellen. Es sieht auch Flexibilitätsformen für Entwicklungsländer vor.“

Die nachfolgenden COP-Veranstaltungen haben den Papst offensichtlich enttäuscht, der ihre „ungenauen“ Maßnahmen, ihre Störung durch COVID-19 oder den Krieg in der Ukraine und ihre Unfähigkeit, die Politiken des Pariser Abkommens umzusetzen, beklagte.

Er vermied es, das bevorstehende COP28-Treffen in Dubai später in diesem Jahr vorab zu verurteilen, und schrieb, dass „zu sagen, es gebe keine Hoffnung, wäre selbstmörderisch, denn das würde bedeuten, die gesamte Menschheit, insbesondere die ärmsten, den schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels auszusetzen.“

Starke Rhetorik gegen „unverantwortliches“ Handeln

Zu den wiederholten Themen von Laudate Deum gehörten auch die Passagen, in denen der Papst vor „unverantwortlichem“ Handeln warnte, das die Klimaproblematik nicht angehe. Es bestehe die Gefahr, „dass wir in der Mentalität des Kleisters und des Übertünchens von Rissen gefangen bleiben, während sich unter der Oberfläche eine fortschreitende Verschlechterung abzeichnet, zu der wir weiterhin beitragen“.

Die Annahme, dass alle Probleme in der Zukunft durch neue technische Interventionen gelöst werden können, ist eine Form von mörderischem Pragmatismus, als würde man einen Schneeball einen Hügel hinunterschieben. Wir sollten ein für alle Mal mit der unverantwortlichen Verhöhnung aufhören, die dieses Thema als etwas rein Ökologisches, „Grünes“, Romantisches darstellt, das häufig von wirtschaftlichen Interessen ins Lächerliche gezogen wird. Geben wir endlich zu, dass es sich um ein menschliches und soziales Problem auf vielen Ebenen handelt. Aus diesem Grund müssen sich alle daran beteiligen.

Verpflichtende Klimaschutzmaßnahmen

In einer Reihe bemerkenswert starker Passagen hat Papst Franziskus einen eindrucksvollen Aufruf für verpflichtende Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels gemacht. Er argumentierte, dass jede Familie die Gefahren des „Klimawandels“ erkennen sollte:

Bei Klimakonferenzen ziehen die Aktionen von Gruppen, die negativ als „radikalisiert“ dargestellt werden, oft die Aufmerksamkeit auf sich. In Wirklichkeit füllen sie jedoch eine Lücke in der Gesellschaft, die einen gesunden „Druck“ ausüben sollte, da jede Familie erkennen sollte, dass die Zukunft ihrer Kinder auf dem Spiel steht.

Dementsprechend sprach sich Franziskus dafür aus, die Entscheidungen der bevorstehenden COP28 in einer beispiellosen, verpflichtenden Weise umzusetzen.

Wenn es ein ehrliches Interesse daran gibt, die COP28 zu einem historischen Ereignis zu machen, das uns als Menschen ehrt und adelt, dann können wir nur hoffen, dass verbindliche Formen der Energiewende eingeführt werden, die drei Bedingungen erfüllen: Sie müssen effizient, verbindlich und leicht kontrollierbar sein.

Dies, um einen neuen Prozess in Gang zu setzen, der durch drei Anforderungen gekennzeichnet ist: Er muss radikal sein, er muss intensiv sein und er muss das Engagement aller erfordern. Nur mit einem solchen Prozess kann die internationale Politik ihre Glaubwürdigkeit zurückgewinnen, denn nur auf diese konkrete Weise wird es möglich sein, die Kohlendioxidemissionen deutlich zu reduzieren und noch größere Schäden im Laufe der Zeit zu verhindern.

Unter Berufung auf sein Enzyklikal von 2020, Fratelli Tutti, forderte Franziskus „effektivere Weltorganisationen, die mit der Macht ausgestattet sind, das globale Gemeinwohl zu fördern, Hunger und Armut zu beseitigen und die sichere Verteidigung der grundlegenden Menschenrechte zu gewährleisten.“

Solche Gruppen, so argumentierte er, „müssen mit echter Autorität ausgestattet sein, so dass sie das Erreichen bestimmter essenzieller Ziele ‚gewährleisten‘ können. Auf diese Weise könnte ein Multilateralismus entstehen, der nicht von wechselnden politischen Bedingungen oder den Interessen einiger weniger abhängt und eine beständige Wirksamkeit besitzt.“ Klima und Globalismus

Der Papst spielte Argumente herunter, dass restriktive klimaorientierte Maßnahmen negative Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben würden:

Es wird oft behauptet, dass die Bemühungen zur Eindämmung des Klimawandels durch die Verringerung der Nutzung fossiler Brennstoffe und die Entwicklung saubererer Energiequellen zu einem Verlust von Arbeitsplätzen führen werden. Die Wahrheit ist, dass Millionen von Menschen ihre Arbeitsplätze aufgrund der verschiedenen Auswirkungen des Klimawandels verlieren: steigende Meeresspiegel, Dürren und andere Phänomene, die den Planeten beeinflussen, haben viele Menschen in die Irre geführt.

Mit allgemeinen Handlungsaufforderungen, die direkte Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben würden, kritisierte Franziskus Unternehmen dafür, dass sie in Bezug auf den „Klimawandel“ nicht schnell genug handeln. Stattdessen forderte er den Wirtschaftssektor auf, zu „erneuerbaren Energieformen, die ordnungsgemäß verwaltet werden, sowie zu Maßnahmen zur Anpassung an die durch den Klimawandel verursachten Schäden“ überzugehen, was „in der Lage wäre, unzählige Arbeitsplätze in verschiedenen Sektoren zu schaffen“.

„Das erfordert, dass sich Politiker und Wirtschaftsführer bereits jetzt damit befassen“, fügte er hinzu, und leitete damit seine späteren Kommentare ein, die sich mehr auf die internationale Sphäre der globalen Politik bezogen.

Das Dokument des Papstes nahm mehrfach einen besonders globalistischen Ton an und plädierte für internationale Veränderungen in Kultur und Praxis, wobei eine Sprache verwendet wurde, die eher erhaben als präzise war:

Die alte Diplomatie, die sich ebenfalls in einer Krise befindet, beweist weiterhin ihre Bedeutung und Notwendigkeit. Es ist ihr jedoch nicht gelungen, ein Modell multilateraler Diplomatie zu entwickeln, das der neuen Konfiguration der Welt gerecht wird. Wenn sie sich aber neu konfigurieren kann, muss sie Teil der Lösung sein, denn auch die Erfahrungen von Jahrhunderten lassen sich nicht einfach beiseite schieben.

Er hat zuvor globale Führer und internationale Organisationen wie die UN aufgerufen, Klimapolitiken weltweit umzusetzen, und in Laudate Deum wurde dieser Aufruf erneut erteilt. „Unsere Welt ist so multipolar geworden und gleichzeitig so komplex, dass ein anderer Rahmen für eine effektive Zusammenarbeit erforderlich ist.“

„Es geht darum, globale und effektive Regeln aufzustellen, die es ermöglichen, diesen globalen Schutz sicherzustellen“, argumentierte er in einem Abschnitt des Dokuments mit dem Titel „Die Schwäche der internationalen Politik“.

Ein solches neues System globalen Handelns gegen den „Klimawandel“ würde „die Entwicklung eines neuen Verfahrens zur Entscheidungsfindung und zur Legitimierung dieser Entscheidungen erfordern, da das vor mehreren Jahrzehnten eingeführte Verfahren weder ausreichend noch effektiv zu sein scheint“, schrieb Franziskus. Er betonte die Notwendigkeit von „Gesprächen, Beratungen“ und „’Demokratisierung‘ im globalen Kontext“, damit die „Sorge“ um die „Rechte“ aller respektiert würde.

Der Papst griff auch die Argumente der UNO bezüglich der Emissionsniveaus der USA auf und erklärte, dass „wenn wir berücksichtigen, dass die Emissionen pro Einwohner in den USA etwa zwei Mal höher sind als die von Einwohnern in China und etwa sieben Mal höher als der Durchschnitt der ärmsten Länder, können wir feststellen, dass eine umfassende Änderung des verantwortungslosen Lebensstils im Kontext des westlichen Modelles langfristig erhebliche Auswirkungen haben würde.“

„Deshalb würden wir, neben unverzichtbaren politischen Entscheidungen, Fortschritte auf dem Weg zu echter Fürsorge füreinander machen“, argumentierte er und wiederholte seinen Aufruf zu verpflichtenden klimabasierten Politiken erneut.

Pro-Life- und Familienbefürworter haben sich wiederholt besorgt über die Bewegung für Klimaaktivismus geäußert, da sie oft mit pro-Abtreibungs- und Bevölkerungskontrollbefürwortern und Lobbygruppen verbunden ist. Andere sagen, dass ein Großteil des Klimaaktivismus darum geht, staatliche Zuschüsse zu erhalten und staatliche Macht auszuüben.

Wie bereits mehrfach von LifeSiteNews angemerkt, ist das Pariser Abkommen, das den Großteil der aktuellen „Klimawandel“-Maßnahmen untermauert, tatsächlich pro Abtreibung und steht im Einklang mit dem erklärten Ziel der UNO, ein universelles Abtreibungsrecht gemäß Ziel Nr. 5.6 der Nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO zu schaffen.

Das Ziel, „Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen und alle Frauen und Mädchen zu ermächtigen“, beinhaltet das folgende Ziel: „Universellen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reproduktiven Rechten sicherzustellen“, eine Formulierung, die häufig verwendet wird, um Abtreibung und Empfängnisverhütung zu bezeichnen.

Die UNO will die SDGs bis 2030 erreicht haben.

Der vorherige Text des Papstes, Laudato Si’, führte zur Geburt einer globalen Bewegung, die den „Klimawandel“-Aktivismus mit den Worten des Papstes verknüpft. Die Laudato Si’-Bewegung fordert dazu auf, sich von fossilen Brennstoffen zu trennen, und zielt darauf ab, „Papst Franziskus’ Enzyklika Laudato Si’ in Aktion für Klima- und ökologische Gerechtigkeit umzusetzen“.