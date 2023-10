Der Chef des NATO-Militärausschusses drängt das Bündnis, die Waffenproduktion zu erhöhen. Er warnt davor, dass der „Boden des Fasses“ bei den NATO-Vorräten nun sichtbar sei, da massive Mengen an Waffen und Munition in die Ukraine geliefert worden seien.

Der niederländische Admiral Rob Bauer sprach am ersten Tag des Warschauer Sicherheitsforums. Er sagte, dass die NATO-Militärbudgets vor der russischen Invasion erhöht worden seien, aber die westliche Rüstungsindustrie ihre Produktionskapazitäten nicht erhöht habe.

„Und das hat schon vor dem Krieg zu höheren Preisen geführt. Und das wurde noch dadurch verschärft, dass wir jetzt Waffensysteme an die Ukraine verschenken, was großartig ist, und Munition, aber nicht aus vollen Lagern“, sagte Bauer laut TVP World.

„Wir haben begonnen, aus halbvollen oder weniger vollen Lagern in Europa zu liefern, und deshalb ist jetzt der Boden des Fasses sichtbar. Und wir brauchen die Industrie, um die Produktion viel schneller hochzufahren, und wir brauchen große Mengen“, fügte er hinzu.

Mehr dazu von Reuters:

Vergangenen Monat warnte Bauer, dass ein drastischer Anstieg der Munitionspreise bedeute, dass höhere Verteidigungsausgaben der Verbündeten nicht automatisch zu mehr Sicherheit führten und forderte mehr private Investitionen in Rüstungsunternehmen.

Anfang dieses Jahres erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, die Ukraine verbrauche Artilleriegeschosse in einem Tempo, das die Produktionskapazität des gesamten Bündnisses übersteige, was Fragen über die Nachhaltigkeit des Stellvertreterkrieges aufwerfe. Die USA und ihre Verbündeten ergreifen Maßnahmen, um die Produktion zu erhöhen, aber die Ergebnisse werden erst in absehbarer Zeit sichtbar.

Bauer äußerte sich, nachdem eine britische Militärquelle dem Telegraph mitgeteilt hatte, dass Großbritannien keine Waffen mehr an die Ukraine liefern könne. „Wir werden weiterhin Ausrüstung für die Ukraine liefern, aber was sie jetzt benötigen, sind Dinge wie Luftabwehrsysteme und Artilleriemunition, und die sind uns ausgegangen“, sagte die Quelle.