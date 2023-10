Russland bereitet sich auf den Dritten Weltkrieg vor, während die US-Bevölkerung Warnungen vor »ankommenden Atomwaffen« erhält

Die russische Bevölkerung hat im ganzen Land an Übungen für Atomangriffe teilgenommen, da die Nation anscheinend die Vorbereitungen für den Dritten Weltkrieg trifft.

Am Dienstag und Mittwoch heulten in ganz Russland Sirenen als Teil einer erschreckenden Übung für einen bevorstehenden Atomangriff.

Kinder in allen russischen Schulen zogen Gasmasken an, während Zivilisten zu Bombenschutzräumen strömten und Arbeiter sich unter Bänken versteckten.

Die unheimliche Sirene war im ganzen Land zu hören.

Auch erschreckende Nachrichten wurden live übertragen, als der russische Präsident Wladimir Putin jeden einzelnen Bürger anwies, sich an die Übung für den Dritten Weltkrieg zu halten.

Als Teil der umfangreichen Übungen bevölkerten Notfallmannschaften in Schutzanzügen die Straßen.

Aufnahmen zeigen sogar, wie Schulkinder unterrichtet werden, wie man Gasmasken richtig anlegt.

Sirenen und Lautsprecher ertönten in allen Regionen über Russlands 11 Zeitzonen in Übungen, die zwei Tage dauerten.

Es war Russlands erste landesweite Zivilschutzübung, da Putin sein Volk auf einen Atomkrieg mit dem Westen vorbereitet.

Während in Städten und Gemeinden überall ein eindringlicher Alarm ertönte, wurde eine Nachricht abgespielt, die verkündete: „Achtung an alle!“

Die Rettungsdienste versammelten sich in Schutzanzügen, um das Protokoll als Teil der Übung durchzuführen.

Eine Gruppe lief mit einer Puppe auf einer Trage aus einem Gebäude, begleitet von einem Rudel Hunden.

Schwer gepanzerte und mit Spitzen versehene Türen schlossen scheinbar einen unterirdischen Bunker ab, in dem sich Beamte und die russische Polizei befanden.

Erschreckende Botschaften erschienen auf Fernsehbildschirmen, als Sendungen unterbrochen wurden.

Sie lauteten: „Achtung an alle!

„Es findet eine Überprüfung der Bereitschaft des Warnsystems für die Bevölkerung statt.

„Bitte bleiben Sie ruhig.“

Die gleiche Ansage wurde landesweit über Lautsprecher verlautbart.

Feuerwehrleute eilten herbei, um ein Feuer zu löschen, während Krankenwagen und andere Teams während der unwirklichen Übung um sie herum arbeiteten.

Arbeiter in unheimlichen Schutzanzügen steckten auch Schilder am Straßenrand in den Boden.

Die Übung basierte auf der Annahme eines massiven nuklearen Angriffs aus dem Westen.

Die „Legende“ ging davon aus, dass das Kriegsrecht eingeführt worden war und dass Russland eine vollständige Mobilisierung durchlaufen hatte.

In einer Stadt, Wolgograd, wurden im Rahmen der Übung zwei Schutzräume genutzt.

Einer konnte bis zu 36.000 Menschen aufnehmen.

„Das Hauptziel der Übungen ist es, unsere Bereitschaft für bestimmte Maßnahmen zu überprüfen“, sagte Notfallminister Alexander Kurenkov, der die Übungen beaufsichtigte.

In einem echten Atomkrieg würde Wladimir Putin die Entscheidungen treffen.

Es ist bekannt, dass er in seinen Palästen mehrere Atombunker sowie eine Flotte von „Weltuntergang“ Il-80 Maxdome Flugzeugen für den Einsatz im Falle eines Atomkriegs besitzt.

In Moskau sollten die Alarme um 10:43 Uhr für eine Minute ertönen.

Einige gingen jedoch nachts los und andere Bewohner hörten überhaupt nichts.

Viele Bewohner in anderen Städten wie Nowosibirsk und Wladiwostok hörten ebenfalls nichts.

Die Notfalltestalarme fanden nur wenige Stunden nachdem das russische Verteidigungsministerium behauptet hatte, 31 ukrainische Drohnen abgeschossen zu haben, statt.

In einer Erklärung auf Telegram sagte das Verteidigungsministerium: „Die Versuche des Kiewer Regimes, Terroranschläge auf Ziele auf dem Territorium der Russischen Föderation durchzuführen, wurden gestoppt.“

Aber Irina Tsukerman, eine Anwältin für nationale Sicherheit und geopolitische Analystin, sagte The Express: „Putin ist nicht ernsthaft besorgt über die Möglichkeit eines nuklearen oder anderen großangelegten Angriffs durch die NATO.

„Die Praxis des Kriegsrechts ist besonders nützlich, da Putin weiterhin hart durchgreift und Russland von externen Einflüssen isoliert.

„In Wirklichkeit bereitet sich Russland nicht auf einen Atomangriff vor; es bereitet sich auf eine langfristige Einführung interner Beschränkungen, wie das Kriegsrecht, vor.“

Die Vereinigten Staaten führten diese Woche ebenfalls eine groß angelegte Überprüfung ihrer öffentlichen Warnsysteme durch.

Als US-Bürger, wenn Sie ein Mobiltelefon haben oder am Mittwoch ferngesehen haben, sollten Sie diese Nachricht über Ihren Bildschirm flimmern sehen, als die Bundesregierung ihr Notfall-Warnsystem testete, das dazu dient, die Menschen über Notfälle zu informieren.

Die Bundesbehörde für Notfallmanagement sagte: Der Zweck des Tests besteht darin, sicherzustellen, dass die Systeme „weiterhin effektiv darin sind, die Öffentlichkeit über Notfälle zu informieren, insbesondere auf nationaler Ebene.“