Ein russischer Beamter hat vorgeschlagen, dass Moskau fünf NATO-Länder (North Atlantic Treaty Organization) überfallen sollte. Der ranghöchste vom Kreml eingesetzte Beamte in der Oblast, Jewgeni Balizki, sagte, Russland sollte auch ein Auge auf die baltischen Staaten sowie Polen und Finnland haben, alle fünf sind Mitglieder der NATO.

Im April wurde Finnland das 31. Mitglied der NATO und trat damit Polen und den baltischen Staaten in der 31 Mitglieder zählenden Allianz bei, deren fünfter Artikel besagt, dass ein Angriff auf einen Staat ein Angriff auf alle ist, so ein Bericht von Newsweek.

In dem von der Russland-Expertin Julia Davis geteilten Interview schien Balizki bereit zu sein, sich der NATO-Allianz zu stellen, als er darüber sprach, wie das Russische Reich, das mit der Revolution von 1917 endete, „seinen Halt verloren hatte“ sowie „große Mengen an Menschen. Ich spreche nicht einmal von Territorien. Mir ist klar, dass dazu Warschau, Helsinki, auch bekannt als Helsingfors, gehören“, sagte er.

Balizki sagte, dass „alle baltischen Staaten“ „alles unser Land sind und unsere Leute dort leben“, und wies auf die russischsprachige Bevölkerung in diesen Ländern hin. „Sie wurden zu einer stimmlosen Herde gemacht, sie wurden zu zitternden Tieren“, sagte er. „Das müssen wir korrigieren … durch die Macht russischer Waffen.“

Und dann ließ er durchblicken, dass alle Menschen Sklaven der jeweiligen herrschenden Klasse sind, die Macht über sie beansprucht. Er sagte, Russland könne „unsere Leute zurückbekommen, die ehemaligen Untertanen des Russischen Reiches“, damit „die ganze Welt nicht zu Sodom und Gomorrha wird, wie es gerade in Europa geschieht.“

