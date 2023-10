Führender Klimawissenschaftler gibt zu, dass die „Krise“ ein Schwindel ist

Einer der angesehensten Klimawissenschaftler der Welt hat den Deckel aus dem grünen Agenda-Narrativ geblasen, dass die Erde aufgrund der „globalen Erwärmung“ vor einer „Krise“ steht.

Dr. Judith Curry ist Klimaforscherin und hat mehr als 140 wissenschaftliche Bücher und Artikel veröffentlicht.

Curry, die früher Vorsitzende der School of Earth and Atmospheric Sciences am Georgia Institute of Technology war, hat auch zugegeben, selbst falsche Propaganda über den Klimawandel“ verbreitet zu haben.

Wie Slay News bereits berichtete, hat Curry kürzlich zugegeben, ihre Studien gefälscht zu haben, in denen sie zu dem Schluss kam, dass der Klimawandel“ häufigere und stärkere Wirbelstürme auf der ganzen Welt verursache.

Seit Jahren gehört Curry zu den führenden Stimmen, die davor warnen, dass die Erde wegen des angeblich vom Menschen verursachten Klimawandels“ vor einem Notfall“ steht.

Ihre Arbeiten werden häufig von Befürwortern des Klimaalarms zitiert.

Curry sagte, sie sei zum Liebling der liberalen Konzernmedien geworden, nachdem sie eine Studie veröffentlicht hatte, die eine dramatische Zunahme der Hurrikan-Intensität zu belegen schien.

„Wir fanden heraus, dass sich der Anteil der Hurrikane der Kategorien 4 und 5 verdoppelt hatte“, sagt Curry.

Die Studie wurde etwa zur Zeit des Hurrikans Katrina veröffentlicht.

„Das wurde von den Medien aufgegriffen“, sagt sie, und dann erkannten die Klima-Alarmisten: Oh, so kann man das machen.

„Extreme Wetterereignisse mit der globalen Erwärmung in Verbindung bringen!

Die „intensiveren“ Hurrikane, von denen sie in ihren Ergebnissen berichtete, gaben den Panikmachern schnell Auftrieb.

Doch als ihre Arbeit weltweite Anerkennung fand, nachdem sie mit dem „Klimawandel“ in Verbindung gebracht worden war, gab Curry zu, dass sie den Ritt auf der grünen Agenda genoss.

„Ich wurde von Umweltgruppen und Panikmachern adoptiert und wie ein Rockstar behandelt“, sagt Curry.

„Ich wurde überall hin geflogen, um Politiker zu treffen.“

Doch dann wiesen einige Forscher auf Forschungslücken hin, indem sie die Jahre mit wenigen Hurrikanen hervorhoben.

„Wie jeder gute Wissenschaftler habe ich nachgeforscht“, sagt Curry.

„Ein Teil davon waren schlechte Daten“, gibt sie zu.

„Ein Teil davon ist natürliche Klimavariabilität.“

Curry sagt, sie habe sich entschlossen, sich zu äußern, nachdem ihre eigene Arbeit aufgedeckt worden war.

Ihre eigenen Erfahrungen haben Curry gezeigt, dass es eine „Klimawandelindustrie“ gibt, die Panikmache belohnt.

„Die Ursprünge gehen zurück auf das … UN-Umweltprogramm zurück“, sagt Curry.

Einige UN-Beamte seien „antikapitalistisch“ motiviert gewesen.

„Sie hassten die Ölkonzerne und griffen das Thema Klimawandel auf, um ihre Politik voranzutreiben“, erklärt Curry.

1988 riefen die Vereinten Nationen den Weltklimarat IPCC ins Leben.

„Der IPCC sollte sich nicht auf die Vorteile der globalen Erwärmung konzentrieren“, erklärt Curry.

„Die Aufgabe des IPCC war es, nach gefährlichen, vom Menschen verursachten Klimaveränderungen zu suchen.“

„Die nationalen Geldgeber haben dann alle Gelder in die Richtung gelenkt, dass es gefährliche Auswirkungen gibt.“

Die Forscher fanden schnell heraus, dass man nur Geld bekam, wenn man alarmierende Behauptungen über den „menschengemachten Klimawandel“ aufstellte.

So entsteht ein „künstlicher Konsens“.

In einem neuen Interview mit dem Kommentator John Stossel hat Curry das globalistische „Klimakrisen“-Narrativ weiter entlarvt, das darauf abzielt, die „Net Zero“-Ziele der UN und des Weltwirtschaftsforums (WEF) vor 2030 zu erreichen.

Das Video beginnt mit alarmierenden Aussagen der radikalen Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) und der „Global Warming“-Aktivistin Greta Thunberg, die beide ohne Beweise behaupten, dass „Menschen sterben“.

Zu dieser Propaganda gehört auch die Behauptung, die Erde habe bis 2030 Zeit, eine „Klimakatastrophe“ abzuwenden.

There's ENDLESS alarmism from the media and politicians about climate change.



AOC shouts, "People are dying!!"



But in reality climate-related deaths are FALLING. Falling by a lot, because of better technology.



I cover that in my full interview with climate scientist @CurryJA: pic.twitter.com/SZ2HOwvCmG