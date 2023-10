Michael Snyder

Wir haben die Endphase der größten Verschuldungsspirale in der Geschichte der Menschheit erreicht

Wenn man schon geht, dann sollte man es mit einem Knall tun. Anfang Juni betrug unsere Staatsverschuldung $31,467,639,287,894.39. Heute ist sie auf $33,442,148,619,617.43 gestiegen. Das bedeutet, dass wir in nur drei Monaten fast zwei Billionen Dollar zur Staatsverschuldung hinzugefügt haben. Es handelt sich um die größte Einzelverschuldung in der gesamten Geschichte unseres Planeten, und sie wird nie zurückgezahlt. Unsere Verschuldungsspirale hat eine Endphase erreicht, und alles, was wir jetzt machen können, ist das Leiden zu verlängern. Wenn wir weiterhin exponentiell mehr Schulden machen, können wir unsere scheinbar endlose Party vielleicht noch eine Weile verlängern. Die rosige Zukunft, die unsere Kinder und Enkelkinder haben sollten, haben wir schon vor langer Zeit zerstört, also spielt es wirklich keine Rolle, was wir jetzt tun.

Was unsere Politiker uns antun, ist wahrhaftig ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

Und ich spreche nicht nur von den Vereinigten Staaten. Überall auf der Welt haben sich Politiker der größten Schuldenorgie in der Geschichte der Menschheit hingegeben, und es schien einige Jahre lang, als würden sie damit durchkommen.

Aber jetzt steigen die Zinssätze und es gibt große Turbulenzen auf den Anleihemärkten. Das Folgende stammt von CNN…

Ein Einbruch bei Staatsanleihen weltweit hat die Kosten für die Verschuldung einiger Nationen auf ein Niveau getrieben, das seit mehr als einem Jahrzehnt nicht mehr gesehen wurde. Das ist schlechte Nachrichten für verschuldete Regierungen, aber auch für die Geldbeutel von Millionen von Hypothekenkreditnehmern, Aktienanlegern und Unternehmen.

Der Ausverkauf wurde durch die Erwartung der Anleger angeheizt, dass die wichtigsten Zentralbanken der Welt die Zinssätze „länger hoch“ halten werden, um die Inflation auf ihre Zielwerte zu senken.

Es funktioniert so: Regierungen, die Geld für öffentliche Dienstleistungen und Investitionen aufbringen wollen, geben Anleihen aus. Eine Anleihe bietet eine Möglichkeit, Geld von Anlegern für eine festgelegte Laufzeit zu leihen, mit der Verpflichtung, regelmäßige Zinszahlungen zu leisten.

In den letzten Wochen haben die Anleiherenditen sehr beunruhigende Werte erreicht.

Wenn dies anhält, werden Regierungen auf der ganzen Welt bald enormen Problemen gegenüberstehen…

Wenn die offiziellen Zinssätze steigen, steigen auch die Erwartungen der Anleger in Bezug auf die Anleiherenditen, die sogenannten Renditen. Dies veranlasst die Anleger, die Anleihen, die sie derzeit halten, zu verkaufen und neu ausgegebene Anleihen zu kaufen, die höhere Zinszahlungen bieten. Durch den Verkauf von Anleihen sinken deren Kurse. Kurz gesagt, wenn die Renditen steigen, fallen die Anleihekurse.

Und die Renditen sind eindeutig gestiegen: Die Rendite der 30-jährigen US-Staatsanleihen, auch Treasuries genannt, stieg am Dienstag zum ersten Mal seit 2007 auf 5%. Auch in Großbritannien stieg die Rendite 30-jähriger Anleihen in dieser Woche auf 5 %, den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Die Renditen langfristiger deutscher Anleihen sind auf Niveaus zurückgekehrt, die zuletzt am Vorabend der Euro-Schuldenkrise im Jahr 2011 zu beobachten waren. Die Renditen zehnjähriger italienischer Anleihen stiegen am Mittwoch auf 5%, den höchsten Stand seit 2012, als die Krise in vollem Gange war.

Es gibt jetzt keinen Ausweg mehr aus diesem Schlamassel.

Hätten wir von Anfang an verantwortungsbewusst gehandelt, wäre das Ergebnis ganz anders ausgefallen.

Aber zu diesem Zeitpunkt ist unser Schicksal so gut wie besiegelt.

Natürlich hatten unsere Politiker nie vor, den Kurs zu ändern. Tatsächlich geben sie weiterhin Geld aus wie betrunkene Matrosen.

Wie Zero Hedge treffend bemerkt hat, hat die US-Regierung kürzlich an einem einzigen Tag 275 Milliarden Dollar zur Staatsverschuldung hinzugefügt…

Die USA haben – Kontrollnotizen – an einem einzigen Tag 275 Milliarden Dollar Schulden hinzugefügt.

Die Gesamtverschuldung der USA beläuft sich nun auf 33.442 Milliarden Dollar, sie erreichte vor zwei Wochen 33 Milliarden Dollar und wird voraussichtlich in einem Monat um eine weitere Billion Dollar ansteigen.

Was all dies noch frustrierender macht, ist, dass das Geld nicht einmal effizient ausgegeben wird.

Und in vielen Fällen wird es für äußerst belanglose Dinge verschwendet…

Bundesbeamte wurden kritisiert, weil sie während der Pandemie, als fast alle Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiteten, 3,3 Milliarden Dollar für schicke neue Büromöbel ausgegeben hatten.

Zu den unverschämten Ausgaben der US-Regierung gehörten fast 250.000 Dollar für solarbetriebene Picknicktische für die CDC und 120.000 Dollar für luxuriöse Ethan-Allen-Ledersessel.

Wir leihen und geben Geld in exponentiellem Tempo aus, und wir alle wissen, wie das enden wird.

Es wird damit enden, dass der US-Dollar kaum mehr wert ist als Toilettenpapier.

Dies ist ein Punkt, den der Autor Robert Kiyosaki während eines kürzlichen Interviews sehr eloquent dargelegt hat…

Robert Kiyosaki, der berühmte Autor des phänomenalen Buches über persönliche Finanzen „Rich Dad, Poor Dad“, teilte seine Ansichten darüber mit, wie man sich in diesen beängstigenden Zeiten eines kaputten Bankensystems von der Fiat-Währung lösen kann. Seiner Meinung nach verliert der Dollar an Kaufkraft und wird in nicht allzu ferner Zukunft kaum mehr wert sein als „Toilettenpapier“.

Während seines Auftritts in der jüngsten Folge von Decentralize.TV, die von Mike Adams und Todd Pitner moderiert wurde, wies Kiyosaki darauf hin, wie der Mangel an finanzieller Bildung in den Vereinigten Staaten die Menschen und sogar die Regierung von Präsident Joe Biden daran hindere, den aktuellen wirtschaftlichen Abschwung zu bewältigen. „Erst kürzlich wurde die Schuldenobergrenze wieder angehoben… und weil es in unseren Schulen keine finanzielle Bildung gibt, keine Vorstellung von Kreditwürdigkeit, sind unsere Schulden um 1,8 Billionen Dollar gestiegen. Die Vereinigten Staaten wurden von Fitch Rating Services herabgestuft, ihre Kreditwürdigkeit fiel von AAA auf AA-plus. Wir sind auf Kollisionskurs in die Katastrophe“.

Es ist wahr.

Wir sind wirklich auf einem „Kollisionskurs“ zur Katastrophe, aber die meisten Amerikaner erkennen nicht, was passiert.

Die meisten Amerikaner scheinen zu glauben, dass es niemals ernsthafte Konsequenzen für all das Ausleihen und Ausgeben geben wird, das wir getan haben.

Und das liegt daran, dass die meisten Amerikaner die Grundlagen der Wirtschaft nicht verstehen.

Wenn Ihre Schulden über einen längeren Zeitraum viel schneller steigen als Ihr Einkommen, wird dies immer zu Schmerzen führen.

Jedes einzelne Mal.

Wenn Sie sich jemals in Schulden ertrinken fanden, wissen Sie genau, wovon ich spreche.

Nun ertrinkt unser ganzes Land in Schulden, und unsere Politiker fügen dieser Verschuldung jeden Monat Hunderte von Milliarden hinzu.

Das wird nicht gut enden, und das sollte für jeden offensichtlich sein.

Momentan tun unsere Politiker ihr Bestes, um die Schulden-Spirale am Laufen zu halten, aber die Uhr tickt und die Zeit läuft schnell ab…