Amerikanische Staatspropaganda: Ein Gedankenexperiment

Caitlin Johnstone

In einer tyrannischen Diktatur wird die Presse von Angestellten der Regierung betrieben. In einer Freien Demokratie™️ wird die Presse von Angestellten der Oligarchen betrieben, die die Regierung leiten.

Die New York Times hat eine weitere CIA-Pressemitteilung veröffentlicht, die als Nachricht getarnt ist. Diesmal soll sie Paranoia gegenüber jedem schüren, der den Stellvertreterkrieg der USA in der Ukraine kritisiert.

Der Artikel trägt den Titel „Putins nächstes Ziel: U.S. Unterstützung für die Ukraine, sagen Beamte“. Sein Autor, Julian E. Barnes, hat so viele Artikel für die New York Times geschrieben, deren Überschriften mit den Worten „Beamte sagen“ enden, dass wir sicher annehmen können, dass der Hauptgrund für seine anhaltende Beschäftigung bei dieser Zeitung darin besteht, dass Manager des Imperiums innerhalb der US-Regierung ihn als jemanden bezeichnet haben, dem man vertrauen kann, um das zu drucken, was sie gedruckt haben wollen. Diese Bezeichnung würde ihn zu einem zuverlässigen Lieferanten von „Exklusivnachrichten“ (sprich: Wiedergaben von unbewiesenen Regierungsbehauptungen) für die New York Times machen.

„US-Beamte sagten, sie seien überzeugt, dass Putin versuchen will, die Unterstützung der USA und Europas für die Ukraine zu beenden, indem er seine Spionageagenturen einsetzt, um Propaganda für pro-russische politische Parteien zu verbreiten und mit neuen Technologien Verschwörungstheorien zu schüren“, schreibt Barnes.

Natürlich wird der Bericht nie konkreter als das, und natürlich verbreiten die „US-Beamten“, die Barnes zitiert, ihre unbewiesenen Behauptungen unter dem Schutz der völligen Anonymität.

„Die US-Beamten sprachen unter der Bedingung, dass ihre Namen nicht genannt werden, damit sie über sensible Geheimdienstinformationen sprechen könnten“, schreibt Barnes.

In einer tyrannischen Diktatur wird die Presse von Regierungsangestellten betrieben. In einer Freien Demokratie™️ wird die Presse von Angestellten der Oligarchen betrieben, die die Regierung steuern.

Die einzige im Artikel genannte Quelle ist eine CIA-Veteranin namens Beth Sanner, die sagt, dass „Russland nicht mit Desinformationskampagnen aufhören wird“, fügt aber hinzu, dass „wir nicht wissen, wie es aussehen wird.“

Und das ist eigentlich der ganze Artikel. Putin wird seine Spionageagenturen nutzen, um politische Parteien und Botschaften zu fördern, die sich dafür aussprechen, die Praxis zu beenden, Milliarden von Dollar für Waffen in die Ukraine zu gießen. Aber niemand weiß genau, wie das aussehen wird, also müssen wir alle allgemein misstrauisch gegenüber jedem sein, der nicht glaubt, dass es eine großartige Idee ist, einen schrecklichen Krieg mit möglicherweise weltzerstörenden Konsequenzen fortzusetzen, denn sie könnten Teil einer nicht näher definierten russischen Einflussoperation sein.

Vor einigen Wochen sahen wir einen ähnlichen Bericht von CNN, in dem die Öffentlichkeit gewarnt wurde, dass Russlands FSB daran arbeitet, Westler zu Sprachrohren für russische Propaganda zu machen, mit Methoden, die so heimtückisch und subtil sind, dass diese Westler nicht einmal wissen würden, dass es passiert. Auch hier waren die Details extrem vage und die einzige offensichtliche Reaktion auf die bereitgestellten Informationen ist, dass jeder wirklich paranoid gegenüber jedem sein sollte, der etwas sagt, das die gegenwärtige US-Außenpolitik gegenüber Russland nicht unterstützt.

Als Gedankenexperiment stellen Sie sich vor, wie es aussehen würde, wenn die CIA oder eine andere Agentur die US-Informationsinteressen vorantreiben wollte, indem sie die Öffentlichkeit misstrauisch gegenüber Menschen oder Informationen machte, die den US-Strategiezielen zuwiderlaufen. Versuchen Sie, sich vorzustellen, welche Dinge sie vielleicht sagen oder tun würden.

Können Sie sich vorstellen, dass es sehr anders aussieht als das, was wir derzeit sehen? Vertrauenswürdigen Mainstream-Nachrichtenreportern extrem vage Geschichten zuzuführen, dass der Kreml versucht, Menschen zu täuschen, um gegen die langjährigen Pläne des US-Geheimdienstkartells zu opponieren, indem sie Online-Medien und soziale Subversion verwenden? Können Sie sich eine effektivere Möglichkeit vorstellen, das Vertrauen in Ihre bevorzugten Erzählungen zu stärken und Misstrauen in Erzählungen, die Sie nicht bevorzugen, zu säen?

Hier noch eine: Stellen Sie sich ein staatliches Medienunternehmen für eine tyrannische Diktatur vor. Denken Sie darüber nach, wie dessen Nachrichten gemacht werden, wie es oft Befehle von der Regierung bekommt, worüber berichtet werden soll und worüber nicht, und wie alles, was gedruckt oder gesendet wird, immer mit den Informationsinteressen dieser Regierung übereinstimmt.

Fragen Sie sich nun: In welcher materiellen Weise unterscheidet sich diese Berichterstattung von diesen CIA-Pressemitteilungen, die wir von Medien wie der New York Times und CNN sehen? In beiden Szenarien gibt die Regierung den Medien die Informationen, die sie gedruckt haben will, und in beiden Szenarien wird es Konsequenzen geben, wenn die Medien nicht gehorchen. In unserer hypothetischen Diktatur könnten diese Konsequenzen schwerwiegender sein, aber in unserem realen Szenario sind die Konsequenzen nicht weniger real.

Wenn Herr Barnes sich geweigert hätte, an dieser Geschichte zu arbeiten, hätte er seinen „Scoop“ verloren und er wäre jemand anderem gegeben worden, vielleicht bei einem konkurrierenden Medium. Wenn Barnes aufhören würde, unbewiesene Behauptungen von anonymen Regierungsbeamten unkritisch zu melden, würde seine Bedeutung in den Mainstream-Medien schnell verschwinden und seine Karriere würde austrocknen. Wenn die New York Times aufhören würde, als zuverlässiges Medium für den gläubigen Druck von unbewiesenen Regierungsansprüchen zu fungieren, dann könnten die Regierungsstellen, die die Zeitung mit ihren künstlichen „Scoops“ an die Spitze gehoben haben, diese heißen Geschichten zu einem anderen konkurrierenden Medium bringen und sie die Abonnements und den Ruhm bekommen lassen.

In beiden Szenarien kann die Regierung ihre Propaganda-Botschaften als harte Nachrichtenberichterstattung drucken lassen. In einem Szenario berichtet der Reporter, was die Regierung will, weil er für die Regierung arbeitet, im anderen Szenario berichtet der Reporter, was die Regierung will, weil das der einzige Weg ist, eine Karriere in Medienunternehmen zu haben, die den Plutokraten gehören und kontrolliert werden, die von dem politischen Status quo profitieren, auf dem die Regierung basiert. Der einzige große Unterschied besteht darin, dass die Öffentlichkeit in unserer hypothetischen Diktatur wahrscheinlich weiß, dass sie mit Propaganda gefüttert wird und daher wahrscheinlicher ist, das, was ihr gesagt wird, mit einer Prise Skepsis zu nehmen.

In einer tyrannischen Diktatur wird die Presse von Regierungsangestellten betrieben. In einer Freien Demokratie™️ wird die Presse von Angestellten der Oligarchen betrieben, die die Regierung steuern. In beiden Fällen erhalten Sie Staatspropaganda, aber in einem von ihnen wird die Propaganda als objektive Nachrichtenberichterstattung getarnt.