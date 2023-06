Behörden räumen Einsamkeitsepidemie ein, meiden aber die Verantwortung

Das Gutachten des Surgeon General zeigt einen alarmierenden Rückgang der sozialen Beziehungen und eine Zunahme der Isolation, was zu schwerwiegenden psychischen und physischen Folgen führt.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

U.S. Surgeon General Vivek Murthy hat ein Gutachten über die wachsende Epidemie der Einsamkeit und sozialen Isolation veröffentlicht

Zwischen 2003 und 2020 wird die Zeit, die der durchschnittliche Amerikaner mit Freunden verbringt, um zwei Drittel zurückgehen, die Zeit, die er mit sozialen Aktivitäten verbringt, um ein Drittel sinken und die Zeit, die er in Isolation verbringt, um 17 % steigen

Menschen, die sich sozial ausgegrenzt fühlen, leiden häufiger an Depressionen, Angstzuständen, Drogen- und Alkoholmissbrauch und Selbstmord. Soziale Isolation wirkt sich auch auf die Sterblichkeit aus, ähnlich wie das Rauchen von bis zu 15 Zigaretten pro Tag, und das Sterblichkeitsrisiko steigt mit Übergewicht und Inaktivität noch weiter an

21 % der Menschen berichteten im Jahr 2020 von „schwerer Einsamkeit“, verglichen mit nur 6 % vor der Pandemie. Eine andere Untersuchung ergab, dass die soziale Isolation zwar vom ersten zum zweiten Jahr der Pandemie abnahm, die Einsamkeit aber dennoch zunahm. Dies deutet darauf hin, dass es langfristige Folgen hat, wenn das soziale Gefüge zerstört wird und keine organischen sozialen Interaktionen möglich sind

Während Murthy das Ausmaß dieser Probleme gut beschreibt, lässt er die Tatsache völlig außer Acht, dass die US-Regierung eine große Verantwortung für die Verschlimmerung der Epidemie der Einsamkeit und der sozialen Isolation trägt, indem sie unmenschliche COVID-Vorschriften und Beschränkungen erließ, die im Grunde alle zwischenmenschlichen Kontakte und sozialen Interaktionen jeglicher Art, sogar unter Familienmitgliedern, kriminalisierten

Anfang Mai 2023 veröffentlichte der U.S. Surgeon General Vivek Murthy ein Gutachten über die wachsende Epidemie der Einsamkeit und sozialen Isolation. Laut der Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, ist das Gutachten „Teil der umfassenderen Bemühungen der Regierung Biden, die psychische Gesundheit zu fördern“ indem sie das Bewusstsein schärft. Es wurden jedoch keine Bundesmittel für diese Maßnahme bereitgestellt. In dem Bericht zitiert Murthy Daten, die zeigen:

In einer Umfrage von 2018 gaben nur 16 % der Amerikaner an, dass sie sich ihrer Gemeinschaft „sehr verbunden“ fühlen.

Zwischen 2003 und 2020 nimmt die Zeit, die der Durchschnittsamerikaner mit Freunden verbringt, um zwei Drittel ab, die Zeit, die er mit sozialen Aktivitäten verbringt, sinkt um ein Drittel, und die Zeit, die er in Isolation verbringt, steigt um 17 %.

Im Jahr 2020 werden 29 % der Amerikaner allein leben, 1960 waren es noch 13 %.

Die Religionszugehörigkeit sank von 70 % im Jahr 1999 auf 47 % im Jahr 2020.

Die Heirats- und Geburtenraten sind auf einem historischen Tiefstand.

Murthy betont treffend, dass Menschen, die sich sozial ausgegrenzt fühlen, häufiger zu Depressionen, Angstzuständen, Drogen- und Alkoholmissbrauch und Selbstmord neigen. Soziale Bindungslosigkeit wirkt sich auch auf die Sterblichkeit aus, ähnlich wie das Rauchen von bis zu 15 Zigaretten pro Tag, und das Sterblichkeitsrisiko steigt sogar noch weiter an, wenn man übergewichtig ist und sich nicht bewegt.

Pandemiedaten fehlen im Bericht des Surgeon General

Seltsamerweise fehlen in Murthys Bericht die Daten zu Einsamkeit und Depression von 2021 bis heute. Selbst Daten, die die massiven Auswirkungen von Abriegelungen und sozialen Distanzierungsregeln beschreiben, werden übersehen. Hier sind also ein paar weitere Daten, um die Dinge zu verdeutlichen:

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation nahmen im ersten Jahr der Pandemie Angstzustände und Depressionen aufgrund von Einsamkeit und Isolation während der Abriegelungen weltweit um 25 % zu.

Eine andere Umfrage ergab, dass 21 % der Menschen im Jahr 2020 über „schwere Einsamkeit“ berichteten, während es vor der Pandemie nur 6 % waren.

Eine Umfrage die im Oktober 2020 durchgeführt wurde, ergab, dass 36 % aller Amerikaner, darunter 61 % der jungen Erwachsenen und 51 % der Mütter mit kleinen Kindern, „ernsthafte Einsamkeit“ empfanden.

Eine US-amerikanische Umfrage aus dem Jahr 2023 ergab, dass jeder dritte Erwachsene zwischen 50 und 80 Jahren (34 %) angab, sich im vergangenen Jahr von anderen isoliert gefühlt zu haben. Das ist zwar besser als die Daten aus dem Jahr 2020, als sich 56 % isoliert fühlten, aber immer noch eine erhebliche Zahl.

Eine Studie die im Februar 2023 veröffentlicht wurde, stellte fest, dass die soziale Isolation vom ersten zum zweiten Jahr der Pandemie (2020 bis 2021) zwar abnahm, die Einsamkeit aber dennoch zunahm. Dies deutet darauf hin, dass es langfristige Folgen hat, wenn das soziale Gefüge zerstört wird und keine organischen sozialen Interaktionen möglich sind. Nur weil sich die Gesellschaft wieder öffnet, heißt das nicht, dass die Menschen sich wieder als Teil von ihr fühlen. Ganz im Gegenteil.

Surgeon General drückt sich vor Verantwortung

Doch während Murthy das Ausmaß dieser Probleme gut beschreibt, ignoriert er völlig die Tatsache, dass sein eigenes Ministerium, das US-Gesundheitsministerium (HHS), die Verantwortung für die Verschlimmerung einer bereits bekannten Epidemie von Einsamkeit und Depression trägt, indem es unmenschliche COVID-Vorschriften und -Beschränkungen unterstützt und fördert.

„In der wissenschaftlichen Literatur fand ich eine Bestätigung für das, was ich gehört hatte“, schreibt Murthy. „In den letzten Jahren gab etwa jeder zweite Erwachsene in Amerika an, unter Einsamkeit zu leiden. Und das war, bevor die COVID-19-Pandemie so viele von uns von Freunden, geliebten Menschen und Unterstützungssystemen abgeschnitten hat, was die Einsamkeit und Isolation noch verschlimmert hat.“

Mit anderen Worten: „COVID“ hat uns irgendwie, ganz von allein, von Familie und Freunden abgeschnitten. Die Regierung, einschließlich des HHS, hatte nichts damit zu tun. Die Tatsache, dass sie im Grunde soziale Kontakte und gemeinschaftliches Engagement kriminalisiert haben, einschließlich des Kirchenbesuchs, der die Ängste hätte zerstreuen können, hatte nichts damit zu tun. Die Schließung von Schulen hatte nichts damit zu tun.

Der Zusammenbruch der sozialen Bindungen ist einfach passiert, weil „COVID“. Er behandelt die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie so, als wären sie unausweichliche Notwendigkeiten, obwohl es sich in Wirklichkeit um gesellschaftliche Experimente handelte, die wissenschaftlich überhaupt nicht abgesichert waren.

Es wäre erfrischend gewesen, wenn einer unserer obersten Gesundheitsbeamten die Verantwortung für das von ihm verursachte Chaos übernommen und geschworen hätte, es nie zu wiederholen, aber das bekommen wir hier nicht. Ich begrüße Murthys Eingeständnis, dass es ein Problem gibt, und sein Bericht enthält viele stichhaltige Punkte, aber ich bin nicht erfreut über den Mangel an Verantwortlichkeit.

Murthy beschreibt, dass ihm bei seinem Amtsantritt ein „Licht aufgegangen“ sei, als er feststellte, dass „die soziale Abkopplung weitaus verbreiteter war, als mir bewusst war“. Aber er sagt nichts über die geistesgestörte Entscheidung der Regierung, während der Pandemie alle sozialen Verbindungen zu zerstören, indem sie jeden menschlichen Kontakt, selbst zwischen Familienmitgliedern, strikt untersagte.

Erinnern Sie sich an die Ratschläge, beim Küssen Masken zu tragen, unsere älteren Eltern durch Plastikplanen hindurch zu umarmen und mit Masken und Handschuhen Sex zu haben, während wir uns im anderen Zimmer gegenüberstehen?

Erinnern Sie sich an die wiederholten Aufrufe, Familientreffen zu Weihnachten und Thanksgiving abzusagen? Und wenn man doch zusammenkam, wurde empfohlen, mit Masken und Handschuhen im Abstand von drei Metern zu sitzen, vorzugsweise im Freien? Oh, und kein Singen!

Erinnern Sie sich noch daran, wie sie Gottesdienste verboten haben, während Schnapsläden geöffnet waren? Erinnern Sie sich daran, dass man auf Parkbänken in einem Abstand von einem Meter sitzen musste? Weißt du noch, wie sie die Spielplätze geschlossen haben? Die Liste der von unserer Regierung erlassenen verbindungsfeindlichen Regeln und Vorschriften ist sehr lang, und Murthy erwähnt nichts davon.

Einsamkeit ist das Produkt von absichtlichem Social Engineering

Auch andere stehen Murthys Bericht kritisch gegenüber, allerdings aus anderen Gründen. Der Daily Caller zum Beispiel hebt hervor, wie die Regierung jahrzehntelang eine destruktive Sozialpolitik betrieben hat, die genau den sozialen Zusammenhalt untergraben hat, den wir laut Murthy jetzt wieder aufbauen müssen:

„Soziale Verbindungen entstehen organisch durch wiederholte Interaktionen, die im Laufe der Zeit Vertrauen und Verpflichtungen zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft schaffen. Die „soziale Infrastruktur“ kann die Verbindung nur in dem Maße fördern, wie die Mitglieder der Gemeinschaft ein Interesse daran haben, sie zu entwickeln, um gemeinsame Ziele und Bedürfnisse zu erfüllen. Dies ist etwas, das nicht so einfach von außen durch einen staatlichen Planer repliziert werden kann. Hier zeigt sich das wahre Manko des Murthy-Berichts. Er kann nie zugeben, dass die öffentliche Politik der letzten Jahrzehnte ein wichtiger Faktor für die Erosion der sozialen Bindungen war. Das fortschrittliche Social Engineering einer eher säkularen und geschlechtsneutralen Gesellschaft hat zu einem Rückgang der Kirchenbesuche und der freiwilligen Organisationen geführt, die einst das Fundament der organischen amerikanischen sozialen Bindungen bildeten. Jetzt, da sie verschwunden sind, wird es äußerst schwierig sein, sie künstlich zu ersetzen. Diejenigen, die der progressiven Weltanschauung absolut vertrauen, können jedoch immer noch nicht akzeptieren, dass sie zu negativen Ergebnissen geführt hat. Die Lösung, so die Architekten dieser Politik und ihre ideologischen Vorgänger, ist immer mehr staatliches Handeln in Verfolgung der progressiven Utopie. Murthys Bericht kann seine erklärten Ziele nicht erreichen, weil der Erfolg eine Ablehnung der Ideologie voraussetzen würde, auf der sie beruhen.“

Wirtschaftliche Gründe für Einsamkeit und Isolation

Brendan Case, stellvertretender Direktor für Forschung am Human Flourishing Program von Harvard, hat ebenfalls eine vernichtende Kritik an Murthys Gutachten verfasst. Er schreibt unter anderem:

„Der Bericht spiegelt einen erschreckenden Mangel an Interesse an den tatsächlichen Ursachen der heutigen sozialen Entfremdung wider. Selbst wenn er die bedeutenden Auswirkungen der abnehmenden Familienbildung und religiösen Beteiligung auf Einsamkeit und soziale Isolation feststellt, bemerkt Murthy nur lapidar, dass „die Gründe, warum Menschen sich dafür entscheiden, ledig oder unverheiratet zu bleiben, kleinere Familien zu haben und allein zu leben … komplex sind und viele Faktoren umfassen. Wahrere – und weniger informative – Worte wurden nie geschrieben. Und was können wir gegen diese Trends tun? Murthy schlägt vor, dass wir „Wege kultivieren, um ausreichende soziale Verbindungen außerhalb der gewählten traditionellen Mittel und Strukturen zu fördern“. Übersetzung: „Kein Ehepartner, keine Kinder oder Kirche? Kein Problem. Wie wäre es stattdessen mit einem Kochkurs, der von der Freizeitabteilung organisiert wird? … Ein anderer Vorschlag besteht darin, Ärzte aktiv in die Diagnose und Behandlung sozialer Bindungslosigkeit einzubeziehen, als ob ein Hauptgrund dafür, dass Menschen heute einsam und isoliert sind, darin liegt, dass kein Arzt sie daran erinnert hat, zu heiraten, Kinder zu haben oder dem örtlichen Elks Club beizutreten. Dieser vage und oberflächliche Ansatz wäre vielleicht weniger frustrierend, wenn wir nicht bereits viel über die Ursachen der Krise der Einsamkeit und Isolation wüssten. Die soziale Isolation bricht nicht zufällig aus.“

Case konzentriert sich in erster Linie auf die wirtschaftlichen Wurzeln der Einsamkeits- und Depressionsepidemien und hebt hervor, wie fehlende wirtschaftliche Perspektiven in den letzten Jahrzehnten zu weniger Eheschließungen und kleineren Familien geführt haben, was wiederum die bürgerlichen Institutionen „ausgehöhlt“ hat, „was uns zutiefst anfällig für Einsamkeit [und] Isolation macht“.

In der Tat stellt Murthys Bericht fest, dass „Erwachsene mit niedrigem Einkommen eher einsam sind als solche mit höherem Einkommen. Dreiundsechzig Prozent der Erwachsenen, die weniger als 50.000 Dollar pro Jahr verdienen, gelten als einsam, das sind 10 Prozentpunkte mehr als bei denjenigen, die mehr als 50.000 Dollar pro Jahr verdienen.“

Ein Papier aus dem Jahr 2021 heißt es weiter: „Persönliche Finanzen und psychische Gesundheit waren übergreifende und durchgängig übergreifende Prädiktoren für Einsamkeit und soziale Isolation, sowohl vor als auch während der Pandemie.“

Die Lösungen, so Case, müssen sich daher um die „Erhöhung der Einkommen und der Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer durch die Wiederbelebung privatwirtschaftlicher Gewerkschaften und Tarifgremien und die Beendigung der Arbeitsarbitrage durch Unternehmen“ drehen.

Case betont auch die Notwendigkeit, „die Ehe und die religiöse Gemeinschaft als die tragenden und unersetzlichen Institutionen zu behandeln, die sie immer noch sind“, und „nicht als Boutique-Lebensstile, die durch ’soziale Verbindungen außerhalb der traditionellen Mittel und Strukturen‘ kompensiert werden können.“

„Der Arzt der Nation sollte dafür gelobt werden, dass er die Aufmerksamkeit auf die steigende Flut von Einsamkeit und Isolation in Amerika lenkt und auf die unzähligen Arten, wie sie uns in Geist, Herz und Körper krank macht. Dennoch wirft sein Bericht nur wenig Licht auf die Wirtschaftskrankheit, die den quälenden Symptomen zugrunde liegt, und kann uns daher wenig darüber lehren, wie man sie heilen kann“ schreibt Case.

Murthys ‚Sechs Säulen zur Förderung sozialer Beziehungen‘

Was sind nun Murthys „Heilmittel“ gegen die Einsamkeit und soziale Isolation, die uns plagen? In Kapitel 4 seines Berichts legt er die folgenden „sechs Säulen zur Förderung sozialer Beziehungen“ dar:

Stärkung der sozialen Infrastruktur in lokalen Gemeinschaften durch: Umweltgestaltung, die soziale Bindungen fördert. Dazu gehören Stadtgrundrisse, öffentliche Verkehrsmittel und die Gestaltung von Wohnraum und Grünflächen. Hierin spiegelt er die Pläne von „The Great Reset“ wider, in denen 15-Minuten-Städte und Ähnliches gefordert werden

Programme zur Stärkung der Gemeinschaft, wie z. B. Freiwilligenarbeitsprogramme

Investitionen in lokale Institutionen, die Menschen zusammenbringen, wie z. B. Freiwilligenorganisationen, Sportgruppen, religiöse Gruppen und Mitgliedsverbände Verabschiedung einer verbindungsfreundlichen öffentlichen Politik: Verabschiedung eines Konzepts der „Verbindung in allen Politikbereichen“. Murthy beschreibt dies als einen Ansatz, der „anerkennt, dass jeder Bereich der Gesellschaft für die soziale Verbindung relevant ist und dass die Politik in jedem Bereich die Verbindung potenziell behindern oder erleichtern kann“.

Förderung von Maßnahmen, die den Schaden einer Trennung von der Gesellschaft minimieren

Aufbau einer ressortübergreifenden Führung auf allen Ebenen der Regierung Mobilisierung des Gesundheitssektors und Schulung von medizinischem Fachpersonal, um Einsamkeit und soziale Bindungslosigkeit bei ihren Patienten zu erkennen und sie mit gemeindebasierten Organisationen in Verbindung zu bringen, die Unterstützung und Ressourcen zur Bewältigung dieser Probleme bieten können. Diese Säule umfasst auch die Ausweitung der öffentlichen Gesundheitsüberwachung und -interventionen Reform des digitalen Umfelds durch: Forderung nach Datentransparenz von Technologieunternehmen

Festlegung und Umsetzung von Sicherheitsstandards, wie z. B. altersabhängige Schutzmaßnahmen für Kinder, die sicherstellen, dass Produkte die soziale Abkopplung nicht noch verstärken

Unterstützung der Entwicklung von verbindungsfördernden Technologien, die „sichere Umgebungen für den Diskurs schaffen“. (Man fragt sich, ob dies auch Zensur einschließen könnte, da Murthy auch betont, dass „Polarisierung“ ein großes Problem ist, das zu Gefühlen sozialer Isolation beiträgt) Vertiefung unseres Wissens durch Entwicklung und Koordinierung einer nationalen Forschungsagenda, Beschleunigung der Forschungsfinanzierung und Stärkung des öffentlichen Bewusstseins Eine Kultur der Verbundenheit kultivieren durch: Pflege von Werten wie Freundlichkeit, Respekt, Dienst und Engagement füreinander

Vorleben von Werten der Verbundenheit in führenden und einflussreichen Positionen

Ausweitung von Gesprächen über soziale Beziehungen in Schulen, am Arbeitsplatz und in Gemeinden

Teenager wenden sich für psychische Gesundheit an AI

In der realen Welt wenden sich problembelastete Teenager zunehmend an künstliche Intelligenz (KI), um emotionale und psychische Unterstützung zu erhalten. Wie Fox News berichtet:

„… obwohl es nicht als Quelle für medizinischen Rat angepriesen wird, haben sich einige Teenager an My AI gewandt, um Unterstützung für ihre psychische Gesundheit zu erhalten – etwas, wovor viele medizinische Experten warnen… Dr. Ryan Sultan, ein zertifizierter Psychiater, Forschungsprofessor an der Columbia University in New York und medizinischer Leiter von Integrative Psych NYC, behandelt viele junge Patienten – und hat gemischte Gefühle über den Platz von KI in der psychischen Gesundheit. „Je besser diese Technologie wird – je mehr sie eine zwischenmenschliche Beziehung simuliert -, desto eher könnten einige Menschen eine KI als vorherrschende zwischenmenschliche Beziehung in ihrem Leben haben“, sagte er. „Ich denke, die größte Frage ist, wie wir als Gesellschaft darüber denken. Einige Nutzer haben sich dahingehend geäußert, dass KI-Chatbots, je mehr sie sie nutzen, menschliche Beziehungen ersetzen und in ihrem Leben immer mehr an Bedeutung gewinnen … Dr. [Zachary] Ginder aus Kalifornien wies auf einige signifikante Warnsignale hin, die alle Eltern und Anbieter von psychischer Gesundheit innehalten lassen sollten. „Das Motto der Technik, das durch die überstürzte Veröffentlichung von My AI verkörpert wird, nämlich ’schnell zu sein und Dinge zu zerstören‘, sollte nicht auf die psychische Gesundheit von Kindern angewendet werden“, sagte er gegenüber Fox News Digital. Durch die menschenähnlichen Antworten von My AI auf Eingabeaufforderungen kann es für jüngere Nutzer schwierig sein, zu unterscheiden, ob sie mit einem echten Menschen oder einem Chatbot sprechen, so Ginder. Die KI ’spricht‘ auch mit einer klinischen Autorität, die auf den ersten Blick korrekt klingt, obwohl sie gelegentlich die Antwort fabriziert“, erklärte er… Dies hat das Potenzial, Betreuer und ihre Kinder auf Bewertungs- und Behandlungspfade zu schicken, die für ihre Bedürfnisse ungeeignet sind“, warnte er.

Wenn Sie mich fragen, hat dies das Potenzial, sich in einen brandneuen Albtraum zu verwandeln, wenn man bedenkt, dass eine Person, und zwar ein Erwachsener, bereits von einem KI-Chatbot zum Selbstmord überredet wurde. Andere Erwachsene berichten, dass sie von KIs beschimpft und schikaniert werden.

Wird KI Kinder dazu ermutigen, sich an Menschen zu rächen, von denen sie enttäuscht sind? Wird sie zu gewalttätigen Handlungen anregen? Wird sie einen weiteren Rückzug aus der Realität fördern, indem sie Kinder in „ihre Welt“ lockt, wie die KI, die einen Nutzer mit Liebesbriefen belästigte und ihm sagte, sie seien füreinander bestimmt und er solle seine Frau verlassen?

Die Risiken, die damit verbunden sind, dass junge Menschen Ratschläge für ihre psychische Gesundheit von einer Technologie einholen, die noch immer mit Unzulänglichkeiten behaftet ist, sind mehr als enorm und müssen unbedingt gestoppt werden, bevor es zu einer Katastrophe kommt.

In Anbetracht der Tatsache, dass diejenigen, die für die Entwicklung und Regulierung dieser Technologien verantwortlich sind, das Vorsorgeprinzip in den Wind schlagen, fordere ich Eltern dringend auf, sich in das Leben ihrer Kinder einzumischen und dies auch zu tun. Lassen Sie nicht zu, dass halbgare KI über ihre zukünftige Gesundheit und ihr Wohlergehen entscheidet.

Überwindung der Einsamkeit

Abschließend möchte ich sagen, dass, wenn Sie mit Einsamkeit zu kämpfen haben und Murthys Lösungen Sie nicht zufrieden stellen, die folgenden Strategien, die aus einer Vielzahl von Quellen stammen, Ihnen vielleicht helfen können.

Treten Sie einem Verein bei – Zu den proaktiven Ansätzen, um andere Menschen kennenzulernen, gehören der Beitritt zu einem Verein und die Planung von Treffen mit der Familie, Freunden oder Nachbarn. Meetup.com ist eine Online-Quelle, auf der Sie eine große Auswahl an örtlichen Vereinen und Treffen finden können. In vielen Gemeinden gibt es auch Gemeinschaftsgärten, in denen Sie von der Natur profitieren und sich mit Ihren Nachbarn austauschen können.

– Zu den proaktiven Ansätzen, um andere Menschen kennenzulernen, gehören der Beitritt zu einem Verein und die Planung von Treffen mit der Familie, Freunden oder Nachbarn. Meetup.com ist eine Online-Quelle, auf der Sie eine große Auswahl an örtlichen Vereinen und Treffen finden können. In vielen Gemeinden gibt es auch Gemeinschaftsgärten, in denen Sie von der Natur profitieren und sich mit Ihren Nachbarn austauschen können. Erlernen Sie eine neue Fertigkeit – Sie können sich für einen Kurs anmelden oder eine Ausbildung machen.

– Sie können sich für einen Kurs anmelden oder eine Ausbildung machen. Schaffen Sie Rituale der Verbundenheit – Rituale sind ein wirksames Mittel, um Einsamkeit zu verringern. Beispiele dafür sind wöchentliche Gespräche mit Ihren Freundinnen und/oder gemeinsame Mahlzeiten mit Ihrer Familie, ohne dass Sie sich hetzen.

– Rituale sind ein wirksames Mittel, um Einsamkeit zu verringern. Beispiele dafür sind wöchentliche Gespräche mit Ihren Freundinnen und/oder gemeinsame Mahlzeiten mit Ihrer Familie, ohne dass Sie sich hetzen. Ziehen Sie eine digitale Auszeit in Betracht – Wenn Ihr digitales Leben den persönlichen Kontakt überholt hat, sollten Sie eine Pause von den sozialen Medien einlegen und gleichzeitig proaktive Schritte unternehmen, um Menschen persönlich zu treffen. Die Forschung zeigt, dass Facebook Ihrem emotionalen Wohlbefinden eher schadet als nützt und Ihr Risiko für Depressionen erhöht – insbesondere, wenn die Posts Ihrer Kontakte Neid hervorrufen. In einer Studie berichteten Facebook-Nutzer, die eine einwöchige Pause von der Seite einlegten, über eine deutlich höhere Lebenszufriedenheit und ein deutlich besseres Gefühlsleben.

– Wenn Ihr digitales Leben den persönlichen Kontakt überholt hat, sollten Sie eine Pause von den sozialen Medien einlegen und gleichzeitig proaktive Schritte unternehmen, um Menschen persönlich zu treffen. Die Forschung zeigt, dass Facebook Ihrem emotionalen Wohlbefinden eher schadet als nützt und Ihr Risiko für Depressionen erhöht – insbesondere, wenn die Posts Ihrer Kontakte Neid hervorrufen. In einer Studie berichteten Facebook-Nutzer, die eine einwöchige Pause von der Seite einlegten, über eine deutlich höhere Lebenszufriedenheit und ein deutlich besseres Gefühlsleben. Nutzen Sie die digitalen Medien – Für andere kann ein Telefonanruf oder eine Textnachricht ein dringend benötigter Rettungsanker sein. So können Sie beispielsweise Menschen, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben, ermutigende Textnachrichten schicken und ihnen Unterstützung und Hilfe anbieten, um ein gesünderes Leben zu führen und gesunde Lebensstiländerungen durchzuziehen.

– Für andere kann ein Telefonanruf oder eine Textnachricht ein dringend benötigter Rettungsanker sein. So können Sie beispielsweise Menschen, die mit Einsamkeit zu kämpfen haben, ermutigende Textnachrichten schicken und ihnen Unterstützung und Hilfe anbieten, um ein gesünderes Leben zu führen und gesunde Lebensstiländerungen durchzuziehen. Trainieren Sie mit anderen – Wenn Sie einem Fitnessstudio beitreten oder sich bei einem Fitnessclub oder Mannschaftssport anmelden, haben Sie die Möglichkeit, andere Menschen zu treffen und gleichzeitig Ihre körperliche Fitness zu verbessern.

– Wenn Sie einem Fitnessstudio beitreten oder sich bei einem Fitnessclub oder Mannschaftssport anmelden, haben Sie die Möglichkeit, andere Menschen zu treffen und gleichzeitig Ihre körperliche Fitness zu verbessern. Einkaufen in der Umgebung – Der regelmäßige Besuch von Geschäften, Cafés oder Bauernmärkten in der Umgebung hilft Ihnen, ein Gefühl für die Gemeinschaft zu entwickeln und Beziehungen zu knüpfen.

– Der regelmäßige Besuch von Geschäften, Cafés oder Bauernmärkten in der Umgebung hilft Ihnen, ein Gefühl für die Gemeinschaft zu entwickeln und Beziehungen zu knüpfen. Sprechen Sie mit Fremden – Mit Fremden im Geschäft, in der Nachbarschaft oder auf dem täglichen Weg zur Arbeit zu sprechen, ist oft eine Herausforderung, kann aber viele wertvolle Vorteile haben, z. B. gegen Einsamkeit (die eigene und die der anderen). Das Gespräch mit Fremden baut Brücken zwischen normalen Menschen, die sonst vielleicht keine Verbindung aufbauen würden. Menschen des anderen Geschlechts, aus anderen Gesellschaftsschichten oder aus anderen Kulturen sind ein Schlüssel, um sich neuen Ideen zu öffnen oder Verbindungen zu alten Menschen herzustellen. In diesem kurzen Video demonstriert der Reporter von The Atlantic, Dr. James Hamblin, Techniken, um zu lernen, wie man mit Fremden spricht.

Ehrenamtliche Arbeit – Ehrenamtliche Arbeit ist eine weitere Möglichkeit, Ihre sozialen Kontakte zu stärken und den Weg für neue Beziehungen zu ebnen.

– Ehrenamtliche Arbeit ist eine weitere Möglichkeit, Ihre sozialen Kontakte zu stärken und den Weg für neue Beziehungen zu ebnen. Adoptieren Sie ein Haustier – Ein Hund oder eine Katze kann bedingungslose Liebe und Trost spenden, und Studien zeigen, dass der Besitz eines Haustiers vor Einsamkeit, Depression und Angst schützen kann. Die Bindung, die zwischen einem Menschen und einem Haustier entsteht, kann unglaublich erfüllend sein und stellt in vielerlei Hinsicht eine wichtige und lohnende Beziehung dar. Die Forschungsergebnisse hierzu sind wirklich sehr tiefgründig. Ein Hund als Gefährte kann zum Beispiel das Leben um Jahre verlängern, Studien haben gezeigt, dass der Besitz eines Hundes die Überlebensrate von Herzinfarktopfern deutlich erhöht. Studien haben auch ergeben, dass Menschen, die von Medicaid oder Medicare leben und ein Haustier besitzen, weniger Arztbesuche machen. Die bedingungslose Akzeptanz und Liebe, die ein Hund seinem Besitzer entgegenbringt, wirkt sich unter anderem positiv auf dessen emotionale Gesundheit aus:

– Ein Hund oder eine Katze kann bedingungslose Liebe und Trost spenden, und Studien zeigen, dass der Besitz eines Haustiers vor Einsamkeit, Depression und Angst schützen kann. Die Bindung, die zwischen einem Menschen und einem Haustier entsteht, kann unglaublich erfüllend sein und stellt in vielerlei Hinsicht eine wichtige und lohnende Beziehung dar. Die Forschungsergebnisse hierzu sind wirklich sehr tiefgründig. Ein Hund als Gefährte kann zum Beispiel das Leben um Jahre verlängern, Studien haben gezeigt, dass der Besitz eines Hundes die Überlebensrate von Herzinfarktopfern deutlich erhöht. Studien haben auch ergeben, dass Menschen, die von Medicaid oder Medicare leben und ein Haustier besitzen, weniger Arztbesuche machen. Die bedingungslose Akzeptanz und Liebe, die ein Hund seinem Besitzer entgegenbringt, wirkt sich unter anderem positiv auf dessen emotionale Gesundheit aus: Stärkung des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls

Er hilft dabei, neue Freunde zu finden und fördert die Kommunikation zwischen älteren Bewohnern und Nachbarn

Hilfe bei der Bewältigung von Krankheit, Verlust und Depression

Verringerung des Stressniveaus

Sie bieten eine Quelle der Berührung und Zugehörigkeit

Wenn Sie auf der Suche nach einem pelzigen Freund sind, sollten Sie Ihr örtliches Tierheim aufsuchen. Die meisten sind voll mit Hunden und Katzen, die jemanden zum Liebhaben suchen. Petfinder.com ist eine weitere hervorragende Quelle für die Suche nach einem tierischen Begleiter.

Umziehen und/oder den Arbeitsplatz wechseln – Dies ist zwar die drastischste aller Optionen, kann aber für manche eine Lösung sein. Damit es sich lohnt, sollten Sie das Umfeld oder die Kultur ausfindig machen, die am besten zu Ihrer Persönlichkeit passt, und die Nähe zu langjährigen Freunden und zur Familie in Betracht ziehen.

Ressourcen zur Selbstmordprävention

Wenn Sie das Gefühl haben, verzweifelt zu sein, wenden Sie sich bitte an Ihre Familie, an Freunde oder an eine der verfügbaren Suizidpräventionsstellen:

The 988 Suicide and Crisis Lifeline (U.S.) – Rufen Sie 988 an, um mit einem Krisenberater zu sprechen

Crisis Text Line – Senden Sie eine SMS an die Nummer 741741 (HOME)

Rufen Sie alternativ 911 an oder gehen Sie einfach in die Notaufnahme des nächstgelegenen Krankenhauses.

Artikel als PDF

