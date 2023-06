Die Kriminalisierung der Wahrheit in der westlichen Welt

Paul Craig Roberts

Die Zeit läuft ab für die Wahrheit, deren Verbreitung kriminalisiert wird.

In seiner Einleitung zur 1946 erschienenen Ausgabe von Brave New World bemerkte Aldous Huxley, dass die größten Erfolge der Propaganda nicht dadurch erzielt wurden, dass man etwas tat, sondern dadurch, dass man es unterließ. Die Wahrheit ist großartig, aber noch größer ist, vom praktischen Standpunkt aus betrachtet, das Schweigen über die Wahrheit. Indem sie bestimmte Themen einfach nicht erwähnen, indem sie, wie Churchill es nennt, einen „eisernen Vorhang“ zwischen den Massen und solchen Tatsachen oder Argumenten herunterlassen, die von den politischen Bossen als unerwünscht angesehen werden, beeinflussen totalitäre Propagandisten das Denken wirksamer als durch Lügen.

Churchill sprach von dem Eisernen Vorhang, der von Stalin über dem Sowjetreich niedergelassen wurde. Heute wird der Eiserne Vorhang über den „freien“ westlichen Völkern von ihren „demokratischen“ Regierungen, ihren „demokratischen“ Medien und ihren „demokratischen“ Universitäten und Schulsystemen heruntergelassen. Wenn man die Wahrheit nicht kennen darf, kann man sie auch nicht aussprechen.

Elon Musk gab einen großen Teil seines Vermögens aus, um Twitter von der Zensur zu befreien, nur um festzustellen, dass die EU Twitter aus den EU-Mitgliedstaaten verbannen wird, wenn Musk nicht die EU-Zensur von Wahrheiten akzeptiert, die der EU-Agenda nicht genehm sind.

Die französische Zensurbehörde der EU, die euphemistisch „Französisches Ministerium für digitalen Übergang und Telekommunikation“ genannt wird, erklärte, dass „Desinformation“, die Hauptaufgabe des Ministeriums, „eine der größten Bedrohungen für unsere Demokratien darstellt“. Wenn Musk die Zensur der EU nicht akzeptiere, werde Twitter „aus der EU verbannt“.

Um es klar zu sagen: Die westlichen Werte der freien Meinungsäußerung und der offenen Diskussion wurden als „Quellen der Fehlinformation“ und „Bedrohung der Demokratie“ umdefiniert. Aber natürlich sind sie die Grundlage der Demokratie. Wenn die freie Meinungsäußerung unterdrückt wird, haben wir keine Demokratie, sondern eine Tyrannei.

An die Wahrheit heranzukommen ist schwierig und war es schon immer. Die Wahrheit kann genauso viele oder mehr Menschen verärgern und wütend machen, wie sie aufklärt. Ein bestehender Glaube ist hartnäckig. Die meisten Menschen wollen, dass ihre Überzeugungen bestätigt und nicht infrage gestellt werden. Das macht indoktrinierte Überzeugungen stabil. Historiker vertuschen die Wahrheit aus Karrieregründen, ebenso wie Politiker. Staatsanwälte vertuschen die Wahrheit, um Verurteilungen zu erreichen. Die Medien vertuschen die Wahrheit aus Gründen der Werbeeinnahmen und als Gegenleistung für undichte Stellen bei der CIA, beim FBI, bei Politikern und Staatsanwälten, die offizielle Darstellungen erstellen, die den verschiedenen Agenden dienen.

Ich habe mein Leben in den Dienst der Wahrheit gestellt. Damit will ich nicht sagen, dass ich immer richtig liege, sondern dass meine Agenda die Wahrheit ist, ob ich sie nun erreiche oder nicht. Gelegentlich erhalte ich Anerkennung für meinen Dienst an der Wahrheit (siehe hier).

Im Allgemeinen rufen positive Kommentare über meine Schriften und mich sofort Trolle auf den Plan, die mich dämonisieren und verleumden, um die Leser von meiner Website zu vertreiben. Das herrschende Establishment arbeitet hart daran, den Ruf derjenigen zu stärken, die die offiziellen Erzählungen als Wahrheit wiederholen, und verleiht ihnen sogar Pulitzer-Preise, um den Ruf derjenigen zu zerstören, die die Wahrheit sagen. Die Angriffe auf Wahrheitssprecher helfen dem herrschenden Establishment, die Wahrheit zu kriminalisieren. Wahrheitsverkünder werden nachträglich zu Kriminellen gemacht. Die Ausübung der freien Meinungsäußerung wird mit der Beeinträchtigung offizieller Erklärungen zur Wahrheit in Verbindung gebracht und ist dabei, zu einer kriminellen Handlung zu werden. Fox News hat für die Beilegung einer zivilrechtlichen Klage von Dominion Wahlautomaten fast 1 Milliarde Dollar gezahlt, um den Präzedenzfall zu schaffen, dass die Berichterstattung über Nachrichten, die einer Partei schaden, als Verleumdung gilt, auch wenn die berichteten Nachrichten wahr sind und keine böswillige Absicht dahinter steckt.

Mit anderen Worten: Fox News hat gerade fast eine Milliarde Dollar gezahlt, um festzustellen, dass die Berichterstattung über die Wahrheit eine Verleumdung darstellt. Das ist das Ende der freien Meinungsäußerung und der Rechenschaftspflicht.

Es ist derjenige, der die Wahrheit sagt, nicht der Lügner, der in Schwierigkeiten gerät. Es war schon immer üblich, den Boten zu töten. Trotz der Gesetze zum Schutz von Whistleblowern haben diese heute immer zu leiden. Die Regierung weigert sich, die Gesetze zum Schutz von Whistleblowern, die die Wahrheit sagen, durchzusetzen. Julian Assange wurde mehr als ein Jahrzehnt lang ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren inhaftiert, nur weil er durchgesickerte Dokumente veröffentlicht hat, die Kriegsverbrechen der USA und die vorsätzliche Täuschung von Verbündeten der USA enthüllen. Edward Snowden musste seine US-Staatsbürgerschaft gegen die russische eintauschen, nur weil er uns Beweise dafür geliefert hat, dass die NSA uns illegal und ohne Grund oder Durchsuchungsbefehl ausspioniert hat und immer noch ausspioniert. In den vergangenen Tagen haben wir miterlebt, wie das FBI der Rechenschaftspflicht für Hochverrat bei einem Umsturzversuch gegen einen amtierenden Präsidenten der Vereinigten Staaten entgangen ist, indem die Hurenmedien das FBI-Komplott gegen Präsident Trump in „Verfahrensfehlern“ in Bezug auf die Überwachung und die Einleitung von Ermittlungen aufgelöst haben. Der Hochverrat gegen Präsident Trump wird von den Demokraten, dem FBI, der CIA, dem Militär/Sicherheitskomplex und den Präsidenten gebilligt, weil das herrschende Establishment Trump loswerden will. Trump dient nicht ihren Plänen. Trump loszuwerden ist für sie wichtiger als die Wahrheit.

Die einzigen Anhaltspunkte, die ich habe, ob die Risiken, die ich als Wahrheitsverkünder eingehe – Risiken, die sich in gefährlichen und teuren Schikanen gegen sichtbare Wahrheitsverkünder wie Julian Assange, Ed Snowden, Matt Taibbi, Kash Patel und Peter Brimelow niedergeschlagen haben -, sind die finanzielle und lautstarke Unterstützung der Leser. Wenn diese Unterstützung ausbleibt, bedeutet das für mich, dass ich umsonst Risiken eingehe und mich selbst in Schwierigkeiten bringe, indem ich versuche, diejenigen zu informieren, die weder interessiert sind noch sich für ihre Unabhängigkeit als freie Menschen einsetzen.

Die Tatsache, dass der Special Counsel das Komplott gegen Präsident Trump aufgedeckt hat, es aber versäumt hat, Anklage für die Verbrechen des FBI zu erheben, die der Durham-Bericht dokumentiert, war eine Gelegenheit für jedes Mitglied des Repräsentantenhauses und des Senats, seine Freiheit wiederzuerlangen, um das Volk und nicht die Interessengruppen zu vertreten. Das Repräsentantenhaus und der Senat hätten sich auf das FBI stürzen können, das korrupte Justizministerium dazu zwingen können, die Verschwörer anzuklagen und strafrechtlich zu verfolgen, für jeden einzelnen der Verschwörer, einschließlich Comer und Wray, ein Vollstreckungsurteil erwirken und allen Beteiligten die Botschaft übermitteln können, dass unser Land durch die wiedergewonnene Unabhängigkeit der US-Repräsentanten und US-Senatoren dem Volk zurückgegeben wird, was wiederum stolze Bezeichnungen für US-Repräsentanten und US-Senatoren darstellen würde. Aber das Repräsentantenhaus und der Senat zogen es vor, an ihren Wahlkampfspenden und dem Schutz durch die Interessengruppen festzuhalten und so gekauft und verkauft zu bleiben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, sind Haus und Senat mit den Angriffen des Biden-Regimes auf Trump zufrieden. Sie fühlen sich mit dem Establishment wohl und würden Trump, einen Bootsbauer, gerne loswerden. Jeder, der aufmerksam ist, kann die wenigen unabhängigen Abgeordneten und Senatoren nennen. Sie sind es, die ständig vom Establishment und den amerikanischen Medien, die dem Establishment dienen, angegriffen werden.

Mein lebenslanger Kampf für die Wahrheit hat mich dazu gebracht, mich zu fragen, ob die Wahrheit ein quixotisches Abenteuer ist. Meine Website wird von vielen Menschen auf der ganzen Welt gelesen, und meine Kolumnen werden auf vielen anderen Websites und in Übersetzungen wiederveröffentlicht. Doch diejenigen, die die Website finanziell oder mit ermutigenden Worten unterstützen, sind nur ein kleiner Prozentsatz der Leser. Die mangelnde Bereitschaft der meisten Leser, auch nur 5 Dollar zur Unterstützung der Wahrheit zu geben, ist entmutigend. Ein Problem, das Wahrheitsverkünder haben, ist, dass in unserer Zeit die Täuschungen so überwältigend und schrecklich sind, dass viele Menschen den Druck, die Wahrheit zu kennen, einfach nicht aushalten. Erzähl mir eine beruhigende Lüge, sagen sie, damit ich mich entspannen kann und nicht zum Nervenbündel werde. Die Mehrheit der Amerikaner bevorzugt die blaue Pille, und damit gehört die amerikanische Freiheit der Vergangenheit an.

Die Freiheit in Amerika und in der gesamten westlichen Welt ist so ausgehöhlt, dass die jüngeren Generationen nie ein wahrhaftiges Leben erfahren haben. Die nächste Generation wird in einer Welt aufwachsen, in der die Wahrheit als schädlich und als etwas, das man vermeiden sollte, angesehen wird. In der Tat ist dies bereits der Fall.

Unsere Herren profitieren von der Vorliebe der Mehrheit der Bevölkerung für die blaue Pille, wenn sie uns beruhigen mit „Vertrauen Sie uns, die Injektion ist sicher und wird Sie schützen“, „mit unserer Hilfe gewinnt die Ukraine“, „das SEAL-Team hat Osama bin Laden getötet und die Schreckensherrschaft beendet“, „Ihr Geld ist in den Banken sicher“, „die Fed besiegt die Inflation“, „der Glaube an das Böse ist eine Ausrede für Intoleranz“, „Pädophile sind nur eine weitere missverstandene sexuelle Orientierung, nicht weniger legitim als Homosexualität“ und so weiter.

Auf die Bevölkerung wird ein enormer Druck ausgeübt, falsche Narrative zu akzeptieren. Dieser Druck kommt von Filmen und Unterhaltungsangeboten, von den Medien und der Werbung von Unternehmen, vom Bildungswesen, von der Demokratischen Partei, vom Weltwirtschaftsforum, sogar von einigen christlichen Kirchen, die in Israel verliebt sind, und von Denkfabriken, die mit großen Geldsummen von denjenigen ausgestattet werden, deren Agenda durch das Menü der offiziellen Narrative, von denen jedes einzelne eine Lüge ist, bedient wird.

Angesichts dieser Tatsache ist meine Stimme für das herrschende Establishment ein Warnsignal. Unternehmen und philanthropische Stiftungen unterstützen mich nicht. Einst taten sie es, vor langer Zeit, bevor sie zu Feinden der Wahrheit gemacht und unterwandert und zu Komplizen bei der Konstruktion der Matrix, in der wir alle leben, gemacht wurden.

Weit verbreitete und berühmte Filme wie „Die Matrix“ haben dies deutlich gemacht, aber das unbekümmerte Publikum betrachtet den Film als Unterhaltung, nicht als etwas, das es selbst erlebt. Menschen, die Bedrohungen nicht erkennen können, haben keine Überlebenschance. Die Bedrohungen, die die meisten Amerikaner erkennen, sind in Wirklichkeit Scherzartikel, die dazu dienen, ihr Weltbild zu kontrollieren.

Nur wenige Amerikaner erkennen, dass Amerika, das, was von ihm übrig geblieben ist, heute, in diesem Augenblick, vor enormen Herausforderungen steht, die es wahrscheinlich überwinden wird.

Eine homogene, geeinte Gesellschaft wurde durch eine vorsätzliche Einwanderungspolitik zerstört, die darauf abzielt, einen Turm aus Babel zu schaffen, in dem es keine gemeinsamen Interessen, kein verbindendes Element gibt. Die Schwarzen in Kalifornien haben sich selbst Millionen von Dollar als Entschädigung für die Sklaverei zugestanden, obwohl es in Kalifornien nie eine Sklaverei gab, und die Entschädigung soll, wenn sie denn gezahlt wird, von Hispanics und Asiaten bezahlt werden, der Mehrheitsbevölkerung in einem Staat, in dem die weißen Amerikaner eine flüchtende Minderheit sind. Wie ist es dazu gekommen, dass sich weiße Amerikaner in Kalifornien nicht mehr zu Hause fühlen können? Weiße Amerikaner machen heute nur noch 32 % der kalifornischen Bevölkerung aus.

Es ist Florida, der bevorzugte Staat, in den die Amerikaner fliehen, der angeprangert wird, und nicht Kalifornien, der Staat, den die weißen Amerikaner ablehnen. Florida lehnte die Abriegelungen und die Covid-Injektions-Mandate ab und behandelte die Menschen tatsächlich, anstatt sie sterben zu lassen, um sowohl die Einnahmen der Krankenhäuser als auch den Angstfaktor zu steigern, der die Amerikaner dazu brachte, einen tödlichen, nicht getesteten „Impfstoff“ zu akzeptieren. Florida hat den korrupten Disney-Konzern daran gehindert, Schulkindern sexuelle Perversion, Transgenderismus und Schuldgefühle wegen angeblichen weißen Rassismus aufzudrängen. Dennoch wird Disney weiterhin von amerikanischen Familien bevormundet.

Die Amerikaner müssen aufwachen, wenn das möglich ist, und erkennen, dass ihre Gesellschaft an ALLEN Fronten von innen angegriffen wird, nicht von außen durch Russland, China und Terroristen, sondern von innen durch ihre eigene Regierung, Unternehmen, Bildungs- und Medienorganisationen

Die brutale Tatsache ist, dass nur Trump-Amerikaner an Amerika glauben. Niemand sonst tut das. Schon gar nicht die Universitäten. Nicht das Bildungssystem. Nicht die Pressevertreter. Nicht die Biden-Regierung, die ein Schaufenster für sexuelle Perversität, waffenfähiges Recht und Krieg ist.

Es ist Trump, und nur Trump, der sagt, dass es seine Absicht ist, die Regierung wieder in die Hände des Volkes zu geben, wo sie hingehört. Jeder andere Kandidat für die republikanische Nominierung ist, ungeachtet der vielen Fehler Trumps, ein Hindernis für die Rückgewinnung des Landes durch das Volk.

Trump ist mit all seinen Unzulänglichkeiten die letzte Chance für Amerika. Er ist der Einzige, der die Kraft und den Willen hat, sich gegen das herrschende Establishment zu stellen. Der Grund, warum Trump eine so große Unterstützung genießt, ist nicht wegen seiner Positionen zu bestimmten Themen, sondern weil er für das Volk und gegen das korrupte herrschende Establishment eintritt.

Diese Website und einige andere sind Ihre letzte Chance für die Wahrheit. Der Juni steht vor der Tür, und der Monat bringt meine vierteljährliche Bitte um Ihre Unterstützung. Wenn Sie die Wahrheit schätzen, ohne die es keine Freiheit und keine Unabhängigkeit gibt, unterstützen Sie diese Website. Sie benötigt Ihre Spenden und Ihre ermutigenden Worte, wenn sie überleben soll. Die Spenden und die lautstarke Unterstützung sind die einzigen Anzeichen dafür, dass sich das Risiko, das ich eingehe, indem ich die Wahrheit sage, lohnt.

Ich weiß. Sie haben gerade Ihr Budget für das dreitägige Memorial-Day-Ferienwochenende gesprengt. Sie brauchen Geld für die Sommerferien und für die Unterhaltung der Kinder, die nicht in der Schule sind. Essen Sie einfach eine Pizza weniger und unterstützen Sie die Wahrheit. Unterstützen Sie die Wahrheit, oder Sie werden in George Orwells 1984 oder in The Matrix oder in Aldous Huxleys Brave New World, Klaus Schwab Version, leben. Es wird keinen Neo oder „den Einen“ geben, der Sie rettet.

