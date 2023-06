Mögliche Folgen des Krieges in der Ukraine

Beide Seiten kämpften in der Ukraine mit den Taktiken des Ersten Weltkriegs, und die Entwicklungen in diesem Krieg haben bisher den Ersten Weltkrieg rekapituliert.

Gegen Ende des Ersten Weltkriegs erkannten die Deutschen schließlich, dass sie den Zermürbungskrieg aufgrund der immensen industriellen Leistungsfähigkeit Amerikas verlieren würden, und versuchten, den Bewegungskrieg wiederzuerlangen – mit wenig Erfolg, sodass sie dies schließlich nicht mehr versuchen konnten. Sie gewannen ein beträchtliches Territorium, was sie lediglich in eine schlechtere Position brachte, um den Zermürbungskrieg zu führen. Wie die Ukraine haben sie taktische Siege errungen, aber strategische Niederlagen erlitten, wie bei dem kostspieligen Versuch, Bakhmut abzulösen, was dazu führte, dass sie an den Flanken von Bakhmut in eine für sie im Zermürbungskrieg weitaus schlechtere Position vorrückten.

Die Ukraine hat an verschiedenen Punkten der Front Reserven eingesetzt, mit ähnlich geringem Erfolg wie die Deutschen im Ersten Weltkrieg, was ebenfalls zu Gewinnen geführt hat, die sie in eine schlechtere Position für einen Zermürbungskrieg gebracht haben.

Sie verlagern jetzt Truppen von einer aktiven Front an eine andere, was man nur tut, wenn man verzweifelt knapp an Reserven ist. Ich hatte schon früher geschrieben, dass die größte ukrainische Gegenoffensive bereits vor einiger Zeit begonnen hatte und mangels beeindruckender Ergebnisse nicht angekündigt worden war. Die Tatsache, dass die Truppen, die an den aktiven Kämpfen beteiligt sind, verlegt werden, deutet darauf hin, dass die größte ukrainische Gegenoffensive mangels Reserven höchstwahrscheinlich beendet ist, auch wenn es im Nebel des Krieges schwierig ist, eine sichere Aussage zu treffen.

Im Ersten Weltkrieg folgten auf die Unfähigkeit, weitere Versuche eines Bewegungskrieges zu unternehmen, 100 Tage mit immer schnelleren und kostspieligeren deutschen Niederlagen und Rückzügen in einem Zermürbungskrieg, und es wurde deutlich, dass, wenn die Deutschen nicht zu allen Bedingungen, die sie bekommen konnten, Frieden schließen würden, es schließlich zu einem Zermürbungskrieg bis nach Berlin kommen würde, die meisten deutschen Männer würden sterben, und Berlin würde plattgemacht werden. Also schlossen sie ein Abkommen, bei dem sie ihre schweren Waffen abgaben, aber die Armee und die Nation blieben eine Armee und eine Nation. Ohne diese Abmachung hätte der Krieg wahrscheinlich noch Jahre gedauert, mit enormen Kosten für alle, aber bei Weitem den größten Kosten für die Deutschen.

Und ein vernünftiges und fähiges globales amerikanisches Imperium würde in etwa hundert Tagen den Deal akzeptieren, den Putin angeboten hat – vorausgesetzt, er wird nach großen Rückzügen und Verlusten in der zermürbenden Kriegsführung noch angeboten.

Aber ein vernünftiges und fähiges globales amerikanisches Imperium wäre wahrscheinlich in der Lage gewesen zu gewinnen.

Ein mögliches und wahrscheinliches Ergebnis ist also, dass der Krieg weitergeht, bis Kiew geplättet ist und die meisten ukrainischen Männer tot sind. Das kann eine ganze Weile dauern. Zu diesem Zeitpunkt ist es sehr wahrscheinlich, dass die NATO eingreifen wird, um Kiew zu entlasten.

In einem totalen Krieg zwischen Russland und der NATO hat keine der beiden Seiten einen Anreiz, eine Eskalation bis zu Atomwaffen zu unterlassen.

Wenn die NATO eingreift, wird dies damit begründet, dass ein schneller, entscheidender Sieg möglich sei, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Also, Atomwaffen.

Funktionieren die Atomwaffen von irgendjemandem noch?

Ich vermute, dass die Atomwaffen des globalen amerikanischen Imperiums schon vor langer Zeit aufgehört haben zu funktionieren, aber einige russische Atomwaffen funktionieren noch.

Atombomben wurden und werden aus Komponenten hergestellt, die sich mit der Zeit abnutzen und regelmäßig überholt, instand gesetzt und manchmal neu gebaut werden müssen. Und wenn man keine Tests durchführt, ist es wahrscheinlich, dass der Wartungsprozess aus den Fugen gerät, wenn die Männer, die diese Bomben gebaut haben, in den Ruhestand gehen. Der Teststoppvertrag war ein Vertrag zur heimlichen nuklearen Abrüstung in Zeitlupe.

Wenn jemandes Atomwaffen noch funktionieren, wird dies wahrscheinlich zu einem schnellen und entscheidenden Ende des Krieges mit relativ geringen Zerstörungen und Verlusten führen. Ich schätze, dass nur etwa zwanzig Prozent der Amerikaner im Zuge einer Niederlage in einem Atomkrieg sterben würden, wobei die Zahl der Todesfälle im Vergleich zu Abtreibung und all dem unbedeutend wäre und die Zerstörung im Vergleich zum Rust Belt und all den Detroits unbedeutend wäre. Keine große Sache in dem breiten historischen Spektrum, das dieser Blog betrachtet.

Wenn jedoch der technologische Verfall dazu führt, dass wir den Ersten Weltkrieg erneut ausfechten, aber dieses Mal der politische Verfall dazu führt, dass er bis zum Ende ausgefochten wird, könnten der Tod und die Zerstörung erheblich größer sein. Aber vielleicht wird das globale amerikanische Imperium in hundert Tagen, während es immer noch den größten Teil der Ukraine hält, so wie die Deutschen immer noch den größten Teil Europas hielten, herausfinden, dass es 1918-11-11 noch einmal ist.

Wir werden sehen.