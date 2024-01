Albert Bourla, CEO von Pfizer, weiß etwas, was wir nicht wissen

Pfizer hat in jüngster Vergangenheit Seagen für die unglaubliche Summe von 43 Milliarden Dollar übernommen. Das ist ein riesiger Deal, sagt der kanadische Arzt William Makis im Podcast „Hearts of Oak“. Man könnte sogar von einem Game Changer sprechen.

Makis untersuchte Seagen und stellte fest, dass das Unternehmen Krebsmedikamente entwickelt, mit denen es rund zwei Milliarden Dollar pro Jahr verdient.

Pfizer investiert also 43 Milliarden Dollar, um ein Unternehmen zu kaufen, das jährlich 2 Milliarden Dollar einbringt.

What makes Pfizer CEO Albert Bourla so certain there will be a tsunami of cancer between 2025-2030?



Confident enough to pay 43 billion for a cancer company generating only 2 billion in revenue.



Bold enough to assert that they are going to scale up cancer treatment technologies… pic.twitter.com/3G8xwNNfrF