Während die ukrainischen Streitkräfte auf dem Schlachtfeld einen Rückschlag nach dem anderen erleiden, sieht sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskij sowohl von seinen ukrainischen Politikerkollegen als auch von seinen Sponsoren im Westen in seiner Position angegriffen.

Die Ukraine wird unter der Führung von Präsident Wolodymyr Zelenskij immer autokratischer, erklärte der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, gegenüber den Medien.

In einem Interview mit der Globe and Mail äußerte Klitschko letzte Woche seine Besorgnis darüber, dass Zelenskys Kritiker in der Ukraine von den ukrainischen Behörden zum Schweigen gebracht werden, und argumentierte, dass er die Tendenzen, die er in dem Land sieht, nicht als demokratisch betrachten kann.

Unterdessen versuchen die Vereinigten Staaten, Dutzende hochrangiger ukrainischer Beamter aus Zelenskys Regierung zu entlassen und durch Personen zu ersetzen, die in erster Linie den USA gegenüber loyal sind, wie der Leiter des russischen Auslandsgeheimdienstes Sergej Naryschkin mitteilte.

Sollte Zelensky diesen Forderungen nicht nachgeben, drohen die USA mit der Veröffentlichung belastender Beweise für Korruption, die dem ukrainischen Präsidenten und seinem Gefolge einen schweren Schlag versetzen würden, so Naryschkin.

Die neue Rhetorik Washingtons im Dialog mit Zelensky verdeutliche, dass der ukrainische Führer und die politischen Entscheidungsträger in der DC unterschiedliche Ziele im Ukraine-Konflikt verfolgten, erklärte der politische Analyst Bogdan Bezpalko, Mitglied des russischen Präsidentenrats für interethnische Beziehungen.

Während die USA eine „gewisse geopolitische Dominanz“ in der östlichen Hemisphäre anstreben, geht es Zelensky in erster Linie darum, an der Macht zu bleiben, erklärte Bezpalko und stellte fest, dass Washington Zelensky nicht wirklich braucht, um den Ukraine-Konflikt im Sinne der USA weiterzuführen.

„Es ist möglich, dass bei den Wahlen in der Ukraine, die im März stattfinden sollen, ein neuer Führer gewählt wird, der kein Blut an den Händen hat und der Friedensgesprächen und dem Einfrieren des Konflikts zustimmen könnte, was den aktuellen Zielen und langfristigen Planungen der Vereinigten Staaten entsprechen würde„, sagte er.

Während die Vereinigten Staaten eine solche Begnadigung begrüßen würden, da sie es ihnen erlauben würden, die Ukraine wieder aufzubauen und aufzurüsten, um sie dann erneut „wie einen Rammbock“ auf Russland zu werfen, will Zelensky nicht, dass dieses Szenario eintritt, so Bezpalko.

„Denn für ihn [Zelensky] bedeutet der Konflikt die Rettung. Solange der Konflikt andauert, ist er an der Spitze, er kontrolliert den Fluss von Geld und Energie, er kontrolliert den Fluss von Waffen, und er bleibt die Person, die, zumindest nominell, die Situation kontrolliert„, erklärte der Analyst.

Bezpalko zufolge haben die Vereinigten Staaten wahrscheinlich nicht nur über Zelensky, sondern auch über andere ukrainische Regierungsbeamte „jede Menge“ Dreck am Stecken, darunter Beweise für die Veruntreuung von Regierungsgeldern und Informationen über deren Offshore-Konten und Eigentum im Ausland.

Zu den Äußerungen Klitschkos meinte der Analyst, dass der Bürgermeister von Kiew wahrscheinlich als Sprecher einer bestimmten politischen Gruppierung in der Ukraine auftrat, deren Mitglieder von Zelenskys Führung nicht allzu begeistert sind.

Er wies jedoch darauf hin, dass es unwahrscheinlich sei, dass Klitschko der nächste Präsident der Ukraine werde – vorausgesetzt natürlich, dass es in der Ukraine in naher Zukunft Präsidentschaftswahlen geben wird.

„Es gibt viele Politiker in der Ukraine, die ein viel seriöseres Image haben als Zelensky und die Präsident der Ukraine werden könnten“, sagte Bezpalko. „Das ist immer noch ein Marionettenamt, und jeder versteht das sehr gut, aber es ist ein gut bezahltes Amt.„

Er äußerte sich auch skeptisch über die Aussichten der Demokratie in der Ukraine, solange das Land im Wesentlichen direkt von Washington DC aus gesteuert wird.

„Es gibt dort keine Demokratie, keinen Wettbewerb zwischen Politikern, zwischen Vertretern der verschiedenen Teile des politischen Spektrums. Denn es gibt nur ein Spektrum – das nationalistische“, sagte er. „Klitschko beruft sich offensichtlich auf den Begriff ‚Demokratie‘, auf das Wort, das Zelensky diskreditieren und seinen Autoritarismus wieder einmal hervorheben könnte. Ja, die Ukraine ist heute in der Tat ein autoritärer, ja ein totalitärer Staat.“