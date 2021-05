Aldous Huxley sah unsere Despoten voraus – Fauci, Gates & die Kreuzritter des Impfens

1949, einige Zeit nach der Veröffentlichung von George Orwells 1984 , schrieb Aldous Huxley, der Autor von Brave New World (1931), der damals in Kalifornien lebte, an Orwell. Huxley hatte Orwell als Schüler der High School in Eton kurz Französisch beigebracht.

Huxley lobt allgemein Orwells Roman, der in seiner dystopischen Sicht auf eine mögliche Zukunft vielen sehr ähnlich wie Brave New World erschien. Huxley äußert höflich seine Meinung, dass seine eigene Version dessen, was eintreten könnte, wahrer wäre als die von Orwell. Huxley stellte fest, dass die Philosophie der herrschenden Minderheit in 1984 Sadismus ist, während seine eigene Version wahrscheinlicher ist, dass die Kontrolle einer unwissenden und ahnungslosen Öffentlichkeit mit anderen Mitteln weniger mühsam, weniger verschwenderisch sein würde. Huxleys Massen werden durch eine bewusstseinsbetäubende Droge verführt, die von Orwell durch Sadismus und Angst.

Das mächtigste Zitat in Huxleys Brief an Orwell lautet:

Ich glaube, dass die Herrscher der Welt innerhalb der nächsten Generation entdecken werden, dass die Konditionierung von Kindern und Narkohypnose als Regierungsinstrumente effizienter sind als Knüppel und Gefängnisse, und dass die Gier nach Macht genauso vollständig befriedigt werden kann, indem man die Menschen dazu bringt, ihre Knechtschaft zu lieben, wie durch Auspeitschen und Treten zum Gehorsam.

Könnte Huxley vorausschauender sein? Was sehen wir um uns herum?

Massen von Menschen, die von Drogen abhängig sind, legal und illegal. Die meisten Werbeanzeigen, die im Fernsehen ausgestrahlt werden, scheinen für verschreibungspflichtige Medikamente zu sein, von denen einige wunderbar, die meisten jedoch unnötig sind. Dann kommt COVID, ein möglicherweise mit Waffen versehenes Virus aus dem von Fauci mit Steuergeldern finanzierten Labor in Wuhan, China. Die Kräfte, die auf tragische Weise auf den böswilligen Fauci übertragen werden, der lange auf eine solche Gelegenheit gehofft hatte. Plötzlich bot sich die Gelegenheit, die seit fast zwanzig Jahren in Arbeit befindlichen mRNA-Impfstoffe zu testen. Sie konnten als Notfallmaßnahme zugelassen werden, waren aber immer noch sehr experimentell. Diese Impfungen sind eigentlich gar keine Impfstoffe, sondern eine Form der Gentherapie. Das hat möglicherweise katastrophale Folgen. Regierung Experimente an der Öffentlichkeit sind nichts Neues.

Da es keine tatsächlichen Langzeitstudien gab, weiß niemand, der zu diesem massiven Arzneimittelexperiment beigetragen hat, welche langfristigen Konsequenzen dies haben könnte. Es gab bereits unzählige nachteilige Verletzungen und Todesfälle, für die die staatlich finanzierten Impfstoffhersteller keine Haftung übernehmen werden. Mit jedem Tag treten neue Nebenwirkungen auf: Blutgerinnsel, Krampfanfälle, Herzinsuffizienz.

Da trotz der Zensur, die von den meisten Medien angewendet wird, neue Nebenwirkungen bekannt werden, drängt die Biden-Regierung den Impfstoff umso mehr und fordert private Unternehmen auf, ihn für alle Mitarbeiter verbindlich zu machen. Die Colleges machen sie für alle Studenten, die auf den Campus zurückkehren, obligatorisch.

Die linken Medien befürworten das „Meiden“ der Ungeimpften. Die selbsternannten Tugend-signalisierenden Demokraten sind wütend auf jeden und jeden, der die Impfung ablehnt. Warum? Wenn sie geschützt sind, warum kümmern sie sich dann darum? Das ist hier die Frage. Gleiches gilt für die lächerlichen Maskenanforderungen. Sie schützen niemanden außer denen in Operationssälen, deren Innenseiten freigelegt sind, doch selbst die Geimpften sollen sie tragen!

Vor Monaten war die Herdenimmunität nahe. Jetzt sagen Fauci und die CDC, dass es niemals erreicht wird? Jetzt erfordert der Pfizer jährliche Auffrischungsschüsse. Pfizer erwartet, in diesem Jahr 21 Milliarden US-Dollar mit seinem COVID-Impfstoff zu verdienen! Wer denkt, dass es nicht um Geld geht, ist ein Dummkopf. Es geht nur um Geld, weshalb Fauci, Gates et al. so entschlossen waren, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass HCQ und Ivermectin, die beide prophylaktisch und zur Behandlung wirksam sind, nicht nur nutzlos, sondern auch gefährlich waren. Beide Medikamente sind erprobt und kostengünstig. Viele dieser Tausenden von Todesfällen in Pflegeheimen in New York könnten durch die Verwendung eines oder beider dieser Medikamente verhindert worden sein. Diese Todesfälle liegen in den Händen von Cuomo und seinen gleichgesinnten Tyrannen, die von der Macht betrunken sind.

Vor Monaten haben Fauci et al. waren sich einig, dass Kinder kein oder nur ein geringes Risiko hatten, COVID zu bekommen, es zu übertragen, am allerwenigsten daran zu sterben. Jetzt fordert Fauci, dass alle Teenager bis Ende des Jahres geimpft werden! Warum? Sie sind jetzt nicht mehr in Gefahr, sich damit zu infizieren als vor einem Jahr. Warum stehen Eltern in diesem Land nicht auf, um zu verhindern, dass ihre Kinder in diesem monströsen medizinischen Experiment Meerschweinchen sind? Und jetzt „experimentieren“ sie mit Säuglingen. Unnötig zu erwähnen, dass einige gestorben sind. Es gibt keinen Grund auf der Erde, Teenagern, Kindern und Säuglingen zu impfen. Nicht einen.

Huxley schrieb auch Folgendes:

„Der sicherste Weg, einen Kreuzzug zugunsten einer guten Sache anzuzetteln, ist, den Leuten zu versprechen, dass sie die Möglichkeit haben, jemanden zu malträtieren. Mit gutem Gewissen zerstören zu können, sich schlecht benehmen zu können und sein schlechtes Verhalten ‚gerechte Empörung‘ zu nennen – das ist der Gipfel des psychologischen Luxus, der köstlichste aller moralischen Leckerbissen.“

Vielleicht erklärt dies den hysterischen Impuls der Linken, uns diese ungetesteten Schüsse aufzuzwingen, auch für die, die sich entschieden haben, darauf zu verzichten. Wenn sie entschieden haben, dass es das Richtige ist, müssen wir uns alle ihren Launen unterwerfen. Wenn wir uns anders entscheiden, haben sie das Recht, uns alle zu beschmieren.

Wie CJ Hopkins geschrieben hat, bedeutet die Linke, Dissens zu kriminalisieren. Diejenigen von uns, die gegen Impfstoffe resistent sind, werden bald ausgestoßene sein, ohne Arbeit und ohne Zugang zu alltäglichen Geschäften. Diese Art der Diskriminierung sollte uns alle an … oh, Deutschland vor einem dreiviertel Jahrhundert erinnern. Huxley schrieb auch: „Der Propagandist hat zum Ziel, eine Gruppe von Menschen vergessen zu lassen, dass bestimmte andere Gruppen von Menschen auch Menschen sind.“ Genau das hat die Linke vor, was die BLM plant, worum es bei der Critical Race Theory geht.

Tal Zaks, der Chief Medical Officer von Moderna, sagte, dass diese neuen Impfstoffe „die Software des Lebens hacken“. Impfstoff-Promotoren behaupten, er habe das nie gesagt, aber er tat es. Bill Gates nannte die Impfstoffe zum Entsetzen der Impfstoffbefürworter „ein Betriebssystem“, ein Fauxpas von Kinsley. Ob es das ist oder nicht, spielt an dieser Stelle kaum eine Rolle, aber diese Aussagen der Impfbefürworter sind ein Hinweis darauf, was sie im Sinn haben.

Es wird in der nächsten Generation oder so eine pharmakologische Methode geben, um die Menschen dazu zu bringen, ihre Knechtschaft zu lieben und eine Diktatur ohne Tränen zu produzieren, sozusagen eine Art schmerzloses Konzentrationslager für ganze Gesellschaften, sodass den Menschen tatsächlich ihre Freiheiten genommen werden, sie es aber eher genießen werden.

Das ist genau das, worauf die Linke so hart hinarbeitet: eine pharmakologisch kompromittierte Bevölkerung, die glücklich ist, von einer massiven Staatsmaschine versorgt zu werden. Und während Millionen von Menschen auf der ganzen Welt vor der Impfstoff- und Maskenhysterie kapituliert haben, wollen Millionen weitere, etwa 1,3 Milliarden, nichts mit diesem staatlichen Impfwahn zu tun haben.

Huxley hat die Linke vor mehr als siebzig Jahren entdeckt, vielleicht weil sich die Linke im Laufe der Zeit nie verändert hat.