DOKUMENTIERTE TODESFÄLLE BEI KINDERN! Impfstoff“-bedingte Todesfälle steigen, während Medien und Big Tech die Wahrheit verschweigen

Lassen Sie uns über den wahren Grund Big Tech und die kommunistischen Oligarchen des Silicon Valley sprechen, die so verzweifelt versuchen, Menschen wie Dr. Jane Ruby und mich zum Schweigen zu bringen. Es ist, weil sie nicht wollen, dass es zu Licht kommen, dass ihr Plan für die Entvölkerung ausgesetzt wurde. Diese Entführer sind auf der Flucht, und wir kennen ihre Identität. Die einzige Verteidigung gegen das Unentschuldbare ist das Löschen von Worten und das Verstummen von Sprache. Sie können die Beweise loswerden, aber nicht bevor wir sie entlarven, und die Amerikaner werden uns finden, wo immer wir auch landen. Ich werde mich keinem von euch Feiglingen beugen, und ich werde meine amerikanischen Mitbürger und ihre Kinder mit allen Mitteln schützen. Die Wahrheit ist das Evangelium, und Sie können die Wahrheit nicht leugnen.

Was Zuckerberg, Dorsey, Fauci, Biden, Soros, Obama, Gates und der Rest dieser Schlangen nicht wollen, dass Sie wissen, ist die wirklichen Daten über die MRNA-Injektion, die fälschlicherweise als „Impfstoff“ bezeichnet wird. Sie wollen, dass Sie es Ihren Kindern geben, damit die Weltbevölkerung weiter abnimmt, Ihre Söhne und Töchter unerwartet bluten und tragisch unfruchtbar werden, wenn sie es nicht schaffen, dass sie an der Impfung sterben. Sie wollen nicht, dass Sie das wissen, und deshalb verstecken sie echte Daten. Echte nachprüfbare und beängstigende Informationen, die Ihren Kindern schaden oder sie töten werden, wenn sie nicht mit der Welt geteilt werden.

Dokumentierte Fälle, die beweisen, dass wir keine Verschwörungstheoretiker sind, die den Verstand verlieren, Drogen einnehmen oder Aluhüte tragen, sondern dass wir ihnen auf der Spur sind und uns um unsere amerikanischen Mitbürger sorgen, auch wenn wir sie nur als solche identifizieren können:

VAERS ID: 1166062-1; 5 Monate alt: Die Patientin erhielt die zweite Dosis des Impfstoffs von Pfizer am 17. März 2020, während sie bei der Arbeit war. Am 18. März 2020 entwickelte ihr 5 Monate alter, gestillter Säugling einen Ausschlag und war innerhalb von 24 Stunden untröstlich, weigerte sich zu essen und entwickelte Fieber. Die Patientin brachte das Baby in die örtliche Notaufnahme, wo Untersuchungen durchgeführt wurden und eine Blutanalyse erhöhte Leberenzyme ergab. Der Säugling wurde stationär aufgenommen, verschlechterte sich aber weiter und verstarb. Diagnose: TTP. Keine bekannten Allergien. Keine neuen Expositionen außer der Impfung der Mutter am Vortag.

VAERS ID: 1199455-1; 17 Jahre alt: Patient berichtete über Atembeschwerden und Brustschmerzen; erlitt Herzstillstand und Tod

VAERS ID: 1218081-1; 17 Jahre alt: Aus dem Obduktionsbericht des Krankenhauses: Als sie am 10. April 2021 dabei war, sich selbst zu katheterisieren, begann sie, Schwierigkeiten beim Atmen und Schmerzen in der Brust zu verspüren. Kurz darauf kollabierte sie und atmete nicht mehr. Der Rettungsdienst traf ein und fand sie apnoisch und ohen Puls vor. Die Wiederbelebung begann und wurde bei Ankunft in der Notaufnahme fortgesetzt. Abgesehen von einer kurzen Phase, in der der Puls wiederkehrte, blieb sie trotz geschätzter 45-50 Minuten Wiederbelebung in PEA. Sie starb um 11:20 Uhr am 10.4.21. – Direkt aus dem Bericht der Pathologie vom 12. April 2021.

VAERS ID: 1225942-1; 16 Jahre alt: Die Patientin war eine 16-jährige Frau, die den Impfstoff von Pfizer am 19.3.21 in der Impfklinik erhalten hatte und am 28.3.21 nach einem Herzstillstand zu Hause mit laufender Reanimation in der Notaufnahme vorgestellt wurde. Die Patientin wurde an die ECMO angeschlossen und die Bildgebung ergab eine bilaterale große Lungenembolie als wahrscheinliche Ätiologie des Herzstillstands. Zu den Risikofaktoren gehörte die Einnahme oraler Verhütungsmittel. Laboruntersuchungen haben bestätigt, dass keine Faktor-V-Leiden- oder Prothrombin-Gen-Mutation vorliegt. Der Patient wurde nach neurologischen Kriterien am 30.3.21 für tot erklärt.

VAERS ID: 1242573-1; 15 Jahre alt: Geimpft mit Pfizer/Biontech, gestorben am 20.04.2021, 2 Tage nach der Impfung

VAERS ID: 1243516-1; 16 Jahre alt: Hämodynamischer Kollaps zu Hause. Anhaltender Herzstillstand, der eine ECMO erforderte. Ereignis vermutlich sekundär zu Lungenembolie. Tod nach neurologischen Kriterien.