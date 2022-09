Alex Berenson

Ich habe dies gerade an einen mir bekannten Reporter gemailt

Wir werden sehen, ob ich eine Antwort erhalte.

Ich bin nicht hoffnungsvoll.

Warum sträuben Sie sich so dagegen, zu glauben [ANMERKUNG: Ich hätte „in Betracht ziehen“ sagen sollen], was zunehmend offensichtlich ist?

Die mRNAs haben sich als eine wirklich schlechte Wette erwiesen. Die Daten zur Gesamtsterblichkeit und zu den Lebendgeburten sind die wichtigsten Daten, die wir haben, die einzigen Zahlen, die nicht für eine Form von politischem Druck anfällig sind, und sie sind zunehmend rot.

Ich bin bereit, zuzustimmen, dass die mRNAs einen moderaten Rückgang der Covid-Mortalität im Jahr 2021 verursacht haben (selbst wenn man den Anstieg der Todesfälle nach der ersten Dosis im Januar 2021 herausrechnet, der real war), aber seit Juli 2021 ist alles in die falsche Richtung gegangen. Die Tatsache, dass die Gesamtmortalität mehrere Monate nach der dritten Dosis nicht wieder auf den Normalwert zurückgegangen ist, wie dies nach den ersten beiden Dosen der Fall war, deutet darauf hin, dass ihre Toxizität dosisabhängig ist – keine Überraschung, die Toxizität von Arzneimitteln ist fast immer dosisabhängig, und der Körper baut die mRNA nicht kurzfristig ab, wenn überhaupt.

Sicher gibt es andere Erklärungen für den Anstieg der Todesfälle und den Rückgang der Geburten in den mRNA-Ländern; Es gibt auch heute noch andere Erklärungen als das Rauchen dafür, dass Lungenkrebs im 20. Jahrhundert stark zugenommen hat. Aber wird die einfachste und kohärenteste Erklärung zu der, die mutmaßlich richtig ist. Wir haben diesen Punkt erreicht. Wir müssen davon ausgehen, dass die Impfstoffe eine Toxizität aufweisen, die die Kurzzeitversuche nicht aufgegriffen haben (obwohl sie Hinweise gegeben haben).

Sie sollten für alle außer den Menschen, die für Covid am anfälligsten sind (Menschen über 75 oder mit schweren Begleiterkrankungen), vom Markt genommen werden; eigentlich sollten sie auch für diese Menschen vom Markt genommen werden, aber darüber möchte ich nicht streiten. Und die Regierungen weltweit sollten eine unabhängige Untersuchung der Schäden einleiten, die sie möglicherweise verursachen und verursacht haben.

Eine letzte Frage: Es ist bald zwei Jahre her, dass die mRNAs auf breiter Front eingeführt wurden. Wir werden von ihnen überschwemmt; Hunderte von Millionen Dosen liegen in den Vereinigten Staaten und Europa ungenutzt in Gefrierschränken. Warum hat das weltweit größte Land, ein Land, das leicht Milliarden von Dosen kaufen oder herstellen könnte, das Land, aus dem Sars-Cov-2 hervorgegangen ist, seinen Bürgern nicht eine einzige mRNA-Dosis angeboten?

Alex Berenson ist ein ehemaliger Reporter der New York Times und Autor von 13 Romanen, drei Sachbüchern und den Broschüren Unreported Truths. Sein neuestes Buch, PANDEMIA, über das Coronavirus und unsere Reaktion darauf, wurde am 30. November veröffentlicht.