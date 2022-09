Chinas BRI prägt eine multipolare Zukunft für Saudi-Arabien

Xi Jinpings Besuch in Saudi-Arabien läutet weitere tektonische Veränderungen in den Spielregeln des Great Game ein, wie sie bisher nur wenige erkannt haben.

Während viele Menschen China dafür kritisieren, dass es weggeschaut hat, während die grausame saudische Offensive im Jemen seit 2015 Hunderttausende von Zivilisten getötet hat, übersehen dieselben Menschen die Tatsache, dass eine höhere geopolitische Realität entsteht, die sowohl für die Menschen im Jemen als auch für die Menschheit im Allgemeinen einen viel größeren Nutzen haben wird, wenn sie nicht sabotiert wird.

Nur um das klarzustellen: Saudi-Arabien hat eine Menge Blut an den Händen.

Allerdings ist die Monarchie auch nicht nur der eindimensionale Akteur, von dem viele oft annehmen, dass er sich einfach für immer in den Ölgewinnen sonnen will, während er den wahhabitischen Radikalismus in der gesamten arabischen Welt verbreitet und jede Nation unterwirft, die sich ihm in den Weg stellt.

Es gibt in Saudi-Arabien auch eine junge, robuste Generation (die Hälfte der 31 Millionen Saudis ist unter 25 Jahre alt) und eine neue Begeisterung für den technologischen Fortschritt als Motor für ein Zeitalter nach dem Kohlenwasserstoff. Diese gesündere Dynamik innerhalb der saudischen Bevölkerung und der Führungsschicht wurde im saudischen Programm „Vision 2030“ vom April 2016 und zuvor in der gemeinsamen Erklärung der Volksrepublik China und des Königreichs Saudi-Arabien vom Januar 2016 deutlich herausgestellt, in der es heißt „Im Zuge der gemeinsamen Verfolgung des Seidenstraßen-Wirtschaftsgürtels und der Initiative für die maritime Seidenstraße des 21. Jahrhunderts ist China bereit, die Entwicklungsstrategien mit den arabischen Staaten zu koordinieren, die gegenseitigen Vorteile und Potenziale zu nutzen, die Zusammenarbeit bei den internationalen Produktionskapazitäten zu fördern und die Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastrukturbau, Handels- und Investitionserleichterung, Kernkraft, Weltraumsatelliten, neue Energie, Landwirtschaft und Finanzen zu verstärken, um gemeinsamen Fortschritt und Entwicklung zu erreichen und zum Nutzen unserer beiden Völker.“

Diese positive Ausrichtung zeigt sich in einer Reihe von vernünftigen Veränderungen der außenpolitischen Prioritäten Saudi-Arabiens in den letzten Jahren, die durch die reibungslose Diplomatie Chinas und Russlands ermöglicht wurden, die bei der Schaffung einer neuen, tragfähigen Sicherheits- und Finanzarchitektur weit außerhalb der Kontrolle westlicher Unipolaristen führend sind. Zu den wichtigsten dieser neuen Prioritäten gehören die Ausrichtung des Ostens auf eine pro-chinesische Politik und die Verbesserung der diplomatischen Beziehungen zu den historischen Feinden in der Region.

Wiederherstellung von Beziehungen und Stabilität im Nahen Osten

Im November 2020 öffneten Saudi-Arabien und der Irak ihre Grenzen wieder und begannen mit der Wiederherstellung kooperativer Beziehungen, 30 Jahre nachdem Saddams Invasion in Kuwait zu einem fast vollständigen Abbruch der Beziehungen geführt hatte. Auch Saudi-Arabien und die Türkei (die beide unter sich überschneidenden Interessensphären im Nahen Osten zu leiden hatten) sind bei der Wiederherstellung ihrer Beziehungen weit gegangen: Erdogan und Kronprinz Bin Salman kündigten nach dem Besuch des letzteren in Ankara eine „neue Ära der Zusammenarbeit“ an. In ihrem gemeinsamen Kommuniqué betonten Saudi-Arabien und die Türkei „ihre gemeinsame Entschlossenheit, die Zusammenarbeit in den bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verstärken, einschließlich in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Militär, Sicherheit und Kultur“.

Keine drei Tage nach diesem Treffen traf der irakische Premierminister Mustafa al-Kadhimi mit dem Kronprinzen in Dschidda zusammen, in der Fragen der Wirtschaft, der regionalen Stabilität, der bilateralen Beziehungen und der Möglichkeiten für eine gemeinsame Zusammenarbeit“ erörtert wurden (einen Tag später traf der irakische Premierminister mit seinen iranischen Amtskollegen zusammen). Der Iran und der Irak befinden sich derzeit in der Endphase der Arbeiten an der ersten Eisenbahnverbindung zwischen den beiden Staaten in der Geschichte, der Shalamcheh-Basra-Eisenbahnlinie, die problemlos an die bereits bestehende 1500 km lange Eisenbahnstrecke durch den Irak angeschlossen werden kann und dann als Teil des südlichen Korridors der BRI problemlos nach Syrien und in den Libanon führen könnte.

Auch der Iran und Saudi-Arabien haben ihre Bemühungen zur Wiederherstellung der diplomatischen Beziehungen beschleunigt, nachdem die katastrophale Hinrichtung des schiitischen Geistlichen Nimr-al-Nimr im Jahr 2016 zum völligen Abbruch der Beziehungen geführt hatte. Andere Golfstaaten, die ihre Beziehungen zu Iran ebenfalls abgebrochen hatten, wie die Vereinigten Arabischen Emirate und Kuwait, haben die Beziehungen bereits wieder aufgenommen. Dieser Autor vertritt die Auffassung, dass dieser Durchbruch völlig unmöglich gewesen wäre, wenn nicht sowohl China als auch Russland deutlich gemacht hätten, dass der Iran ein integraler Pfeiler der Eurasischen Großpartnerschaft ist, der eine potenziell stabilisierende Rolle im Nahen Osten spielt und ein Schlüsselknotenpunkt für das Funktionieren des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors und der Südroute der Belt and Road Initiative ist.

Diese Hinwendung Saudi-Arabiens zur Rationalität ist absolut sinnvoll.

Die westlichen Oberherren des Nahen Ostens, die Saudi-Arabien und andere Regime als Waffen in ihrem geopolitischen Arsenal der Öl-Geopolitik und der Schaffung/Entfaltung von Terrorismus eingesetzt haben, haben deutlich gemacht, dass die auf Regeln basierende internationale Ordnung nach dem „Großen Reset“ wenig Raum für Kohlenwasserstoff-Brennstoffe vorsieht, die als „Feind Nr. 1“ angesehen werden, der um jeden Preis vernichtet werden muss, um bis 2050 „global net zero“ zu erreichen. Selbst auf praktischer Ebene werden Saudi-Arabien oder andere vom Öl abhängige Staaten in dieser utopischen neuen Ordnung kaum eine Rolle spielen.

Eine vernünftige Energiepolitik

China hingegen hat keine derartigen wahnhaften grünen Visionen und bietet stattdessen eine vernünftigere Energievision mit seinen Partnern an, die in der im August 2022 von der saudischen Aramco und der chinesischen Sinopec unterzeichneten Absichtserklärung über eine weitreichende Ausweitung der Zusammenarbeit in den Bereichen petrochemische Integration, Engineering, Bau, vor- und nachgelagerte Technologie und Wasserstoffproduktion dargelegt ist. Der Chef von Aramco sagte sogar: „Die kontinuierliche Sicherung des chinesischen Energiebedarfs bleibt unsere höchste Priorität – nicht nur für die nächsten fünf Jahre, sondern für die nächsten 50 Jahre und darüber hinaus.“

Seit Saudi-Arabien im März 2022 erstmals die Idee geäußert hat, Öl in Yuan statt in US-Dollar an China zu verkaufen, wird immer deutlicher, dass die Zeit des US-Dollars als alleinige Reservewährung bald ausklingt. Seit 2016 hat sich der chinesisch-saudische Handel massiv ausgeweitet, wobei China zum wichtigsten Handelspartner Saudi-Arabiens geworden ist und der bilaterale Handel im Jahr 2021 ein Volumen von 87 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Inzwischen kauft China über 25 % des gesamten von Saudi-Arabien produzierten Öls.

Auf einer tieferen Ebene, die die Substanz eines langfristig erfolgreichen Überlebens (im Gegensatz zu einem nur momentanen pragmatisch-taktischen Überleben) berührt, ist Saudi-Arabien zunehmend zu der Erkenntnis gelangt, dass es eine neue Art des Handelns benötigt. Das Zeitalter der von spekulativen Spot- und Futures-Märkten geprägten Öl-Geopolitik, wie sie seit 1973 gespielt wurde, ist in jeder Hinsicht vorbei, und wer weiterhin nach diesen Regeln spielen will, wird nicht lange überleben. Die neue Realität, die für den Nahen Osten den Ton angibt, basiert auf realem, messbarem Wachstum mit Schwerpunkt auf Vernetzung, Eisenbahn und Industriekorridoren. Die Preise für Öl und andere Rohstoffe werden zunehmend von den messbaren Bedürfnissen der Nationen und Menschen bestimmt und nicht mehr von den kurzsichtigen Impulsen der Spekulanten, die vom Geldverdienen besessen sind und sich nicht um die reale Welt kümmern.

Daher ergibt es durchaus Sinn, dass China so hart daran gearbeitet hat, Saudi-Arabien dabei zu helfen, der zweite Golfstaat mit Kernkraftwerken zu werden (nach den Vereinigten Arabischen Emiraten, die vor kurzem den Sprung ins 21. Jahrhundert geschafft haben und derzeit 2,7 GW Energie bauen).

Bereits 2016 unterzeichnete China eine Absichtserklärung, um Saudi-Arabien beim Bau von gasgekühlten Reaktoren der vierten Generation zu unterstützen, und 2020 unterzeichneten chinesische Unternehmen eine Vereinbarung, um Saudi-Arabien nicht nur bei der Nutzung seiner enormen Uranressourcen zu helfen, sondern auch bei allen Aspekten des nuklearen Brennstoffkreislaufs kompetent zu werden. Dies wäre nicht nur für die erfolgreiche Abkehr Saudi-Arabiens von der Abhängigkeit von Kohlenwasserstoffen von entscheidender Bedeutung, sondern würde auch riesige neue Ölreserven für die Weltmärkte schaffen, die jetzt dringend Brennstoff benötigen. Die enormen Möglichkeiten der Massenentsalzung sind ein weiterer Grund, warum die Kernenergie für jede Nation, die ernsthaft darüber nachdenkt, die Wasserknappheit auf nachhaltige Weise zu überwinden, die naheliegende Wahl ist.

Wachsende Interkonnektivität

Neben der 500 Milliarden Dollar teuren NEOM-Megastadt am Roten Meer, die Xi in Kürze besuchen wird, hat die saudische Vision 2030 auch dem Bau mehrerer Megaprojekte hohe Priorität eingeräumt, wie etwa der von der China Railway Construction Corporation fertiggestellten 450 km langen Hochgeschwindigkeitsstrecke Haramain Railway, die Mekka mit Medina verbindet. Dieses Projekt stellt eine solide Erweiterung der 2015 fertiggestellten 2700 km langen Nord-Süd-Eisenbahnlinie dar, die Riad mit Al Haditha an der Grenze zu Jordanien verbindet. Weitere 460 km Eisenbahnstrecken, die verschiedene GCC-Mitglieder verbinden, sind ebenfalls im Bau.

Darüber hinaus erhielt die 200 Milliarden Dollar teure Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke zwischen dem Persischen Golf und dem Roten Meer (auch bekannt als saudische Landbrücke) im Jahr 2021 die volle Unterstützung aller sechs Mitglieder des Golf-Kooperationsrates. Die 2100 km lange Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke soll durch die arabische Wüste verlaufen und Abzweigungen haben, die sich leicht nach Norden nach Ägypten, wo ähnliche Projekte bereits im Gange sind, und nach Süden in den Jemen und darüber hinaus durch die 26 km lange Bal el-Mandeb-Straße über das Rote Meer nach Ostafrika erstrecken könnten. Wenn der Friedensprozess zwischen Saudi-Arabien und Jemen erfolgreich verläuft und der Iran als Vermittler gewonnen werden kann, ist es möglich, dass dieses Projekt, das bei seiner Vorstellung im Jahr 2009 als „Brücke am Horn von Afrika“ bezeichnet wurde, endlich das Licht der Welt erblickt.

Im 14. Jahrhundert stellten europäische Künstler fest, dass sich Öl und Wasser nicht ohne ein drittes Element mischen lassen, nämlich Ei-Tempura, das als Medium dient, mit dem sich eine Reihe von Pigmenten, die aus Arabien und sogar Asien stammen, in Farbe verwandeln lassen. In gleicher Weise sind China und in hohem Maße auch Russland zu diesem „dritten Medium“ geworden, das die antagonistischen politischen Interessen im gesamten Nahen Osten unter einem neuen Paradigma der Zusammenarbeit und des Vertrauens in Einklang gebracht hat. Eine potenziell schöne neue Zukunft, die durch die Wiederbelebung des Geistes der Seidenstraße angetrieben wird, wird vor unseren Augen gemalt.