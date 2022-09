Putin ist fertig mit seinen Spielchen.

Russland gibt Bewaffnung von Gas zu, stoppt NS1-Lieferungen „bis zur Aufhebung der Sanktionen“, während die EU ihre Reaktion auf die Energiekrise vorbereitet

Zwei Tage nachdem Russland die Erdgaslieferungen über die Nord Stream 1-Pipeline auf unbestimmte Zeit mit der amüsanten Begründung gestoppt hat, es habe ein „Ölleck“ gegeben (siehe unten)…

… hat Russland am Montag endlich zugegeben, was alle seit Februar wussten – nämlich, dass es Rohstoffe als Antwort auf die Bewaffnung der Währungen durch den Westen bewaffnet hat (wie Zoltan Pozsar immerzu gesagt hat), als der Kreml erklärte, dass Russlands Gaslieferungen nach Europa über die Nord Stream 1-Pipeline erst dann wieder vollständig aufgenommen werden, wenn der „kollektive Westen“ die Sanktionen gegen Moskau wegen seiner Invasion in der Ukraine aufhebt.

Putins Sprecher, Dmitri Peskow, machte die Sanktionen der EU, Großbritanniens und Kanadas dafür verantwortlich, dass Russland kein Gas über die wichtige Pipeline liefern kann, die von St. Petersburg über die Ostsee nach Deutschland führt.

„Die Probleme beim Pumpen von Gas sind durch die Sanktionen entstanden, die westliche Länder gegen unser Land und einige Unternehmen verhängt haben“, sagte Peskow laut der Nachrichtenagentur Interfax. „Es gibt keine anderen Gründe, die dieses Pumpproblem verursacht haben könnten.“

Die Äußerungen Peskows waren die bisher deutlichste Forderung des Kremls an die EU, ihre Sanktionen zurückzunehmen, wenn Russland seine Gaslieferungen an den Kontinent wieder aufnehmen soll. Sie bestätigen auch, dass Russland nicht mehr so tun muss, als müsse es Rohstoffe nach Europa exportieren – schließlich hat es mehr als genug Nachfrage in China und Indien – und bereit ist, Europa gerade genug zu geben, um… nun, den Rest kennen Sie ja.

Am Freitag teilte Gazprom mit, dass es die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 wegen eines technischen Defekts einstellen werde, den es auf Schwierigkeiten bei der Reparatur von in Deutschland hergestellten Turbinen in Kanada zurückführte. Jetzt wissen wir, dass das ein Strohmann war. Und als jüngste Bestätigung, wer in der laufenden Rohstofffehde die Oberhand hat, hatte die EU bereits einige Sanktionen gegen Russland ausdrücklich zurückgenommen, um die Reparatur der Turbinen zu ermöglichen. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben erklärt, nichts hindere Gazprom daran, den Kontinent mit Gas zu versorgen, und hatten Russland vorgeworfen, seine Energieexporte zu „bewaffnen“.

In der Zwischenzeit liefert Russland, wie wir am Wochenende berichteten, weiterhin Gas nach Europa über Pipelines aus der Sowjet-Ära durch die Ukraine, die trotz der Invasion offen geblieben sind, sowie über die South-Stream-Pipeline durch die Türkei. Ironischerweise erklärte der Leiter des ukrainischen Gastransitunternehmens gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Ukraine „technisch“ in der Lage wäre, die volle Kapazität von Nord Stream 1 über den ukrainischen Einspeisepunkt Sudzha zu ersetzen. Mit anderen Worten: Europa würde Putin Milliarden für russisches Gas zahlen, das durch die Ukraine geleitet wird, und Russland würde die Erlöse zur Bekämpfung der Ukraine verwenden…

Natürlich sollte nichts in den heutigen „Nachrichten“ überraschen: Russische Beamte haben keinen Hehl aus ihrer Hoffnung gemacht, dass die wachsende Energiekrise in Europa die Unterstützung des Blocks für die Ukraine schwächen wird. „Offensichtlich verschlechtert sich das Leben für die Menschen, Geschäftsleute und Unternehmen in Europa“, sagte Peskow. „Natürlich werden die einfachen Menschen in diesen Ländern immer mehr Fragen an ihre Führer haben.“

Ein nicht ganz so gewöhnlicher Mensch war Matteo Salvini, der Vorsitzende der rechtsextremen italienischen Lega, der sagte, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland nicht funktionieren und Italien sogar schaden, und vorschlug, dass die verbündeten Länder ihren Ansatz überdenken sollten. Auf einer Konferenz politischer Führungskräfte am Sonntag am Comer See behauptete Salvini, die Sanktionen, mit denen Moskau wegen seines Einmarsches in der Ukraine bestraft werden sollte, hätten Russland in Wirklichkeit geholfen und zu einem Exportüberschuss von 140 Milliarden Dollar im Jahr bis Juli 2022 geführt. „Müssen wir die Ukraine verteidigen? Ja“, sagte Salvini. „Aber ich möchte nicht, dass die Sanktionen denen, die sie verhängen, mehr schaden als denen, die von ihnen betroffen sind.“

Noch deutlicher als Peskow äußerte sich der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew. Nachdem der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag ein Hilfspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro angekündigt hatte, um die steigenden Energiekosten abzumildern, sagte Medwedew, der heute stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates ist, Deutschland handle als „Feind Russlands“, indem es Sanktionen gegen Moskau unterstütze und die Ukraine mit Waffen beliefere. „Sie haben einen hybriden Krieg gegen Russland erklärt“, schrieb Medwedew auf Telegram. „Und dieser alte Mann tut so, als wäre er überrascht, dass die Deutschen ein paar kleine Probleme mit Gas haben.“

Da natürlich keine der beiden Seiten bereit ist, in ihrem Vorgehen nachzulassen, twitterte die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, kurz nach den russischen Äußerungen, dass „Putin Energie als Waffe einsetzt, indem er die Versorgung unterbricht und unsere Energiemärkte manipuliert“, was er natürlich als Reaktion auf die Bewaffnung der Währungen und Kapitalströme durch den Westen tut.

Und sie fügte hinzu: „Er wird scheitern. Europa wird sich durchsetzen“, bestätigte Van der Leyen, was wir gestern berichteten, nämlich dass „die @EU_Commission Vorschläge ausarbeitet, um gefährdeten Haushalten und Unternehmen zu helfen, mit den hohen Energiepreisen fertig zu werden“ und zielt darauf ab:

Verringerung der Stromnachfrage (Spitzenwerte)

Preisobergrenze für russisches Pipeline-Gas

Unterstützung gefährdeter Verbraucher und Unternehmen mit Einnahmen aus dem Energiesektor

Unterstützung von Stromerzeugern, die mit Liquiditätsproblemen im Kontext der Volatilität konfrontiert sind

Wird das funktionieren? Natürlich nicht, denn Russland wird niemals bereit sein, an diejenigen zu verkaufen, die Preisobergrenzen auferlegen (zumal China und Indien sich nicht anschließen werden), während die Europäer niemals bereit sein werden, freiwillig auf ihren eigenen Komfort zu verzichten, wenn sie nicht wissen, dass auch alle anderen an der Last beteiligt sind. Deshalb wird die Ankündigung des französischen Präsidenten Macron, den Energieverbrauch des Landes um 10 % zu senken, um Rationierungen und Kürzungen in diesem Winter zu vermeiden, überhaupt nichts bewirken, und Europa wird keine andere Wahl haben, als in ein paar Monaten zu rationieren, wenn der Wintereinbruch kommt.