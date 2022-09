Russland warnt vor Vergeltungsmaßnahmen gegen G7-Ölpreisobergrenze – dies die Weltmarktpreise in die Höhe treiben

Wenn Moskau als Vergeltungsmaßnahme die Ölproduktion drosselt, würde dies die Weltmarktpreise in die Höhe treiben

Russland warnte am Montag vor Vergeltungsmaßnahmen gegen die von den G7-Staaten beschlossene Preisobergrenze für russisches Öl.

„Es kann nur Vergeltungsmaßnahmen geben“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut Reuters vor Reportern.

Finanzministerin Janet Yellen und andere G-7-Finanzminister kündigten am Freitag ihre Absicht an, eine Preisobergrenze für russisches Öl einzuführen. Der Plan erfordert jedoch die Zusammenarbeit mit Moskau, und russische Beamte haben deutlich gemacht, dass sie sich nicht daran halten würden.

„Wir werden einfach kein Öl und keine Erdölprodukte an solche Unternehmen oder Staaten liefern, die Beschränkungen auferlegen, da wir nicht wettbewerbswidrig arbeiten werden“, sagte der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak letzte Woche.

Sollte Russland als Vergeltungsmaßnahme die Ölproduktion drosseln, könnten die Weltmarktpreise in astronomische Höhen steigen, so Experten und Analysten. Die Analysten von JPMorgan Chase erklärten, dass eine Drosselung der russischen Ölproduktion um 3 Millionen Barrel pro Tag die Preise auf 190 $ pro Barrel ansteigen lassen würde. Im schlimmsten Fall würde Russland die Produktion um 5 Millionen Barrel senken, was die Preise auf 380 Dollar pro Barrel ansteigen ließe.

Es ist nicht klar, wie die G7 die Preisobergrenze im Einzelnen durchsetzen will. In einer Erklärung erklärten die G7-Minister, dass der Preis von einer „breiten Koalition“ festgelegt und dass die Obergrenze zusammen mit der nächsten Runde von EU-Sanktionen eingeführt wird, die im Dezember in Kraft treten sollen.

Die EU-Sanktionen verbieten – mit einigen Ausnahmen – die Einfuhr von russischem Öl und untersagen auch die Ausstellung von Versicherungen für Seetransporte von russischem Rohöl. Russland ist bei der Transportversicherung auf Europa angewiesen und könnte zwar Alternativen finden, aber ein erster Schock könnte die Ölpreise in die Höhe treiben.

Der Plan sieht vor, dass das EU-Versicherungsverbot aufgehoben wird, wenn das Öl zu einem bestimmten Preis verkauft wird. Der Plan hängt jedoch auch von der Kooperation der russischen Ölabnehmer ab, darunter China und Indien, die bereits russisches Rohöl mit einem Preisnachlass kaufen und wenig Grund haben, ihre Vereinbarung mit Moskau zu gefährden.