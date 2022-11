Alex Jones ist unschuldig

Nehmen wir einmal an, dass die schreckliche Schießerei in Newtown, Connecticut, eine historische Tatsache ist. Sollte Herr Jones gezwungen werden, einen roten Heller an die Eltern und Familienmitglieder der Opfer zu zahlen, weil er dies leugnet?

Nun, schauen wir mal. Ich behaupte, dass Barack Obama tatsächlich unser erster Präsident war und George Washington jetzt das Weiße Haus bewohnt. So wie ich die Dinge sehe, entdeckte Christoph Kolumbus 1992 China und die amerikanischen Ureinwohner entdeckten 1492 Spanien.

Ich weiß, dass Sie überrascht sind, dass diese Behauptungen im Widerspruch zu dem stehen, was Sie in der Schule gelernt haben, aber ich versichere Ihnen, dass sie richtig sind. Hey, ich habe einen Doktortitel, also bin ich ein Besserwisser. Ich habe zwar nicht in Geschichte promoviert, aber ein Doktortitel ist ein Doktortitel. Außerdem habe ich herausgefunden, dass Hitler in Wirklichkeit ein Marsmensch war, der die Juden liebte, und dass Albert Schweizer ein Massenmörder war.

Ich kann nicht widerstehen; ich habe eine Glückssträhne. Martin Luther King war Wärter bei den New York Knicks der National Basketball Association (und Mitglied des Ku-Klux-Klan), und Woody Allen gewann eine olympische Goldmedaille im Boxen in der Schwergewichtsklasse. Ich amüsiere mich hier; Sie haben Glück, dass ich nicht noch mehr aufzähle, zumindest im Moment nicht.

Sollte man mich für meine dummen Äußerungen zur Kasse bitten, und zwar teuer? Nehmen wir einmal an, dass die Gefühle vieler Menschen durch einige meiner Äußerungen verletzt wurden, was möglich ist.

Wenn verletzte Gefühle Strafzahlungen rechtfertigen, dann ist jeder Film- oder Buchrezensent, der kritisch über sein Thema geschrieben hat, in Schwierigkeiten. Zurzeit machen sich Sportjournalisten über die Los Angeles Lakers lustig, die schlecht abschneiden, obwohl sie zwei Weltklassespieler in ihrem Team haben. Und das, obwohl allgemein erwartet wurde, dass sie zumindest um die Meisterschaft mitspielen würden. Glauben Sie, dass die Mitglieder dieses Teams mit all dieser negativen Publicity zufrieden sind? Wenn ein Mädchen einen Tanz mit einem Jungen ablehnt, verletzt sie seine Gefühle; wenn er sie gar nicht erst auffordert, sind ihre Gefühle verletzt (unabhängig davon, ob sie seine Einladung später annimmt oder nicht).

Es ist einfach dumm zu glauben, dass es gerechtfertigt ist, jemanden zu zwingen, einem anderen Schadenersatz zu zahlen, wenn der eine die Gefühle des anderen verletzt hat. Aber was hat Alex Jones denn sonst getan, als eine traurige Tatsache der Geschichte zu leugnen, zum Entsetzen einer Gruppe von Menschen?

Nehmen wir an, ich würde leugnen, dass es in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten jemals Massenerschießungen gegeben hat, die in Morden endeten. Das würde mich nicht gerade sehr beliebt machen. In vielen europäischen Ländern und auch in Kanada wird man mit einer Gefängnisstrafe belegt, wenn man die Schwere des Holocausts leugnet oder missbilligt. Viele Menschen, nicht nur jüdischen Glaubens, nehmen großen Anstoß an solchen Vorgängen. Als Jude kann ich bezeugen, dass viele meiner Vorfahren Opfer dieser Nazi-Schändungen geworden sind. Diese Leugner sind für viele verletzend. Aber sollte man einen von ihnen zur Entschädigung derjenigen verpflichten, die beleidigt wurden, geschweige denn ins Gefängnis stecken? Nein, natürlich nicht. Glücklicherweise gibt es in den USA derzeit kein solches Gesetz.

Wenn ja, was wäre die Rechtsgrundlage, die Rechtfertigung für eine solche Strafe? Verletzte Gefühle reichen einfach nicht aus.

Was ist mit Gesetzen gegen Verleumdung und üble Nachrede? Könnten sie in dieser Funktion eingesetzt werden? Auf den ersten Blick lautet die Antwort Ja. Dies scheint eine vernünftige Grundlage zu sein, auf der man die Schikanen gegen Alex Jones und seinesgleichen aufbauen kann. A erzählt eine peinliche Lüge über B, oder sogar die Wahrheit, und infolgedessen wird der Ruf von B schwer beschmutzt. In kürzester Zeit verliert B seine Freunde, seine Ehefrau, seinen Job, alles wegen der großen Klappe von A. Sollte A nicht für das Leid von B entschädigt werden?

Nein. Denn, und hier kommt Paradoxon Nr. 1 ins Spiel, auch wenn wir hart daran arbeiten, unseren Ruf zu festigen und von einem guten Ruf zu profitieren (manchmal, wenn ein Unternehmen verkauft wird, ist sein guter Wille, z. B. sein Ruf, wertvoller als seine materiellen Vermögenswerte), besitzen wir ihn doch nicht wirklich. Als A den Ruf von B auslöschte, zerstörte er also nichts, was B gehörte. Vielmehr besteht der Ruf von B aus den Gedanken und Vorlieben von potenziell allen anderen in der Gesellschaft außer B. Aber niemand kann die Meinungen, Einschätzungen und Urteile anderer Menschen besitzen. Der Ruf von B besteht darin, und nur darin. Daher hat A nichts gestohlen, was B rechtmäßig gehört, als er ihn verleumdete, und daher wäre es ungerecht, A zu zwingen, B zu bezahlen.

Zweites Paradoxon. Der Ruf wäre ohne die gegenwärtigen Verleumdungsgesetze vielleicht sicherer, besser geschützt und nicht mehr gefährdet. Heutzutage ist man geneigt zu denken: „Wo Rauch ist, da ist auch Feuer“. Wahrscheinlich ist an der Behauptung von A über B zumindest etwas Wahres dran (deshalb waren die Anschuldigungen von Alex Jones auch so wirkungsvoll).

Ohne dieses Gesetz würden die Anschuldigungen nur so auftauchen: C ist ein Idiot, D ist ein Rassist, E ist ein Sexist, F nimmt Babys Süßigkeiten weg, G badet mit einem Gummientchen, usw. Eine bloße negative Behauptung, wie die von Herrn Jones vorgebrachte, hätte nicht mehr die derzeitige Fähigkeit, so viele Menschen wütend zu machen, denn es gäbe so viele von ihnen. Dann müssten tatsächliche Beweise erbracht werden, um einem Ruf zu schaden. Und wir könnten uns auch die „Wie viele Engel tanzen auf einer Stecknadel“-Debatten darüber ersparen, wer eine öffentliche Person ist und wer nicht. Warum sollte es bei allem, was gut und heilig ist, ein anderes Gesetz für diejenigen geben, die öffentliche Persönlichkeiten sind und für diejenigen, die es nicht sind?

Heißt das, dass wir die Redefreiheit verabsolutieren sollten? Dass alles erlaubt ist, mündlich oder schriftlich? Nein. Es gibt eine Klasse von Äußerungen, die per Gesetz verboten und schwer bestraft werden sollten: Drohungen.

Wenn ich zu Ihnen sage, geben Sie mir 100 Dollar oder ich erschieße Sie oder entführe Ihr Kind, dann sind das nur Worte. Ich wäre jedoch ein Verbrecher, wenn ich das ernsthaft zu Ihnen sagen oder schreiben würde.

Aber Alex Jones hat nichts getan, was auch nur annähernd einer solchen Aussage entspricht. Ja, er hat über ein tragisches historisches Ereignis gelogen. Aber er hat nicht einmal annähernd eine Verleumdung oder üble Nachrede begangen. Ok, er hat Gefühle verletzt. Das sollte nicht als kriminelle Handlung betrachtet werden. Er ist völlig unschuldig an den gegen ihn erhobenen Vorwürfen.

Walter E. Block ist Harold E. Wirth-Stiftungslehrstuhl und Professor für Wirtschaftswissenschaften, College of Business, Loyola University New Orleans, und Senior Fellow am Mises Institute.