Das globalistische »Versprechen« der G20 verpflichtet zu Impfpässen, digitaler Währung und noch einiges mehr…

Kit Knightly

In der vergangenen Woche fand das jährliche G20-Treffen in Bali statt, bei dem die Staats- und Regierungschefs der 20 größten Volkswirtschaften der Welt ein Versprechen unterzeichneten, das sie zu folgenden Maßnahmen verpflichtet:

„Reform“ der Lebensmittelproduktion und -verteilung

Verstärkte Überwachung und Zensur von „Desinformationen“ im Internet

Stärkung des Einsatzes von „erneuerbare“ Energiequellen

Einführung von programmierbaren digitalen Währungen

Einführung von internationalen digitalen Impfpässen

Ja, während alle so schön vom „Fall von Cherson“ und der Rakete, die angeblich in Polen einschlug, abgelenkt waren, versammelten sich Staatsoberhäupter aus aller Welt in passenden Hemden und veröffentlichten ihre Pläne für eine Weltregierung in kleinen Hochglanz-Ringbüchern.

Bei der COP27 ging es bereits um „alternative Landwirtschaft“ (d. h. im Labor gezüchtetes Fleisch und den Verzehr von Insekten), aber die Erklärung der G20-Führer ist noch viel ehrgeiziger. Und dann ist da noch der UN-Gipfel für biologische Vielfalt, auf den wir uns freuen können.

Ja, die gruselige globale Versammlungssaison ist in vollem Gange, und die Teilnehmer machen keinen Hehl aus ihren globalen Plänen für die Zukunft.

Sie können das Ganze hier lesen.

Wir werden nur ein paar Schlüsselzitate herausgreifen.

Werfen wir zunächst einen Blick auf das „Thema“ des diesjährigen Gipfels, das sehr vertraut klingt:

„Gemeinsam genesen, stärker genesen“.

Nennen Sie mich verrückt, aber das klingt wie eine andere Umschreibung für „besser wieder aufbauen“, nicht wahr?

Man könnte erwarten, dass jede Erklärung, die unter dem Banner „build back better“ (besser neu aufbauen > LINK) abgegeben wird, mit Great-Reset-Parolen gefüllt ist … und damit hätte man absolut recht.

Es gibt eine neue Widmung für den laufenden Krieg gegen Lebensmittel und ein Echo der COP27, die sich auf „Innovation“ und „Reformen“ in der Landwirtschaft konzentriert [Hervorhebung durchgehend hinzugefügt]:

„Wir werden weitere koordinierte Maßnahmen ergreifen, um die Herausforderungen im Bereich der Ernährungssicherheit zu bewältigen, einschließlich des Preisanstiegs und der Verknappung von Nahrungsmitteln und Düngemitteln weltweit […] Wir werden sicherstellen, dass die Nahrungsmittelsysteme besser zur Anpassung an den Klimawandel und zu seiner Abschwächung beitragen, den Verlust der biologischen Vielfalt aufhalten und umkehren und die Nahrungsquellen diversifizieren […] Wir verpflichten uns, die Einführung innovativer Praktiken und Technologien, einschließlich digitaler Innovationen in der Landwirtschaft und in den Nahrungsmittelsystemen, zu unterstützen, um die Produktivität und Nachhaltigkeit zu verbessern.“

Um es klar zu sagen: „den Klimawandel eindämmen“ bedeutet „weniger Fleisch anbauen“; „Nahrungsmittelquellen diversifizieren“ bedeutet „Käfer essen“; und „innovative Praktiken und Technologien“ bedeutet im Labor gezüchtetes Fleisch und/oder Hefepaste.

Es gibt eine Menge Material über die „Umkehrung“ oder „Abschwächung“ des Klimawandels, einschließlich übermäßig wortreicher Versprechen, die Energieversorgung zu „reformieren“:

„Wir bekräftigen unsere Verpflichtung, weltweit Netto-Null-Treibhausgasemissionen/Kohlenstoffneutralität zu erreichen […], indem wir den Einsatz von sauberer Energieerzeugung, einschließlich erneuerbarer Energien, sowie von Energieeffizienzmaßnahmen verstärken und auch die Bemühungen um einen schrittweisen Ausstieg aus der ungebremsten Kohleverstromung beschleunigen.“

Sie brauchen mich nicht, um das zu übersetzen.

Und danach kommt das Gerede von der „Pandemievorsorge“, in dem ein „rechtsverbindliches Instrument“ zur „Stärkung“ der weltweiten Pandemievorsorge gefordert wird:

„Wir bekräftigen unser Engagement für eine Stärkung der globalen Gesundheitspolitik unter der führenden und koordinierenden Rolle der WHO und mit Unterstützung anderer internationaler Organisationen. Wir unterstützen die Arbeit des zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB), das ein rechtsverbindliches Instrument entwerfen und aushandeln wird, das sowohl rechtsverbindliche als auch nicht rechtsverbindliche Elemente zur Stärkung der Pandemiebereitschaft enthalten sollte.“

Dieses Thema steht schon seit einiger Zeit auf der Tagesordnung; Sie können unsere früheren Beiträge dazu hier und hier lesen.

Als Nächstes kommt das Versprechen, das Internet im Interesse der „Sicherheit“ strenger zu kontrollieren:

„Wir erkennen an, dass eine erschwingliche und qualitativ hochwertige digitale Konnektivität für die digitale Inklusion und den digitalen Wandel unerlässlich ist, während ein widerstandsfähiges, sicheres und geschütztes Online-Umfeld notwendig ist, um die Zuversicht und das Vertrauen in die digitale Wirtschaft zu stärken […] Wir erkennen an, wie wichtig es ist, Desinformationskampagnen, Cyber-Bedrohungen und Online-Missbrauch zu bekämpfen und die Sicherheit der Konnektivitätsinfrastruktur zu gewährleisten“

Wenn Sie mit angehaltenem Atem darauf gewartet haben, dass digitale Zentralbankwährungen (CBDCs) erwähnt werden, dann warten Sie nicht länger:

„Wir begrüßen den Bericht des Ausschusses für Zahlungsverkehrs- und Marktinfrastrukturen (CPMI) der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) über die Verknüpfung von Zahlungsverkehrssystemen [und] den gemeinsamen Bericht des CPMI der BIZ, des BISIH, des IWF und der Weltbank über Optionen für den Zugang zu und die Interoperabilität von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) für grenzüberschreitende Zahlungen“

Schließlich – und das ist wahrscheinlich das Bedenklichste – versprechen sie die Einführung internationaler Impfpässe:

„Wir erkennen die Bedeutung gemeinsamer technischer Standards und Überprüfungsmethoden im Rahmen der IHR (2005) an, um nahtlose internationale Reisen, Interoperabilität und die Anerkennung digitaler und nicht-digitaler Lösungen, einschließlich des Nachweises von Impfungen, zu erleichtern. Wir unterstützen den fortgesetzten internationalen Dialog und die Zusammenarbeit bei der Einrichtung vertrauenswürdiger globaler digitaler Gesundheitsnetzwerke.“

Da haben Sie es, die G20-Einkaufsliste, die Folgendes umfasst (aber nicht darauf beschränkt ist): Lebensmittelreform, Energiereform, Pandemiegesetzgebung, „Cybersicherheit“, CBDCs und Impfpässe/Digital ID.

Nichts Überraschendes, aber es ist ungewöhnlich, das alles in einem einzigen Dokument zu sehen.

Und vergessen wir nicht das eher altmodische Motiv – die Gier. Die „Zusage“ ist durchsetzt mit Gerede über „Finanzierungslücken“, Spenden und „öffentlich-private Partnerschaften“.

All dies dient als Deckmantel für internationale Geldwäsche, Veruntreuung und andere Möglichkeiten, Steuergelder in die prall gefüllten Taschen der 1 % zu schleusen.

Oh, eine kleine Erinnerung an diejenigen, die immer noch glauben, dass Russland den guten Kampf gegen die globalistischen Bösewichte in der Ukraine kämpft – Russland ist Mitglied der G20 und hat die Zusage unterzeichnet.

Ebenso wie China und alle anderen Mitglieder der BRICS.

Hier gibt es keine Helden, sie stecken alle unter einer Decke … aber ihr Krieg war doch eine gute Ablenkung, oder?

Im Grunde ist das alles nur eine Bestätigung – wenn es einer Bestätigung bedurft hätte -, dass der Große Reset noch bevorsteht. Selbst wenn Covid verschwindet, ist die neue Normalität da, um zu bleiben.