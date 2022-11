Impfstoff-Katastrophe: Myoperikarditis-Raten aus den Charts – 23.300 vermutete Fälle pro Million!

Ebenso besorgniserregend: „Kardiovaskuläre Manifestationen wurden bei 29,24 % der Patienten festgestellt“.

Als Pfizer und Moderna die volle FDA-Zulassung beantragten, erhielten sie von der FDA ein BLA-Schreiben (Biological Licensing Agreement), in dem es im Wesentlichen hieß: „Sie müssen Myokarditis mit Ihren Impfstoffen untersuchen“.

Wie Dr. Peter McCullough erläuterte, handelt es sich dabei um prospektive Kohortenstudien, d. h. man misst alles (Troponinspiegel, EKG, Echokardiogramm, Ultraschall usw.) zu Beginn der Studie, verabreicht den Impfstoff und vergleicht die Ergebnisse von vorher und nachher.

Doch überraschenderweise wurden diese Studien nie durchgeführt.

Mansanguan und Kollegen aus Thailand haben sie jedoch durchgeführt – und die Daten sind alarmierend.

Die Studie umfasste insgesamt 301 Kinder im Alter von 13 bis 18 Jahren. Sie untersuchten die kardiovaskuläre Ausgangssituation jedes Einzelnen anhand von Troponinwerten, EKGs, Echokardiogrammen, Ultraschalluntersuchungen des Herzens usw., verabreichten zwei Dosen des Pfizer-Impfstoffs und wiederholten anschließend alles.

„Und jetzt kommt der Knaller.“

Sie kamen auf eine vermutete Myoperikarditis-Rate von 2,33 %.

„Das sind [23.300] Fälle pro Million!“, erklärte Dr. McCullough.

Sicher und wirksam? Überwiegen die Vorteile die Risiken?

Das ist Mathematik auf Drittklässlerniveau, die unsere Regulierungsbehörden anscheinend nicht berechnen können. Welche Zahl stellt die größere Gefahr für Ihr Kind dar: 2,33 % (23.300 pro Million) oder 0,0027 % (27 pro Million)? Und dabei sind die zahlreichen anderen potenziell schwerwiegenden Nebenwirkungen noch gar nicht berücksichtigt. Die Risiko-Nutzen-Analyse zwischen diesen beiden Aussichten ist völlig verkehrt, mit einem 863-fach höheren Risiko für einen Teenager, eine Myoperikarditis zu entwickeln!

Mansanguans Ergebnisse wurden von dem renommierten Kardiologen Christian Mueller bekräftigt.

Er untersuchte die Troponinwerte von 777 Beschäftigten des Gesundheitswesens vor und nach der dritten Spritze – und stellte fest, dass der Troponinwert bei 2,8 % der Personen so weit anstieg, dass er auf eine Herzverletzung hindeutete.

Interessanterweise kündigten Pfizer und Moderna nach der Veröffentlichung dieser Studien schließlich an, dass sie ihre eigenen Herzstudien zur Myokarditis durchführen werden.

„Unglaublich“

„Das ist ungeheuerlich“, bemerkte Del Bigtree.

Und für diejenigen, die denken, dass eine Myoperikarditis-Rate von 2,33 % keine große Sache ist, stellen Sie sich folgendes Szenario nach Del Bigtree vor:

Sie sind auf einer Schulveranstaltung für Ihr Kind – es sind 100 Kinder in der Klasse. Und sie haben 100 Muffins verteilt. Zweieinhalb von ihnen werden zu einer Herzerkrankung führen.

Denn wenn das Risiko wirklich bei einem oder sechs Fällen pro Million läge, wäre man froh, wenn man bei einer Stichprobengröße von 301 Kindern nur EINEN fände. Aber das ist nicht der Fall – sie haben SIEBEN gefunden.

„Das ist entsetzlich!“, schrie Bigtree.

Angesichts dessen, was man uns über die Sicherheit von Impfstoffen erzählt hat, sollte man meinen, dass dieses Programm in seinen Bahnen gestoppt werden würde.

Das sollte man meinen, aber das ist nicht der Fall.

Und warum?

Was tun Kriminelle, wenn sie erwischt werden? Sie machen einen Rückzieher. Die Rücknahme des Impfstoffs ist ein Eingeständnis eines Fehlverhaltens oder einer Schuld, nachdem sie Ihnen buchstäblich gedroht haben, diese Impfungen zu nehmen – oder sonst.

Und um Ed Dowd zu zitieren:

An diesem Punkt ist es eine Vertuschung. Und es ist kriminelle Fahrlässigkeit, weil sie genau sehen, was wir sehen – und andere Länder beginnen, es zu stoppen. Je länger dies also andauert, desto mehr können wir sagen, dass es kriminell ist.