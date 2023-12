Alex Jones macht eine Reihe erschreckender Vorhersagen für den Westen – Tucker Carlson, das Alex-Jones-Interview

„Sie sagen uns, wohin sie uns führen wollen“.

„Sie [die Mächtigen] haben uns einen Plan gegeben. Sie sagen uns, wohin sie uns führen wollen“, sagte Alex Jones zu Tucker Carlson in Episode 46 von Tucker on X. „Und wenn die Öffentlichkeit aufwacht, wehren wir uns gegen einiges davon, aber sie werden es immer wider versuchen.“

In Bezug auf das PNAC-Dokument (Project for the New American Century), das bereits vor dem 11. September existierte, sagte Jones: „Sie [die Autoren des Dokuments] beschreiben, dass wir wirklich große Terroranschläge benötigen, dass wir wirklich Pearl Harbor-Ereignisse brauchen, um die Amerikaner dazu zu bringen, ihre Rechte aufzugeben.“

Jones zog einen Vergleich zu den Terroranschlägen in Israel. „Schauen Sie, was gerade in Israel passiert. Völlig tragisch. Mein Mitgefühl gilt all denen, die getötet wurden oder Angehörige verloren haben, die verletzt wurden. Aber es ist unmöglich, dass einer der weltweit besten Geheimdienste nicht gewusst hat, dass das passieren würde. Die massiven Vorbereitungen, die 5.000 Raketen, die Angriffe mit Gleitschirmen, all das. Es gab also eine deutliche Zurückhaltung. Und jetzt wird der Westen den Menschen noch mehr Rechte nehmen. Israel wird in der Lage sein, hart durchzugreifen und den Menschen noch mehr Rechte zu nehmen.

Schläferzellen

Das Gespräch nahm eine beunruhigende Wendung, als Jones „Schläferzellen“ erwähnte, die die Grenze der Vereinigten Staaten überquert hätten.

Eine „Schläferzelle“ ist eine mysteriöse Gruppe von Agenten, die in einem Ruhezustand bleiben, bis sie aktiviert werden, um einen Terroranschlag oder eine Spionagemission durchzuführen. Sie führen oft ein scheinbar normales Leben und vermeiden es, auf sich aufmerksam zu machen, bis sie den Befehl zum Handeln erhalten.

„Es ist klar, dass die Hisbollah und die Hamas Zehntausende von Männern und Frauen als Schläferzellen haben, die, ich zitiere, ’nicht mexikanisch‘ sind, die die Grenzpatrouillen jeden Monat auflisten, Zehntausende, die durch die Sektoren Texas, Arizona und Kalifornien kommen“, sagte Jones zu Carlson.

„Und es ist eine einfache Gleichung, um vorherzusagen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die Hisbollah und die Hamas eines Tages Sportstadien angreifen werden. Sie werden Universitäten angreifen. Sie werden Synagogen angreifen. Sie werden Massenversammlungen in die Luft sprengen, wenn der Iran ihnen den Befehl dazu gibt, wenn wir in einen Krieg mit dem Iran ziehen“, schloss Jones.

„Und wenn das passiert, wird unsere Regierung nicht in Schwierigkeiten geraten, weil sie die Grenze öffnet und diese Leute hereinlässt, so wie sie es am 11. September getan hat, als unsere Regierung eindeutig vorher Bescheid wusste. Es gab eindeutig eine große Zurückhaltung. Und die Regierung hat mehr Macht bekommen, [und] mehr Kontrolle. Und jetzt richten sie den Heimatschutzapparat nicht mehr auf die Russen wie im Kalten Krieg oder auf die Islamisten nach dem 11. September.

Kontrolle über normale Bürger

Jones erwähnte, dass sich die Geheimdienste auf der ganzen Welt nicht mehr auf den tatsächlichen Terrorismus konzentrieren, sondern ihre Macht auf gewöhnliche Menschen richten, wie christliche Konservative, „verbitterte Klammeraffen“ und Amerikaner auf dem Land.

Und das gelte nicht nur für Amerika, sagt Jones. Es gilt auch für Europa. „Wenn jemand in Großbritannien Transgender kritisiert, kommen sie zu ihm nach Hause und verhaften ihn. Wenn ein Journalist das tut, kommen sie zu ihm nach Hause und verhaften ihn. Wenn jemand sagt, dass Überwachungskameras abgebaut werden sollten, kommen sie zu ihm nach Hause und verhaften ihn wegen seiner freien Meinungsäußerung“.

Jones sprach von einer „globalen Bewegung der Megakonzerne, der Blackrocks, der State Streets und der Vanguards, die mehr als 80 Prozent des weltweiten Reichtums kontrollieren, um unser Verhalten zu kontrollieren“.

„Larry Fink von Blackrock hat in Davos wiederholt gesagt, dass wir unsere Kontrolle über all diese Finanzen und diesen globalen Social Credit Score, den wir einführen werden, nutzen werden, um das Verhalten der Menschen zu kontrollieren“. „Darum geht es also wirklich“, erklärte Jones. „Und dann benutzen sie die Bedrohung durch die globale Erwärmung, sie benutzen die Bedrohung durch einen Virus, sie benutzen die Bedrohung durch den radikalen Islam, um uns unsere Rechte zu nehmen, aber wir sind wirklich das Ziel.“

Das vollständige Interview von Tucker Carlson mit Alex Jones ist im folgenden Video zu sehen:

Tucker Carlson: Das Alex-Jones-Interview

Direkt zum Video: