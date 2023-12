Sterben, um frei zu sein: Die Freilassung palästinensischer Gefangener ist kein Zahlenspiel

Von Ramzy Baroud

Es gibt einen Grund, warum die Palästinenser trotz des hohen Preises, den sie für ihre Freiheit zahlen müssen, an der Freilassung ihrer Gefangenen interessiert sind.

Es mag vernünftig erscheinen, die Frage zu stellen: Was bringt es, einige palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freizulassen, wenn der Preis dafür der Tod von über 15.000 Palästinensern in Gaza ist?

Selbst wenn alle palästinensischen Gefangenen – Anzahl etwa 7.000 – freigelassen werden, würden sie nicht einmal 30 Prozent der Gesamtzahl der palästinensischen Toten und Vermissten ausmachen, die bisher im Rahmen des israelischen Völkermords im Gazastreifen umgekommen sind.

Die Logik mag noch rätselhafter klingen, wenn man bedenkt, dass Israel zwischen dem 7. Oktober und dem 28. November über 3.290 Palästinenser im Westjordanland und im besetzten Ostjerusalem festgenommen hat.

Die Zahl der palästinensischen Frauen und Kinder, die nach mehreren Gefangenenaustauschen zwischen dem palästinensischen Widerstand und der israelischen Armee zwischen dem 24. und dem 30. November freigelassen wurden, ist im Vergleich zu den im selben Zeitraum inhaftierten Personen unbedeutend.

Aber mathematische Gleichungen sind in Befreiungskriegen irrelevant. Wenn wir auf diese Art von Logik zurückgreifen, dann ist es für kolonisierte Nationen und unterdrückte Gruppen vielleicht vernünftiger, sich gar nicht erst zu wehren, weil dies den Schaden, der ihnen von ihren Kolonisatoren und Unterdrückern zugefügt wird, vervielfachen könnte.

Während die Israelis ihre Gefangenen, ob Zivilisten oder Militärs, im Gazastreifen zahlenmäßig betrachten, gehen die Palästinenser das Thema aus einer ganz anderen Perspektive an.

Alle Palästinenser sind Gefangene, so die Realität vor Ort, denn alle Palästinenser sind Opfer des israelischen Kolonialismus, der militärischen Besatzung und der Apartheid. Der Unterschied zwischen einem Gefangenen in einem Gefängnis in Megiddo, Ofer oder Ramleh und einem Gefangenen in einer isolierten, ummauerten palästinensischen Stadt unter israelischer Militärbesatzung im Gebiet C im Westjordanland ist eher technischer Natur.

Es stimmt, dass die Gefangenen in Megiddo mehr Gewalt und Folter ausgesetzt sind. Sie erhalten keine angemessene Nahrung, keine Medikamente und können sich nicht frei bewegen. Aber worin unterscheidet sich das grundlegend von der Inhaftierung von 2,3 Millionen Menschen, die derzeit im Gazastreifen leben?

Einige würden sogar behaupten, dass das Leben im Gazastreifen während eines Völkermordes beengender und weit weniger sicher ist als das Leben eines politischen Gefangenen in Israel unter „normalen“ Umständen.

Das Problem hat also eindeutig nichts mit Zahlen zu tun, sondern mit Machtverhältnissen.

Nach internationalem Recht ist Israel die Besatzungsmacht. Dies berechtigt Israel zu bestimmten Rechten, z. B. gemäß der Vierten Genfer Konvention, und zu zahlreichen Pflichten. Jahrzehntelang hat Israel diese „Rechte“ missbraucht und alle seine Verpflichtungen völlig ignoriert. Im gleichen Zeitraum haben die Palästinenser an die internationale Gemeinschaft appelliert, ja sie sogar angefleht, das Völkerrecht gegenüber Israel durchzusetzen – ohne Erfolg.

Dies wurde in der erbärmlichen Darbietung des Präsidenten der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, während einer Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 15. Mai deutlich. „Beschützt uns“, sagte er wiederholt, bevor er eine Analogie zwischen Palästinensern und Tieren herstellte. „Sind wir nicht Menschen? Auch Tiere sollten geschützt werden. Wenn Sie ein Tier haben, wollen Sie es nicht schützen? Beschützen Sie uns!“

Die meisten Palästinenser wissen sehr wohl, dass die von den USA und dem Westen dominierten internationalen Institutionen die Palästinenser nicht aus moralischen Gründen oder gar aus Tierliebe schützen werden.

Diese Erkenntnis dämmerte den Palästinensern schon vor Generationen, als die internationale Gemeinschaft es nicht schaffte, eine einzige UN-Resolution gegen Israel durchzusetzen. Im Hinblick auf den andauernden Völkermord im Gazastreifen erwies sie sich als besonders irrelevant, und zwar in einem Maße, dass UN-Generalsekretär Antonio Guterres sie geradeheraus aussprach, als er am 8. November erklärte, die UN habe weder „Geld noch Macht“, um den Völkermord im Gazastreifen zu verhindern.

Guterres und andere hochrangige UN-Beamte müssen sich darüber im Klaren sein, dass die internationale Gemeinschaft im israelischen Krieg gegen Gaza nur eine marginale Rolle spielen kann, da die USA Israel nachdrücklich unterstützen. Solange Washington weiterhin die Rolle der Vorhut für israelische Kriegsverbrechen in Palästina spielt, hat Tel Aviv keinen Grund, damit aufzuhören.

Also tun die Palästinenser, was jedes andere besetzte, kolonisierte Volk in dieser Situation getan hat. Sie leisten Widerstand. Durch ihren Widerstand hoffen sie, einen neuen Faktor in eine seit langem schiefe Gleichung einzubringen, die hauptsächlich von Israel und seinen westlichen Verbündeten kontrolliert wird.

Durch die Freilassung ihrer Gefangenen als direkte Folge ihres Widerstands sind die Palästinenser also in der Lage, die Ergebnisse zu beeinflussen. Das bedeutet, dass sie politische Agenten sind, politische Akteure, die die Spielregeln völlig neu definieren können.

Die Palästinenser betrachten die Frage der Gefangenen als Teil einer umfassenderen Kampagne des Befreiungskampfes. Diejenigen, die 100 oder 7.000 Gefangene befreien können, würden damit einen historischen Präzedenzfall schaffen, der es ihnen schließlich ermöglichen würde, das gesamte palästinensische Volk zu befreien.

Israel ist sich der Macht und der Bedeutung der Gefangenenfrage voll bewusst, denn die Inhaftierung von Palästinensern ist ein Ausdruck von Macht und Kontrolle über jeden Aspekt des palästinensischen Lebens. Obwohl einige der palästinensischen Gefangenen in den Augen Israels als „Sicherheitsgefangene“ betrachtet werden, wurden viele wegen Posts in den sozialen Medien, wegen ihres WhatsApp-Status oder ohne jeglichen Grund inhaftiert.

Viele palästinensische Frauen wurden inhaftiert, weil sie die Familien anderer Gefangener besuchten oder weil sie den Tod palästinensischer Jugendlicher betrauerten, die von Israel getötet wurden. Israel hat diese Frauen aus demselben Grund inhaftiert, aus dem der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir das Recht der Palästinenser, die Freiheit ihrer Kinder zu feiern, verboten hatte.

Israel will jeden Aspekt des palästinensischen Lebens kontrollieren – ihre Handlungen, ob real oder symbolisch, aber auch ihre Wut, ihre Freude und alle anderen Emotionen.

Wenn Palästinenser im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen werden, kommen sie stolz und erhobenen Hauptes aus den israelischen Kerkern heraus, trotz der zahlreichen Hindernisse, Einschränkungen und Israels Beharrlichkeit, alle palästinensischen Gefangenen zu behalten. Für die Palästinenser ist dies ein unvergleichlicher Sieg.

Es handelt sich also nicht um ein Zahlenspiel. Obwohl jeder einzelne Palästinenser wichtig ist, ob die in Gaza Getöteten oder die in israelischen Gefängnissen Gefangenen, sind für die Palästinenser alle Probleme mit einem einzigen Projekt verbunden, das Befreiung heißt.

Für diese begehrte kollektive Freiheit haben die Palästinenser Generation für Generation gekämpft, trotz des hohen Preises von Tod, Gefangenschaft und ewiger Gefangenschaft.