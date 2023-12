Bill Gates unkontrollierte Macht: Entscheidungen mit globalen Auswirkungen und die drohende Bedrohung für die Zukunft der Menschheit

Von Bali Solidarity

Verschwörungstheorie? Lesen Sie weiter und entdecken Sie die Wahrheit!

In Medellin, Kolumbien, werden in einer „Produktionsstätte“ Millionen von Moskitos hergestellt, 30 Millionen pro Woche. Diese Mücken werden nicht nur in Kolumbien freigesetzt, sondern auch in Sri Lanka, Australien, Vietnam, Mexiko, Indonesien, Fidschi oder Vanuatu, natürlich zum Nutzen der dortigen Bevölkerung.

Die Freisetzung von Millionen von Moskitos, die von wem auch immer ohne ordnungsgemäße Konsultation beschlossen wurde, ist einmal mehr ein Beispiel dafür, dass Menschen sich berechtigt fühlen, externe Effekte für alle zu schaffen, die Kosten und Gefahren für alle mit sich bringen, nur damit sie sich selbst gut fühlen und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen können. Organisiert natürlich im World Mosquito Program, einem Programm, das GAVI, der Verkaufsabteilung der „Impfstoffhersteller“, ähnelt, mit dem Auftrag, „Gutes für die Menschen zu tun“, hier verpackt als Kampf gegen das Dengue-Fieber oder das Zika-Virus, die beide in den oben genannten Ländern endemisch sind und an denen jährlich eine große Zahl von Menschen erkrankt und stirbt.

Und Bill Gates will sie alle „retten“.

Falls Sie sich fragen, wer das World Mosquito Program finanziert: Das World Mosquito Program und die dazu gehörenden Unternehmen, wie die im obigen Video gezeigte Produktionsstätte in Kolumbien, gehören zur Monash University in Melbourne, Australien. Dort wurde eine Projektgruppe eingerichtet, die sich mit Wolbachia-Bakterien befasst, worauf wir gleich noch eingehen werden. Normalerweise haben Universitäten nicht die Mittel, um eine weltweite Produktion von Moskitos zu starten und Millionen von Moskitos und Moskitoeiern zu verteilen. Dazu braucht man Geld, und hier kommt unter anderem Bill Gates mit seiner Begeisterung für Moskitos ins Spiel.

Jedenfalls finanziert er über seine Gates-Stiftung das World Mosquito Program, ein gewinnorientiertes Unternehmen, dessen CEO Scott O’Neill das Patent für die gentechnische Moskito-Biotechnologie und damit für die Freisetzung von Millionen von Moskitos hält, die speziell für die Freisetzung gezüchtet wurden. Sie werden aus einem Mückenstamm gezüchtet, der mit dem Wolbachia-Bakterium infiziert ist, das die Mücken unfähig machen soll, das Virus für Dengue-Fieber, Gelbfieber oder das Zika-Virus zu übertragen. Das faszinierende Märchen von Wolbachia kann hier nachgelesen werden:

Murphy, B., C. Jansen, J. Murray, und P. De Barro (2010). Risikoanalyse zur australischen Freisetzung von Aedes aegypti (L.) (Diptera: Culicidae), die Wolbachia enthält. Austrália: CSIRO Entomology.

Der Zweck dieses Berichts bestand darin, die Risiken zu bewerten, die mit der Freisetzung von Millionen von mit Wolbachia-Bakterien infizierten Mücken in Australien verbunden sind. Die Autoren erfüllten diese Aufgabe, indem sie sie durch verschiedene Formen des Gruppendenkens und des Echokammergesprächs abtaten und empirische Daten weitgehend ausschlossen. Am Ende kam man zu dem Schluss, dass die Freisetzung für den Menschen völlig ungefährlich ist.

Daher wurden Millionen von Wolbachia-Mücken freigesetzt, um wilde Mückenkolonien in Australien zu bebrüten, ihre Fortpflanzung zu verhindern und die Lebenserwartung der stechenden Insekten zu verringern. Dieses umfangreiche gentechnische Programm löste merkwürdigerweise keine Proteste derjenigen aus, die sonst keine Gelegenheit auslassen, gegen gentechnisch veränderten Mais zu demonstrieren. Wie auch immer, die Mücken wurden freigesetzt, und über die Folgen wird ein anderes Mal berichtet werden. Im Moment wollen wir in diesem Artikel nur einen Rahmen bieten, einen Rahmen, der wieder einmal ein Thema umfasst, dessen Hauptthema die Anmaßung einiger weniger Personen ist. Unter dem Vorwand, die Gesundheit der Bevölkerung zu fördern, schaffen diese Personen externe Effekte für andere, ohne die Folgen ihres Handelns zu überblicken.

Frühe Warnungen vor dem unkritischen Einsatz von Wolbachia-Bakterien in Stechmücken

Im Jahr 2016 warnten Elgion Lucio Silva Loreto und Gabriel Luz Wallau in einem Brief an die Redaktion von Science vor der unkritischen Verwendung von Wolbachia-Bakterien in Stechmücken. Sie wiesen darauf hin, dass es zahlreiche wissenschaftliche Studien gibt, die zeigen, dass diese Bakterien auf entfernte Verwandte von Stechmücken und anderen Gliederfüßern überspringen können. Wenn Sie sich nicht sicher sind, was unter die Kategorie der Gliederfüßer – Kreaturen, die krabbeln, summen und sich drehen – fällt, finden Sie hier eine kleine Auswahl.

Den Autoren zufolge ist die Frage, wie sich diese Übertragung auf verwandte Arten auswirken könnte und welche Folgen sie für diese verwandten Arten und die Umwelt haben könnte, noch völlig unbeantwortet. Sie betonen, dass diese Wissenslücke umso bedeutender ist, als es sich bei Wolbachia-Mücken letztlich um genetisch veränderte Insekten handelt.

Loreto, Elgion Lucio Silva, und Gabriel Luz Wallau (2016). „Risks of Wolbachia mosquito control“. Science 351(6279): 1273-1273.

Weitere Dämpfer für Gates‘ Begeisterung werden in einem Beitrag von Yen und Failloux verbreitet:

Yen, Pei-Shi, und Anna-Bella Failloux. (2020). A review: Wolbachia-basierter Populationsaustausch zur Mückenbekämpfung hat Gemeinsamkeiten mit gentechnisch veränderten Bekämpfungsansätzen. Pathogens 9(5): 404.

Die vielleicht wichtigsten Passagen in dem Artikel von Yen und Failloux befassen sich mit drei Einbrüchen der Realität in die Traumwelt derjenigen, die so viel Verwüstung anrichten, weil sie „den Menschen“ helfen wollen.

Bisher haben wir uns nur mit den Unsicherheiten unter den Insekten im Kontext der Freisetzung von Moskitos befasst, die Bill Gates fasziniert hat. Es wird noch intensiver:

Lymphatische Filariose ist eine Krankheit, die auch als Elefantiasis bekannt ist. Eine unangenehme Erkrankung, die durch anhaltende Entzündungen verursacht wird. Derzeit sind weltweit etwa 120 Millionen Menschen infiziert, die meisten davon in Afrika, Indien und Südostasien.

Die Infektion wird durch einen Wurm übertragen. Und auf den ersten Blick hat das alles nichts mit Wolbachia-Bakterien zu tun. Es gibt jedoch eine Studie von Punkosdy et al. aus dem Jahr 2003, in der die Autoren zeigen, dass Wolbachia-Bakterien, die im selben menschlichen Organismus leben, in die Arbeit von Brugia malayi, Brugia timori und Wuchereria bancrofti eindringen und diese unterstützen, allesamt Rundwürmer, die die lymphatische Filariose verursachen. Diese Bakterien, die Bill Gates so enthusiastisch über Moskitos weltweit verbreitet, spielen wahrscheinlich eine Rolle beim Ausbruch der Krankheit, die sich dann wie unten dargestellt manifestiert.

„Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass Anti-WSP [Wolbachia-Oberflächenprotein]-Antikörperreaktionen mit dem Vorhandensein einer chronischen Filarienerkrankung und nicht mit dem Status einer Filarieninfektion beim Menschen verbunden sind, und legen nahe, dass WSP als potenzieller Auslöser für die Entwicklung einer Filarienerkrankung weiter untersucht werden sollte.“ Punkosdy, George A., David G. Addiss, und Patrick J. Lammie (2003). Charakterisierung von Antikörperreaktionen auf Wolbachia-Oberflächenproteine bei Menschen mit lymphatischer Filariose„. Infection and Immunity 71(9): 5104-5114.

Die Arbeit von Bazzocchi et al. (2007) fügt einen etwas unheimlichen Aspekt hinzu, indem sie zeigt, dass Wolbachia-Bakterien, die auf der Oberfläche von Zellen zur Immunabwehr präsentiert werden, in der Lage sind, die Eliminierung nicht funktionsfähiger Neutrophiler, weißer Blutkörperchen, zu verhindern.

Bazzocchi, C., S. Comazzi, R. Santoni, C. Bandi, C. Genchi, und M. Mortarino (2007). Wolbachia-Oberflächenprotein (WSP) hemmt Apoptose in menschlichen Neutrophilen„. Parasite immunology 29(2): 73-79.

Die von Finkelstein et al. (2001) festgestellte Hemmung der Apoptose dient als Ansatzpunkt für Lungenkrebs bei Rauchern. Mit anderen Worten: Die Verhinderung der Apoptose fördert die Entstehung von Krebs. Wie uns der Beitrag aus Australien lehrt, ist all dies jedoch unbegründet, denn die Freisetzung von Millionen von Moskitos, die gentechnisch veränderte Wolbachia-Bakterien in sich tragen, deren Auswirkungen auf verwandte Arten und die Umwelt unbekannt sind, stellt keine Gefahr für den Menschen dar – klingt irgendwie vertraut, nicht wahr?

Finkelstein, Erik I., Mirella Nardini, und Albert van der Vliet (2001). Hemmung der neutrophilen Apoptose durch Acrolein: ein Mechanismus der tabakbedingten Lungenerkrankung? American Journal of Physiology-Lung Cellular and Molecular Physiology 281(3): L732-L739.

In der Tat, nur diejenigen, die Informationen haben, daran interessiert sind, sich Informationen anzueignen, und sich mit Eifer äußern müssen, um als der beste Mensch der Welt in die Geschichte einzugehen, um ihre psychologischen Probleme zu bekämpfen, oder wie Bill Gates schreibt:

„Die Nachfrage nach diesen lebensrettenden Moskitos steigt weiter, und das bedeutet, dass das Weltmückenprogramm Hunderte von Millionen Wolbachia-Mücken produzieren muss. Das bringt uns zurück zur Fabrik in Medellín, die derzeit die größte Moskito-Zuchtanlage der Welt ist und mehr als 30 Millionen Moskitos pro Woche produziert. Andere Standorte des World Mosquito Program auf der ganzen Welt züchten ebenfalls Wolbachia-Mücken, aber die Fabrik in Kolumbien ist derzeit die größte.“

Wahnsinn! Ob die Menschen in Kolumbien (und vielleicht bald auch in Bali) genauso begeistert sind wie Bill Gates?

Fazit

Wieder einmal sehen wir uns mit den Folgen von Entscheidungen konfrontiert, die von Menschen wie Bill Gates getroffen werden, die diese Entscheidungen anscheinend treffen, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, ob es nicht vielleicht etwas anmaßend ist, über die Köpfe von Milliarden von Menschen hinweg zu entscheiden, nur um das fragile emotionale Gefüge zu stützen, das ihre Persönlichkeit ausmacht. Entscheidungen, die getroffen werden, ohne die Folgen abzusehen, die getroffen werden, ohne zu bedenken, dass es fast immer unbeabsichtigte Folgen gibt, vor allem, wenn weitreichende Entscheidungen getroffen werden, deren Folgen niemand kennt.

Diese Menschen, die ihre Langeweile und die Leere ihres Lebens überwinden wollen, indem sie mit ihrem Geld die einfachsten Lösungen für menschliche Probleme finanzieren, werden langsam zu einer Geißel der Menschheit.

Hoffen wir, dass wir alle dem Grauen entkommen. Zumindest auf Bali, der Insel der Götter. Und nicht die Insel für finstere Gestalten, die Gott spielen!