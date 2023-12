Das Schema „Groß-Israel“ und sein globales Machtspiel: Ein wahnhaftes Rezept für Armageddon

Von Matthew Ehret

1996 gründete ein Nest amerikanischer Imperialisten um Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld und Richard Perle eine neue Denkfabrik namens „The Project for a New American Century“.

Während das prinzipielle Ziel der Denkfabrik letztlich auf einen neuen „Pearl Harbor-Moment“ hinauslief, der eine neue Ära von Regimewechsel-Kriegen im Nahen Osten rechtfertigen würde, ging es in einem sekundären, aber ebenso wichtigen Teil der Formel um die Vorherrschaft der „Groß-Israel“-Likud-Fanatiker, die damals die Macht über den ermordeten Yitzhak Rabin übernahmen.

Zu Beginn des neuen Regimes von Premierminister Benjamin Netanjahu schrieb Richard Perle den Bericht „Clean Break: A Strategy for Securing the Realm“ (Eine Strategie zur Sicherung des Reiches), der eine Reihe von Zielen umriss, die die strategische Vision von Washington und Tel Aviv für die nächsten zwei Jahrzehnte bestimmen sollten. Er forderte:

Annullierung der Grundlagen des Osloer Abkommens, das ein Klima des Friedens durch wirtschaftliche Zusammenarbeit im Nahen Osten im Rahmen einer Zweistaatenlösung schaffen sollte

Einführung einer neuen Doktrin des „Rechts auf Nacheile“, die bewaffnete Übergriffe auf palästinensische Gebiete rechtfertigt

Veranlassung der Vereinigten Staaten zum Sturz des Regimes von Saddam Hussein im Irak

Bewaffnete Übergriffe auf den Libanon und mögliche Schläge gegen Syrien und den Iran

2007 fügte General Wesley Clark diesem neokonservativen Programm noch mehr Details hinzu, als er den Inhalt eines Gesprächs enthüllte, das er 10 Tage nach dem 11. September mit Wolfowitz und Rumsfeld führte. General Clark erklärte, dass ihm von geplanten Invasionen in sieben Ländern berichtet wurde, die innerhalb von fünf Jahren stattfinden sollten… nämlich: „Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan und Iran“.

Dieses Programm war, kurz gesagt, ein Rezept für die Errichtung des lang ersehnten „Groß-Israel“, das von Leuten wie Theodor Herzl, Vladimir Jabotinsky und Rabbi Abraham Isaac Kook vor über einem Jahrhundert propagiert wurde.

Während die anglo-zionistische Zeitlinie in den folgenden Jahren gestört wurde (manchmal durch mutiges Eingreifen von Einzelpersonen innerhalb der amerikanischen Geheimdienste), verschwand die in „Clean Break“ enthaltene Absicht nie.

Mit dem bevorstehenden Zusammenbruch des aufgeblähten westlichen Finanzsystems auf der einen Seite und dem Entstehen einer tragfähigen neuen multipolaren Sicherheits- und Wirtschaftsarchitektur auf der anderen Seite scheinen die Geister, die den 11. September 2001 inszeniert, Rabin (1995) und Arafat (2004) ermordet und die Kreuzzüge wiederbelebt haben, beschlossen zu haben, das Schachbrett umzuwerfen.

Eine rationale Analyse der Motive für diese Art von Dynamik stellt eine große Schwierigkeit für jeden geopolitischen Kommentator dar, der es gewohnt ist, in akademisch akzeptablen Begriffen zu denken, die davon ausgehen, dass rationales Eigeninteresse die Spieler in einem Spiel beseelt. In diesem Fall ist das rationale Eigeninteresse von einer kräftigen Dosis selbsttäuschenden Hegemonismus, fanatischem imperialen Eifer und messianisch angehauchter Endzeit-Eschatologie (sowohl in christlicher als auch in jüdischer Form) infiziert.

Ordnung aus dem Chaos heraussieben

Netanjahu und seine neokonservativen (siehe: uniparty) Unterstützer in Amerika und Großbritannien scheinen einerseits Israels Bestreben zu unterstützen, einen großen regionalen Krieg zu provozieren, und andererseits zu glauben, dass sie Israel vielleicht als Keil benutzen können, um die von Russland und China geführten Entwicklungskorridore (BRI, kurz für Belt and Road Initiative, und International North-South Transport Corridor) zu stören.

Diese eurasischen Entwicklungskorridore werden zu Recht als existenzielle Bedrohung für westliche Imperialisten angesehen, da sie die Grundlage für die Lebensfähigkeit einer neuen Wirtschaftsarchitektur bilden, die auf langfristigem Denken und gegenseitiger Zusammenarbeit beruht.

Die Rolle, die Israel in einer Anti-BRI-Agenda spielen soll, hat die Form von drei großen Projekten innerhalb dieses Elfenbeinturm-Phantasiespiels von Szenarienbauern im Stil des Imperial Rand.

Diese sind:

1) Der von den USA geführte India-Middle East Europe Economic Corridor (IMEEC), der auf dem G20-Gipfel am 15. Oktober 2023 angekündigt wurde und ein riesiges Schienen- und Straßennetz vorsieht, das sich von Indien durch die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Israel und Europa erstreckt. Dieses geplante riesige Netz aus Eisenbahnen, Pipelines, Schifffahrtskorridoren, Häfen und Datenkabeln würde die Türkei umgehen und Chinas mittlere und geplante südliche BRI-Korridore untergraben.

2) Die Wiederbelebung des David-Ben-Gurion-Kanals, der erstmals 1963 von amerikanischen Ingenieuren vorgeschlagen wurde. Dieser Plan sah vor, mit 520 nuklearen Detonationen einen fast 260 km langen Kanal vom Roten Meer zum Mittelmeer zu durchtrennen und dabei den strategisch wertvollen Suezkanal zu umgehen.

3) Die Ausbeutung riesiger Offshore-Erdöl- und Erdgasvorkommen, die zwischen 1999 und heute vor der Küste des Gazastreifens entdeckt wurden, was Israel zu einem primären Erdölzentrum der Welt in der Größenordnung der führenden OPEC-Staaten macht.

Die IMEEC-Fantasie

In Anbetracht der langen und erbärmlichen Liste von US-gesteuerten „Ich-kann’s-nicht-glauben-es-ist-nicht-BRI“-Wunderprojekten, die unter großem Beifall angepriesen wurden und innerhalb von Sekunden nach ihrer Vorstellung in sich zusammenfielen (z.B.: Build Back Better for the World“, „One Sun One World One Grid“, „Blue Dot Network“, „Green Global Gateway“, „Global Green Deal“ oder „Green Belt Initiative“), kann man mit Sicherheit sagen, dass die IMEEC ein Fehlstart ist, der von geopolitischen Träumern für geopolitische Träumer gemacht wurde, die nicht in der Lage sind, zwischen Realität und Fantasie zu unterscheiden.

Dem Westen fehlen nicht nur die finanziellen Mittel, um in solch langfristige Projekte wie IMEEC zu investieren, sondern er hat auch die technischen Fähigkeiten verloren, die für den Bau eines solchen Megaprojekts erforderlich sind. Dieser perfekte Sturm der Inkompetenz macht dieses beeindruckend klingende Projekt völlig unrentabel.

In diesem Artikel werden keine weiteren Bemerkungen dazu gemacht.

Die Fantasie des David-Ben-Gurion-Kanals

Zu den Aussichten auf eine Wiederbelebung des David-Ben-Gurion-Kanals, der in den letzten Wochen zu einer Internet-Sensation geworden ist, sei ein Wort gesagt und es sollten einige Irrtümer aufgeklärt werden. Zwar wurde dieses Projekt erstmals 1963 von Ingenieuren des US-Energieministeriums vorgeschlagen (und prompt bis 1993 als geheim eingestuft), doch gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass seit Jahrzehnten institutionelle Diskussionen über die Wiederbelebung dieses Projekts stattgefunden haben.

Während viele Online-Kommentatoren behaupten, dass das Projekt den „Abwurf von Hunderten von Atombomben auf Gaza“ vorsieht (was impliziert, dass die israelischen Drohungen, Gaza mit Atombomben zu bombardieren, ein Vorwand für den Bau dieses Kanals sind), sieht die tatsächliche technische Studie speziell entwickelte nukleare Detonationen vor, die sich in der Geometrie der Sprengungen nicht von TNT-Detonationen im Tunnelbau unterscheiden (obwohl sie um ein Vielfaches stärker sind). Ein einfaches Abwerfen von Bomben mit roher Gewalt auf eine Wüste würde niemals funktionieren, und die technischen Fähigkeiten, die Kosten und die vielen Jahre des Baus, die dafür erforderlich sind, scheinen dieses Projekt ebenso unrealistisch zu machen wie das IMEEC.

Es scheint wahrscheinlicher, dass die Groß-Israel-Fanatiker einfach nur die Kontrolle über den Suezkanal übernehmen wollen (nachdem ein Krieg mit Ägypten provoziert werden kann, natürlich), und daher ist der Bau des Kanals von 1963 in den Köpfen des „auserwählten Volkes“ irrelevant.

Eine echte Sorge: Offshore-Energiediebstahl in Gaza

Die Offshore-Öl-/Gasfelder im östlichen Mittelmeer sind viel strategischer und machbarer und haben für ein verzweifeltes Europa, das von russischem Treibstoff abgeschnitten ist, seit Beginn der russischen militärischen Sonderoperation (SMO) im Februar 2022 an Attraktivität gewonnen.

Man geht davon aus, dass diese Offshore-Ressourcen Israel in ein globales Energiezentrum verwandeln würden, das den Ruhm Großisraels als neues Imperium stützt, das nach US-Schätzungen von 2010 über „1,7 Milliarden Barrel förderbares Öl und durchschnittlich 122 Billionen Kubikfuß förderbares Gas“ im Wert von über 453 Milliarden Dollar verfügt.

Dieses riesige Vorkommen vor der Küste des Gazastreifens (und damit unter dem rechtlichen Eigentum der Bevölkerung des Gazastreifens) wurde erstmals 1999 entdeckt, als ein Unternehmen namens British Gas 19 Meilen vor der Küste des Gazastreifens Vorkommen von etwa einer Billion Kubikfuß Erdgas entdeckte. Bald darauf wurden Vereinbarungen über die Erschließung dieses Projekts mit einem Kostenaufwand von 1,2 Milliarden Dollar getroffen.

Obwohl Yassir Arafat bereits vor zwei Jahrzehnten aktives Interesse an der Erschließung dieser Ressourcen bekundet hatte, arbeitete Israel unermüdlich daran, den Palästinensischen Investitionsfonds (der für die Durchführung der Erschließung zuständige Fonds) mit dem Argument zu blockieren, dass „die Finanzierung zur Unterstützung des Terrorismus verwendet werden könnte“. Als die Hamas 2007 gewählt wurde, nahmen Israels Bemühungen, die Finanzierung des Gaza-Marinefeldes zu blockieren, erheblich zu.

Das ist vielleicht der Grund, warum der Sieg der Hamas 2007 von keinem Geringeren als dem israelischen Geheimdienstchef Amos Yadlin gefeiert wurde, der dem US-Botschafter Richard Jones telegrafierte, dass er „glücklich“ wäre, wenn die Hamas eine Regierung bilden würde, weil „die IDF dann mit dem Gazastreifen wie mit einem feindlichen Staat umgehen könnte“. In dem von Wikileaks veröffentlichten Telegramm wies Yadlin auch Bedenken über iranischen Einfluss innerhalb einer Hamas-Regierung zurück, „solange sie [der von der Hamas kontrollierte Gazastreifen] keinen Hafen haben“.

Yadlins Kommentare wurden 2019 von Netanjahu selbst aufgegriffen, der vor Likud-Knessetmitgliedern sagte: „Wer die Gründung eines palästinensischen Staates vereiteln will, muss die Hamas unterstützen und Geld an die Hamas überweisen … Das ist Teil unserer Strategie – die Palästinenser in Gaza von den Palästinensern im Westjordanland zu isolieren.“ [Hervorhebung hinzugefügt]

Als ein Konsortium israelischer, amerikanischer und australischer Energieunternehmen in den Jahren 2010-2011 noch mehr Öl- und Erdgasvorkommen im Levante-Becken „vor der Küste Israels“ entdeckte, wurde das westliche Mittelmeer zu einem potenziellen globalen Gamechanger in der Öl-Geopolitik. Der Bericht des US-Innenministeriums von 2010 schätzt „1,7 Milliarden Barrel förderbares Öl und durchschnittlich 122 Billionen Kubikfuß förderbares Gas im Levante-Becken.“ Experten schätzen den Wert dieser Vorkommen auf mindestens 453 Milliarden Dollar.

Die ehemalige israelische Energieministerin Karine El Harrar beschrieb Israels Ambitionen, ein globales Energiezentrum zu werden, nachdem sie 2022 eine Absichtserklärung mit Ägypten unterzeichnet hatte, in der sie die Erschließung der Gasfelder versprach:

„Dies ist ein historischer Moment, in dem das kleine Land Israel zu einem wichtigen Akteur auf dem globalen Energiemarkt wird. Die Absichtserklärung wird es Israel zum ersten Mal ermöglichen, israelisches Erdgas nach Europa zu exportieren, und sie ist umso beeindruckender, wenn man sich die zahlreichen Abkommen ansieht, die wir im letzten Jahr unterzeichnet haben und die Israel und den israelischen Energie- und Wassersektor als einen wichtigen globalen Akteur positionieren.“

El Harrers Worte hatten einen bitteren Beigeschmack, denn es war bereits erwiesen, dass Israel die Erschließung dieser Offshore-Felder zwei Jahrzehnte lang absichtlich blockierte – zum Schaden von Millionen von Palästinensern (und ironischerweise auch der israelischen Wirtschaft). Diese Tatsache wurde in einem Bericht der Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Entwicklung (UNCTAD) aus dem Jahr 2019 sehr detailliert dargelegt, in dem es heißt:

„Geologen und Ökonomen, die sich mit natürlichen Ressourcen befassen, haben bestätigt, dass das besetzte palästinensische Gebiet über beträchtlichen Erdöl- und Erdgasvorkommen im Gebiet C des besetzten Westjordanlandes und an der Mittelmeerküste vor dem Gazastreifen liegt. „Die Besatzung hindert die Palästinenser jedoch nach wie vor daran, ihre Energieressourcen zu erschließen, um sie zu nutzen. So wird dem palästinensischen Volk die Nutzung dieser natürlichen Ressourcen zur Finanzierung der sozioökonomischen Entwicklung und zur Deckung seines Energiebedarfs vorenthalten. „Die aufgelaufenen Verluste werden auf Milliarden von Dollar geschätzt. Je länger Israel die Palästinenser daran hindert, ihre eigenen Erdöl- und Erdgasreserven auszubeuten, desto größer sind die Opportunitätskosten und desto höher sind die Gesamtkosten der Besatzung, die die Palästinenser zu tragen haben. „Diese Studie identifiziert und bewertet bestehende und potenzielle palästinensische Erdöl- und Erdgasreserven, die zum Nutzen des palästinensischen Volkes ausgebeutet werden könnten und die Israel entweder nicht ausbeutet oder unter Missachtung des Völkerrechts ausbeutet.“

Wenn Israel die volle Kontrolle über die maritimen Öl- und Gasreserven des Gazastreifens haben will, kann es sein Ziel nur erreichen, wenn die rechtmäßigen Eigentümer und Nutznießer, die in Gaza leben, verschwinden.

Am 13. Oktober 2023 wurde ein vom israelischen Geheimdienstministerium verfasstes Strategiepapier veröffentlicht. Es empfahl „die gewaltsame und dauerhafte Umsiedlung der 2,2 Millionen palästinensischen Bewohner des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel“, wie +972 berichtete.

In dem Papier werden drei mögliche Szenarien für die Bevölkerung des Gazastreifens beschrieben. Das erste beinhaltet die Ablösung der Hamas durch die Palästinensische Autonomiebehörde in Gaza. Das zweite beinhaltet die Entstehung einer neuen lokalen Behörde in Gaza (weder Hamas noch PA), und das dritte beinhaltet die Ausweisung aller Zivilisten nach Ägypten. In dem Bericht wird das dritte Szenario eindeutig als die vorzuziehende Option genannt. Die Autoren des Berichts schreiben, dass diese dritte Option „positive, langfristige strategische Ergebnisse für Israel bringen wird und eine durchführbare Option ist. Sie erfordert die Entschlossenheit der politischen Ebene angesichts des internationalen Drucks, wobei der Schwerpunkt auf der Unterstützung der Vereinigten Staaten und weiterer israelfreundlicher Länder für dieses Vorhaben liegt.

Natürlich begannen die USA buchstäblich Minuten nach dem 7. Oktober mit der Unterstützung der Umsiedlung der Gaza-Bewohner auf die Sinai-Halbinsel. Dies würde ein ernstes Problem für künftige Vergeltungsmaßnahmen durch extrem radikalisierte und traumatisierte Menschen schaffen, deren Familien seit Jahrzehnten durch Israels Verbrechen getötet wurden. Die in Katar ansässige, milliardenschwere Hamas-Führung der Muslimbruderschaft wäre dann leicht in der Lage, sich mit der ägyptischen Muslimbruderschaft abzustimmen, um als Provokateure gegen Israel vorzugehen.

Die Muslimbruderschaft dient seit Jahrzehnten als wichtige organisierende Kraft unter der Führung des anglo-zionistischen Geheimdienstes, war maßgeblich an der Inszenierung des Arabischen Frühlings beteiligt und unterstützte den Sturz von Bashar al-Assad.

Wenn wir uns noch im Jahr 1996 befänden und es keine mächtige Koalition aus Russland, China und dem Iran gäbe, die Ägypten gegen den drohenden anglo-zionistischen Krieg verteidigen würde, dann wäre die PNAC-Strategie zur Sicherung des Reiches vielleicht möglich. Die Entscheidung, die Realität zu ignorieren, indem man dieses veraltete Programm wieder aufwärmt, stellt den Gipfel der Inkompetenz dar, der sich schneller als viele denken über einen regionalen Krieg hinaus zu einem globalen thermonuklearen Flächenbrand auszuweiten droht.

Diese Vorahnung eines prophetischen globalen Krieges, der den Messias herbeiführen soll (wovon viele christliche Entrücker träumen), wurde von dem Befürworter von Groß-Israel und Jabotinsky-Kollaborateur Rabbi Abraham Isaac Kook vor 100 Jahren eingehend beschrieben.

Kook wurde von Großbritannien von 1919 bis 1935 zum obersten aschkenasischen Rabbiner für Jerusalem und Palästina ernannt, und sein Einfluss auf die Bildung mehrerer Generationen radikaler zionistischer Eiferer, die nach dem Insider-Job im Sechstagekrieg die Kontrolle über einen Großteil der israelischen Regierung übernahmen, ist immens . Seine prophetischen Bemerkungen sollten nicht leichtfertig abgetan werden. In seinem Buch Orot sagte Kook:

„In Kriegen kristallisieren sich nationale Charaktere heraus. Israel, als universelles Abbild der Menschheit, profitiert davon. Die Fersen des Messias folgen auf die Weltenbrandkatastrophe… In der Stunde des Untergangs der westlichen Zivilisation ist Israel aufgerufen, seine göttliche Mission zu erfüllen, indem es die geistige Grundlage für eine Neue Weltordnung schafft.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Die einzige Hoffnung, dieses Unheil zu verhindern und die Flucht in ein Armageddon-Szenario zu unterbrechen, das von messianischen Sektierern der Endzeit gesteuert wird, besteht darin, einen Waffenstillstand zu erzwingen, wie es Russland, China und die große Mehrheit der Weltbürger (sogar die Amerikaner) fordern.

Ohne diese Wiederherstellung der Vernunft wird die Welt als Ganzes eine Erfahrung machen, die das dunkle Zeitalter des 14. Jahrhunderts als unangenehmen Schluckauf in der Weltgeschichte erscheinen lässt.