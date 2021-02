Alex Jones sagte im 2010 die Lockdwons und unsere Versklavung voraus

Alex Jones sagte in einer Folge seines Radioprogramms im Jahr 2010 voraus, dass ein Virus als Vorwand für wirtschaftlich verheerende Sperrungen verwendet werden würde.

Ein Video von Radio und TV-Show-Moderator Alex Jones Vorhersage einer Pandemie-provozierten wirtschaftlichen Lockdown in 2010 ist nun wieder online. In dem kurzen Clip das vor mehr als einem Jahrzehnt gezeigt wurde, verwendete Jones Berichte von zeitgenössischen Mainstream-Medien und des „White Papers“ von der Rockefeller-Stiftung um genau das vorherzusagen, was sich heute ereignet.

„Ich habe seit gestern Abend Schüttelfrost. Dies bestätigt einfach alles, was wir bereits erforscht haben“, sagte Jones im Radio. „Eine Rockefeller-Studie sieht eine zukünftige Diktatur vor, die von einer Elite kontrolliert wird, Millionen werden getötet, Quarantänen, Checkpoints, das Ende der Familie, alles, was in den anderen Dokumenten behandelt wird, aber dies passt zu all den anderen Rockefeller-Dokumenten.“

Das wird sich nur noch weiter verschärfen, bis wir unsere Regierungen von diesen Eugenik-Verrückten zurückholen. Die Frage ist: Werden Sie den Mut haben, wirklich selbst zu recherchieren?

In der 10 Jahre alten Sendung prangerte Jones die politischen Papiere an, die von den Eliten veröffentlicht wurden, als Beweis für ihre Agenda, aber die Dokumente sind so dicht und zahlreich, dass der durchschnittliche Amerikaner sie niemals lesen oder verstehen könnte.

„Diese Leute sind so arrogant, dass sie ihre politische Agenda aufschreiben und es sind viele von ihnen, die diese politischen Papiere und Berichte so wie Weißbücher so schnell produzieren, dass man sie nie alle lesen könnte“, sagte Jones. „Es ist eine offene Verschwörung gegen Sie und Ihre Familie.“

Jones sagte dann genau die Art von Abriegelungen voraus, mit denen die Amerikaner ein Jahrzehnt später konfrontiert werden, wenn das aus China stammende COVID-19 als Vorwand benutzt wird, um praktisch jede westliche Wirtschaft abzuriegeln und zahlreiche populistische Führer auf der ganzen Welt zu stürzen oder in ihre Agenda ein zu binden.

„Sie werden nicht mehr zu den Sportveranstaltungen gehen können. Sie werden nicht mehr in der Lage sein, auszugehen und sich mit Ihren Freunden zu betrinken“, sagte Jones. „Du wirst nicht mehr in der Lage sein, einfach das Haus zu verlassen und dich zu amüsieren.“

„Die einzige Chance, die wir haben, diese wissenschaftliche Diktatur zu besiegen, diesen schleichenden Tod, der sich seine Zeit nimmt, um dich schrittweise zu versklaven, geistig, psychologisch, physisch, spirituell, der einzige Weg, ihn zu besiegen, ist für die Masse dieses Planeten zu erkennen, dass du eine Wahl hast, was dein Schicksal sein wird.“

Jones prangerte dann die „kontrollierten Konzernmedien“ an, die, wie er sagte, bereits vor 10 Jahren ein „künstliches Stigma“ geschaffen hätten, um die Welt auf die „Enthüllung der planetarischen Diktatur“ durch die Elite vorzubereiten.

„Sie reden alle darüber, wie wir einen Polizeistaat brauchen, um das durchzusetzen.“ Jones schloss: „Ob man gewinnt, verliert oder unentschieden spielt, man muss sich für eine Seite entscheiden.“