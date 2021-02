Bevölkerungskontrolle schreitet voran. Nach der EU nun auch in den USA: Impfpässe als Must-Haves für Sommerreisende 2021

Mainstream-Medien Outlet CBS News erklärt, dass „Impf-Pässe“ eine Notwendigkeit für diejenigen sein wird, die planen, im neuen Normal zu reisen. Die Ankündigung des Nachrichtenunternehmens erfolgte inmitten von Vorhersagen, dass der nationale und internationale Reiseverkehr im Sommer 2021 wieder aufgenommen wird. Die Reiseindustrie und die damit verbundenen Sektoren waren zu Beginn der Pandemie im März 2020 zum Stillstand gekommen. Da nun angeblich die COVID-19-Impfprogramme eine Herdenimmunität aufzubauen scheinen werden diese ihren betrieb wieder aufnehmen.

Der Reiseredakteur von CBS News, Peter Greenberg, sagte voraus, dass das Reisen höchstwahrscheinlich im Sommer 2021 wieder möglich sein wird, und dass die Menschen dafür bestimmte Dokumente benötigen. Er erklärte, dass diese Dokumente als Beweis dafür dienen würden, dass die Menschen gegen Covid-19 geimpft wurden. Greenberg sagte, dass diese so genannten Impfpässe „erforderlich sein werden“ und der neue Standard beim Reisen sein werden. Doch der Reiseredakteur äußerte eine größere Sorge: „Die eigentliche Frage ist, welche Technologie zur Verfügung stehen wird, um ein universell akzeptables und lesbares Dokument zu erstellen, das nicht gefälscht werden kann.“

Der Journalist merkte an, dass frühe Modelle dieser Impfpässe wahrscheinlich physisch sein werden, während spätere Ausgaben vollständig digital werden. Sowohl der öffentliche als auch der private Sektor in verschiedenen Ländern weltweit sind derzeit dabei, vorläufige Versionen dieser digitalen Ausweise zu entwickeln. Greenberg sagte, dass, wenn diese Pässe eingeführt werden, die Reisebehörden „an [dem] Abreiseort und … am Einreiseort danach fragen werden.“ Ticketschalter von Fluggesellschaften, Passkontrollspuren und Einschiffungsstellen des Zolls und Grenzschutzes sind einige der Orte, die nach den Impfpässen fragen könnten, fügte er hinzu.

Greenberg schätzte, dass Impfpässe frühestens ab Juli 2021 bei Kreuzfahrtgesellschaften und einigen Fluggesellschaften zum Einsatz kommen werden.

Greenberg sprach sich für das dänische Modell der Impfpässe als Beispiel für die USA aus.

Der CBS News-Journalist nannte Dänemarks Verwendung des Impfpasses als ein Modell, dem die USA folgen sollten. Das nordische Land entwickelt derzeit einen digitalen Reisepass für Bürger, der alle relevanten medizinischen Informationen enthält.

Die dänische Regierung kündigte am 3. Februar an, dass das Land bis Ende des Monats einen digitalen Reisepass – wenn auch in einfacher Form – einführen wird. Der Pass wird anzeigen, dass jemand tatsächlich gegen COVID-19 geimpft worden ist. Das Land scheint sich dabei an seinem Nachbarland Schweden zu orientieren, das von ausländischen Besuchern einen negativen Coronavirus-Test verlangt.

Dänemarks digitaler Gesundheitspass wird zunächst Geschäftsreisenden zur Verfügung stehen und wird auf dem dänischen digitalen Gesundheitsportal Sundhed.dk eingeführt. Der Direktor des Portals, Claus Duedal Pedersen, sagte, dass das Passsystem auf Dänemarks bestehender nationaler Infrastruktur und der nationalen Impfdatenbank basieren wird. Er fügte hinzu, dass der digitale Reisepass in einem sehr kurzen Zeitrahmen mittels einer öffentlich-privaten Partnerschaft realisiert werden wird.

Obwohl das Land bis Ende Februar an einer einfachen Lösung arbeitet, wird eine umfassendere technologische Lösung in drei bis vier Monaten entwickelt. Die dänische Regierung hofft, dass der digitale Reisepass als erster Schritt zur Rückkehr zur Normalität dienen und zur Lockerung der Einschränkungen beitragen kann.

Der amtierende dänische Finanzminister Morten Bødskov beschrieb den Pass als „zusätzliche Sicherheit“ für die Wiedereröffnung Dänemarks. Er fügte hinzu, dass die Regierung hofft, die Geschäftswelt zu unterstützen. Bødskov fuhr fort, dass der digitale Pass Geschäftsreisenden hilft, die sich persönlich mit ihren Geschäftspartnern treffen müssen.

Privatsphäre ist immer noch ein großes Anliegen, wenn es um digitale Impfpässe geht

Frank Salvato, Moderator des Podcasts National File, wies darauf hin, dass die Privatsphäre immer noch ein zentrales Thema ist, wenn es um digitale Pässe geht. Die Informationen in diesen Impfpässen unterliegen immer noch den Regeln und Richtlinien, die durch den Health Insurance Portability and Accountability Act von 1996 (HIPAA) festgelegt wurden. Unter dem HIPAA können sensible Informationen nicht von Unternehmen verwendet werden, um bestimmte Personen herauszufiltern.

Zu den nach den HIPAA-Regeln geschützten Daten gehören Patientennamen, Sozialversicherungsnummern, Adressen und Telefonnummern, persönliche und verhaltensbezogene Merkmale, Diagnosen und Testergebnisse.

Salvato erwähnte auch, dass der vierte Verfassungszusatz die Menschen eindeutig vor illegaler Durchsuchung und Beschlagnahme schützt. Der Zusatz besagt: „Das Recht der Menschen, in ihren Personen, Häusern, Papieren und Effekten vor unangemessenen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen sicher zu sein, darf nicht verletzt werden.“

Auf der anderen Seite bemerkte der Podcast-Moderator, dass die Befürworter der Privatsphäre schweigen, wenn es um mögliche Probleme mit der Privatsphäre bei den Impfpässen geht. Er sagte, dass keine Pro-Privacy-Organisationen irgendwelche wahrscheinlichen Eingriffe in die Privatsphäre der Amerikaner in Frage gestellt haben, wenn die digitalen Impfpässe ausgerollt werden.