Alex Newman: Wie die 2030-Agenda der UN die Landwirtschaft einschränkt

Der Krieg gegen Lebensmittel ist Teil eines größeren Krieges zur Eroberung der Welt. Es ist jetzt offensichtlich, dass es sich um einen absichtlichen Angriff handelt. Die UN-Technokraten nutzen die Angst, um die Welt zu einer nachhaltigen Entwicklung, auch bekannt als Technokratie, zu treiben. TN hat die Verschärfung des Krieges der Technokratie im Jahr 2015 identifiziert und dokumentiert sie seitdem. ⁃ TN Editor

Die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ist die Grundlage für die Politik der Regierungen, die Landwirtschaft einzuschränken und die Lebensmittelsysteme in verschiedenen Teilen der Welt umzugestalten, so Alex Newman, ein preisgekrönter internationaler Journalist, der seit über einem Jahrzehnt über dieses Thema berichtet.

Die Agenda 2030 ist ein von den Vereinten Nationen (UN) ausgearbeiteter Aktionsplan zur Erreichung von 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG). Die Ziele und die 2030-Agenda für nachhaltige Entwicklung wurden 2015 von allen UN-Mitgliedstaaten angenommen.

Der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon bezeichnete die Agenda 2030 als „die globale Erklärung der gegenseitigen Abhängigkeit“ (pdf), sagte Newman kürzlich in einem Interview in der EpochTV-Sendung „Crossroads“.

„Meiner Meinung nach war das ein direkter Angriff auf unsere Unabhängigkeitserklärung … Anstatt unabhängige Nationen zu sein, werden wir jetzt alle voneinander abhängig sein.

Die Agenda 2030 „deckt jedes Element des menschlichen Lebens, jedes Element der Wirtschaft ab“, einschließlich der globalen Umverteilung des Reichtums nicht nur innerhalb der Nationen, sondern auch zwischen den Nationen, kommentierte Newman. In der Agenda heißt es ausdrücklich, dass wir die Art und Weise, wie wir konsumieren und Güter produzieren, ändern müssen“, fügte er hinzu.

Ziel Nummer zwei der 2030-Agenda befasst sich speziell mit der Ernährung, so Newman.

Im September 2021 veranstalteten die Vereinten Nationen den Food Systems Summit, auf dem die Notwendigkeit betont wurde, die Kraft der Lebensmittelsysteme zu nutzen“, um alle 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 zu erreichen, heißt es in einer Erklärung der Vereinten Nationen.

„Jeder, überall, muss handeln und zusammenarbeiten, um die Art und Weise, wie die Welt Lebensmittel produziert, konsumiert und darüber denkt, zu verändern“, heißt es in der Erklärung.

Die Übernahme von Ackerland

Die Agenda für nachhaltige Entwicklung entstand in den 1970er Jahren, als die Vereinten Nationen 1976 auf einer Konferenz in Vancouver, Kanada, versuchten, sie zu definieren. sagte Newman.

Die Konferenz, die erste UN-Konferenz über menschliche Siedlungen, bekannt als Habitat I, verabschiedete die Erklärung von Vancouver (pdf), einen Bericht, der Empfehlungen für die UN-Mitgliedstaaten enthielt.

Newman zitiert einen Auszug aus diesem Bericht: „Land kann nicht als gewöhnlicher Vermögenswert behandelt werden, der von Einzelpersonen kontrolliert wird und den Zwängen und Ineffizienzen des Marktes unterliegt. Privater Landbesitz ist auch ein Hauptinstrument der Akkumulation und Konzentration von Reichtum und trägt daher zu sozialer Ungerechtigkeit bei.“

Newman sagte, dass die Vereinten Nationen seiner Meinung nach letztlich den privaten Landbesitz abschaffen wollen. „Wir sehen das überall auf der Welt. Das passiert nicht nur in den Niederlanden.“

Er ist der Meinung, dass ein Krieg gegen Landwirte und Viehzüchter geführt wird, insbesondere gegen diejenigen, die unabhängig sind oder nicht zum System gehören. „Sie wollen Kleinbauern, sogar mittlere Landwirte, von ihrem Land vertreiben und alles unter die Kontrolle dieser – ich glaube, es gibt keinen anderen Begriff dafür – faschistischen öffentlich-privaten Partnerschaften bringen.

Newman führte einige Beispiele an, um seine Meinung zu illustrieren: Das chinesische Regime zwingt Bauern, in Megastädte umzuziehen, in Südafrika werden Landwirte getötet, und die Börsenaufsichtsbehörde (SEC) in den Vereinigten Staaten hat eine neue Regel vorgeschlagen, die kleine und mittlere Landwirte in den Ruin treiben könnte.

Im März 2022 schlug die SEC eine Regelung vor, die „börsennotierte Unternehmen dazu verpflichten würde, über ihre Kohlenstoffemissionen und andere klimabezogene Informationen zu berichten“ sowie ähnliche Informationen von allen Unternehmen zu melden, mit denen sie Geschäfte machen, heißt es in einer Erklärung der SEC.

Dies hätte zur Folge, dass alle Unternehmen in der Lieferkette eines börsennotierten Unternehmens ihre Kohlenstoffemissionen und klimarelevanten Daten melden müssten.

U.S. Sens. Tim Scott (R-S.C.) und John Hoeven (R-N.D.) führten 30 Gesetzgeber an, die die SEC aufforderten, ihren Vorschlag aufzuheben, und bezeichneten ihn als eine „regulatorische Übervorteilung“.

„Landwirten und Viehzüchtern regulatorische Übergriffe aufzuerlegen, liegt außerhalb der vom Kongress vorgesehenen Befugnisse der SEC“, so die Senatoren in einer Erklärung. „Diese umfangreiche Berichtspflicht würde kleine Familienbetriebe erheblich belasten“.

Die American Farm Bureau Federation sagte in einer Erklärung, dass die vorgeschlagene Regelung „erhebliche Kosten“ für Landwirte verursachen könnte, da sie keine Teams von Compliance-Beauftragten oder Anwälten wie große Unternehmen haben. Außerdem könnten kleine und mittlere Landwirte aus dem Geschäft gedrängt und lebensmittelverarbeitende Unternehmen gezwungen werden, nach landwirtschaftlichen Rohstoffen außerhalb der Vereinigten Staaten zu suchen, heißt es in der Erklärung.

„Wenn man die Lebensmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert man alles“, sagte Newman.