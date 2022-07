Viele Ärzte und ihre Familien erhalten falsche Impfpässe

Der Epidemiologe Paul Alexander traf vor ein paar Tagen einen guten Freund, einen kanadischen Kinderarzt, der seit 35 Jahren in diesem Beruf tätig ist. Der Arzt hatte – zu seinem großen Bedauern – drei Corona-Spritzen und wäre daran fast gestorben.

In den Krankenhäusern, in denen er arbeitet, hörte er, dass viele andere Ärzte in Ontario gefälschte Impfpässe erhalten. Der Kinderarzt entschied sich, ehrlich gesagt, für die korrekte Impfung anstelle eines gefälschten Passes.

Canada 🇨🇦 🍁 Boom 💣 🔥 Truckloads of Canadian Doctors are using Fake Vax Passes for themselves and their families…A Doctor injured by The Wax has blown the Whistle…It's exactly as we suspected 💣🔥👊 pic.twitter.com/e0AqEIh7wX