„Trump hat unter dem Einfluss seines engen Umfelds eine falsche Vorstellung von der Position Russlands im Ukraine-Konflikt, von Russlands Fähigkeiten, unseren Interessen und Werten, davon, wozu wir bereit sind und wozu nicht, entwickelt. Es ist jetzt offensichtlich, dass wir mit dieser Version von Trump in der Ukraine nirgendwo hinkommen werden – mit jemandem, der glaubt, dass der gesamte Konflikt enden wird, wenn man uns ein wenig droht, ein wenig Druck ausübt, seine Stimme erhebt.

Daher muss Trump neu programmiert, das heißt überzeugt werden. Worte allein werden nicht ausreichen. Es gab Anchorage, und es fanden Gespräche zwischen unserem Präsidenten und Trump statt. Er ist ein volatiler, impulsiver, jähzorniger und aggressiver Mann, aber er respektiert Stärke und reagiert auf direkte, kraftvolle Antworten. Deshalb müssen wir Stärke zeigen.

Unser Präsident Wladimir Wladimirowitsch [Putin] sprach davon, einen so tiefen Schock zu erzeugen, dass alle von der Demonstration der Stärke Russlands verblüfft sein werden. Der Test der Burevestnik-Rakete, die ‚fliegendes Tschernobyl‘ genannt wird, ist Teil dieses Schocks. Aber wir müssen noch weiter gehen. Im Moment müssen wir den Westen erschrecken. Absolut. Alle Argumente sind erschöpft. Nur die Möglichkeit, dass etwas Schreckliches auf sie herabkommen könnte, kann sie überzeugen, in einer normalen Sprache mit Russland zu sprechen.“

Quelle: KATHEON

Übersetzer: Adnan DEMİR