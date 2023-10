Alle Anzeichen deuten auf einen bevorstehenden Krieg mit der Hisbollah hin, während der Iran die schwarze Flagge hisst.

Michael Snyder

Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass ein Krieg zwischen Israel und der Hisbollah unmittelbar bevorsteht. Und sobald er ausbricht, werden die USA und der Iran zwangsläufig in den Konflikt hineingezogen. Wir sprechen buchstäblich von einem apokalyptischen Szenario, und das wird enorme Auswirkungen auf uns alle haben. Die Hisbollah verfügt über ein Arsenal von 130.000 Raketen, die sie auf israelische Städte abfeuern kann. Der Iran besitzt sogar noch mehr Feuerkraft als die Hisbollah, und die Israelis haben so einige Überraschungen in petto. Ich werde es vorerst dabei belassen. Während sich dieser Krieg entwickelt, wird die ganze Welt schockiert sein über den Tod und die Zerstörung, die wir erleben werden.

Leider gibt es jetzt kein Zurück mehr.

Am Mittwoch trafen sich die Außenminister von Saudi-Arabien und dem Iran in Dschidda…

Der saudi-arabische Außenminister Prinz Faisal bin Farhan traf sich mit seinem iranischen Amtskollegen Hossein Amir-Abdollahian am Rande eines Treffens der Organisation für Islamische Zusammenarbeit in Dschidda, wo sie die derzeitige militärische Eskalation im Gazastreifen und den umliegenden Gebieten erörterten, wie das Außenministerium des Königreichs am X mitteilte.

Aufgrund dessen, was sie von den Iranern gehört haben, müssen die Saudis glauben, dass ein Krieg zwischen Israel und der Hisbollah unmittelbar bevorsteht, denn sie haben ihre Bürger angewiesen, den Libanon sofort zu verlassen…

Saudi-Arabien ruft seine Bürger dazu auf, die Reisehinweise für den Libanon zu beachten und fordert diejenigen im Land auf, das libanesische Gebiet sofort zu verlassen.

Die saudi-arabische Botschaft im Libanon erklärte, sie verfolge die Entwicklungen im Südlibanon aufmerksam und rufe alle Bürger dazu auf, sich an das Reiseverbot zu halten und das libanesische Gebiet umgehend zu verlassen, für diejenigen, die sich derzeit im Libanon aufhalten.

Auch das US-Außenministerium ist offensichtlich davon überzeugt, dass Ärger im Anmarsch ist…

Die USA erhöhen ihre Reisehinweise und ermöglichen es nicht dringend benötigtem Personal, den Libanon zu verlassen, nachdem die Botschaft in Beirut von pro-palästinensischen Demonstranten angegriffen wurde, die ein Feuer auf dem Gelände gelegt hatten.

US-Militärgruppen setzten Rauch und Gas ein, um die Demonstranten zu vertreiben, die sich nach einem Angriff auf ein Krankenhaus im Gazastreifen vor der Botschaft versammelt hatten. Stunden nach Beginn der Proteste gab das Außenministerium die Reisehinweise heraus.

„In Anbetracht der unvorhersehbaren Sicherheitslage im Libanon hat das Ministerium die freiwillige, vorübergehende Abreise von Familienangehörigen des US-Regierungspersonals und einiger nicht dringend benötigter Mitarbeiter von der US-Botschaft Beirut autorisiert“, heißt es in der Mitteilung.

Dies ist wahrscheinlich nur der erste Schritt zur vollständigen Evakuierung der US-Botschaft in Beirut.

Auch Israel scheint sich auf einen Krieg mit der Hisbollah vorzubereiten.

Wie ich gestern berichtet habe, werden 28 Städte und Gemeinden entlang der nördlichen Grenze Israels evakuiert.

Auf der anderen Seite dieser Grenze gibt es Berichte, dass Friedenstruppen sich aufgrund des kommenden Konflikts evakuieren…

Arabische und iranische soziale Medienkanäle veröffentlichen Aufnahmen, auf denen angeblich UNIFIL-Truppen, die Friedenstruppen im Südlibanon, eilig ihre Basis in Naqoura an der Grenze zu Israel evakuieren, in Erwartung eines Krieges.

In dieser Welt ist es viel wichtiger, was die Menschen tatsächlich tun, als das, was sie sagen.

Und im Moment sagen uns alle durch ihr Handeln genau dasselbe.

Im Iran wurde eine schwarze Flagge über der Imam-Reza-Moschee ominös gehisst.

A black flag flies over the Imam Reza Mosque in Iran, for the first time in history.



If anyone knows what this means, please write . pic.twitter.com/G7rLpvDUQA — Sprinter (@Sprinter99800) October 17, 2023

Es gab viele Debatten darüber, was das bedeuten könnte.

Aber ohne Zweifel ist es kein gutes Zeichen, wenn eine schwarze Flagge auf dem größten Moschee-Dom der Welt weht…

In einem historischen und beispiellosen Schritt wurde eine schwarze Flagge über dem beleuchteten Razavi-Dom der Imam-Reza-Moschee im Iran gehisst – ein deutlicher Bruch mit der Tradition, da dies außerhalb des Muharram, des Trauermonats im Islamischen Kalender, liegt.

Die Imam-Reza-Moschee in Mashhad, Iran, die die Grabstätte von Imam Reza, auch bekannt als Ali al-Rida, beherbergt, ist eine ikonische religiöse Anlage und die größte Moschee der Welt nach Fläche.

In diesem Stadium ist es schwer vorstellbar, dass kein regionaler Krieg ausbricht.

Und das US-Militär hat eine Menge Feuerkraft in die Region gebracht, falls es dazu kommt…

Die Vereinigten Staaten rüsten im Nahen Osten auf und senden eine klare Botschaft an den Iran, sich aus dem Konflikt herauszuhalten, während Israel eine Bodeninvasion in den Gazastreifen plant, um die Terrorgruppe Hamas zu zerstören.

Innerhalb von Stunden nach dem schrecklichen Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober begannen die USA Kriegsschiffe, Flugzeuge und Spezialeinheiten in die Region zu verlegen.

Zwei Flugzeugträger, darunter der größte der Welt, die USS Gerald R. Ford, wurden ins östliche Mittelmeer geschickt, zusammen mit Dutzenden von Flugzeugen, die Luftangriffe durchführen könnten.

Wenn die USA gezwungen werden, Israel gegen die Hisbollah zu verteidigen, wird es breite Unterstützung aus dem gesamten politischen Spektrum geben.

Natürlich wird es Ausnahmen geben, aber insgesamt unterstützen die meisten Mitglieder des Kongresses militärische Maßnahmen der USA, wenn dies erforderlich wird.

Zum Beispiel hatte der US-Senator Lindsey Graham während eines Auftritts in der Sendung „Meet the Press“ sehr bedrohliche Worte für den Iran und die Hisbollah…

„Hier ist meine Botschaft: Wenn die Hisbollah, die ein Stellvertreter des Iran ist, einen massiven Angriff auf Israel startet, würde ich das als existenzielle Bedrohung für den Staat Israel betrachten“, fügte er hinzu.

Graham sagte, er werde im Senat eine Resolution einbringen, die es den USA ermöglichen soll, gemeinsam mit Israel militärisch gegen den Iran vorzugehen und ihn aus dem Ölgeschäft zu vertreiben.

In einer direkten Botschaft an den Iran sagte er: „Iran, wenn du diesen Krieg eskalierst, kommen wir zu dir.“

Leider bewegen solche Drohungen die Hisbollah nicht dazu, zurückzustecken.

Tatsächlich gab es am Mittwoch weitere Zusammenstöße an der nördlichen Grenze Israels…

Die Hisbollah erklärte, sie habe am Mittwoch fünf Ziele angegriffen, darunter eine israelische Kaserne in Zar’it und eine Position an der Grenze zur libanesischen Region Ras Naqoura, wobei in mehreren der Angriffe gelenkte Raketen eingesetzt wurden.

Die israelische Armee erklärte, sie reagiere auf Schüsse auf ihre Militärstützpunkte in der Gegend von Zar’it und reagiere auch, nachdem Milizionäre Panzerabwehrraketen auf Israels Kibbuz Manara und Rosh HaNikra in der Nähe der Grenze abgefeuert hatten.

Die Armee erklärte, sie werde „weiterhin Terrorziele der Hisbollah-Terrororganisation angreifen“.

Wir wurden lange im Voraus gewarnt, dass dies kommen würde.

Jetzt ist der große Nahost-Krieg da.

Die Iraner haben eine schwarze Flagge über ihrer größten Moschee gehisst, und es scheint, dass die Dinge in großem Maße ausbrechen werden.